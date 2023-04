De spelar under Way Out Wests kväll på jubileumsfestivalen

Göteborg firar 400 år

I sommar hålls jubileumsfestival i Göteborg när staden firar 400 år.

Den 4 juni gör Way Out West ett nedslag i Frihamnen.

Här är artisterna som spelar under kvällen.

Jubileumsfestivalen i Göteborg håller på mellan 2–5 juni i Frihamnen.

Under kvällen den 4 juni gör den populära festivalen Way Out West ett nedslag, och gör en utbrytarversion av festivalen.

Nu är artisterna för festivalkvällen klara.

First Aid Kit och Amason uppträder

Duon First Aid Kit, bestående av systrarna Klara Söderberg och Johanna Söderberg kommer spela under kvällen. De har tidigare uppträtt på festivalen flera gånger.

Även bandet Amason har spelat på festivalen tidigare, och kommer göra ett framträdande under kvällen. Bandet består av Amanda Bergman, Gustav Ejstes, Pontus Winnberg, Nils Törnqvist och Petter Winnberg.

Gästas av Alex G, d4vd och Parham

Festivalkvällen kommer innehålla två amerikanska akter – indierockaren Alex G, från Philadelphia, och artisten d4vd, vars musikkarriär tog fart efter att ha gjort musikvideor i dataspelet Fortnite.

R&B-artisten Parham, som kommer från Göteborg, kommer också uppträda under festivalkvällen. Han har gjort låtar tillsammans med bland andra DJ-duon Rebecca & Fiona, och musikgruppen Maskinen och grammisnominerades 2020.

Fler aktiviteter kommer släppas

– Vi är fantastiskt glada över det här samarbetet med Way Out West, som har berikat Göteborg och Slottsskogen med Sveriges kanske främsta musikfestival sedan 2007, säger projektledaren Kristian Ferrara i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet står också att fler aktiviteter som händer under kvällen kommer släppas.

Festivalen kommer vara utan åldersgräns och gratis för alla besökare.