Oväntat kul remixer med Paul McCartney

Publicerad: 23 april 2021 kl. 06.45

Uppdaterad: 23 april 2021 kl. 10.00

Foto: Mary McCartney Paul McCartney har eventuellt något slags ambition att sälja in sig till kidsen med nya remixplattan, full som den är av hippa gäster som Blood Orange, Anderson Paak och Phoebe Bridgers.

MUSIK

ALBUM När Paul McCartney bjuder in några av samtidens mest intressanta artister för att remixa låtarna från senaste albumet blir resultatet ofta riktigt roligt.

+++

Paul McCartney

III imagined

MPL/Universal



POP Eftersom fjolårsalbumet ”McCartney III” går att se som den senaste i en serie experimentella gör det själv-plattor som började med solodebuten ”McCartney” 1970 och fortsatte med 1980 års ”McCartney II” känns ett remixalbum på flera sätt naturligt.

”III” var Paul McCartneys bästa skiva på länge men kändes möjligen inte lika radikal i sitt experimenterade som den synthskruvade ”II”, så möjligen vill hipster-Paul kompensera genom att här låta några av nutidens viktigaste och mest intressanta artister gå loss på varsin låt från plattan. Däribland Beck, Damon Albarn, Josh Homme, Khruangbin, Anderson Paak och Blood Orange.

Att resultatet blir spretigt och ojämnt behöver knappt sägas, det ligger i remixskivans natur, men ”Macca” lyckas ändå få till en förvånansvärt rolig helhet.

De bästa bidragen kommer från dem som inte försöker egoglänsa och klippa sönder låtarna totalt utan bara använder sitt unika uttryck till att plocka fram nya dimensioner.

Inte oväntat är det två personliga favoriter som lyckas allra bäst.

St Vincent adderar mer atmosfär, mer drama och kosmiska körer till ”Husbands and wives”. Phoebe Bridgers ger i sin tur ”Seize the day” helt ny spänning med sin 90-talistiska mix av syrlighet och vemod.

BÄSTA SPÅR: ”Seize the day”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





KOPIERA LÄNK

Publicerad: 23 april 2021 kl. 06.45