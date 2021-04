Veckans spellista: ångest och eufori

Publicerad: 07 april 2021 kl. 12.00

Uppdaterad: 07 april 2021 kl. 17.08

Foto: Peter Ash Japanese Breakfast släpper sitt tredje album ”Jubilee” i juni.

MUSIK

SPELLISTA Låtar med många olika sinnesstämningar i många olika former av pop.

”SCAREDY CAT”

DPR Ian

Det bästa med Christian Yus ångestskildringar är de transparenta texterna. Den Seoul-baserade musikern brukar skriva sina tankar rakt upp och ner för att i nästa sekund ställa sig vid mikrofonen och spela in dem.



”MARIGOLD”

Jelani Aryeh

Det går knappt att minnas hur en helt vanlig sommar känns men det är nog så här den låter.



”PISTOLWHIP”

Spill Tab

Ännu en spellista, ännu en lysande Spill Tab-låt.



”MOUNTAIN CRYSTALS”

Luminous Kid feat. Phoebe Bridgers

I fjol åkte konstnären Olof Grind till USA för att fota omslaget till Phoebe Bridgers-albumet ”Punisher”. Det hela slutade med att Bridgers ville gästa hans egen låt och resultatet är lika förtrollande som väntat.



”FIRE IN ME”

Julia Stone

Julia Stone är en oerhört mångsidig artist. Hennes förföriska glamrock låter mil ifrån den lågmälda indiepop som hon brukade göra tillsammans med brorsan Angus.



”MY NAME NEXT TO YOURS”

Cy

Amanda Cygnaeus debuterar starkt med en breakup-låt värd att spelas om och om igen, hjärtekrossad eller inte.



”MOON IN THE MORNING”

Adam Melchor

24-åringen från New Jersey skriver melankoliska och folkiga vaggvisor i hopp om att skapa ett lugn hos den som lyssnar.



”ADDICTED”

Jorja Smith

Det är ovant att höra Jorja Smiths stora soulröst över en renodlad popmelodi. Men det låter oerhört vackert.



”ALI”

Mustafa

Mustafa Ahmed har tidigare skrivit musik till The Weeknd och Shawn Mendes. Hans senaste singel under eget namn är en sorgsen hyllning till en gammal vän: ”Ali, you know our hearts were at their fullest/Ali, there werе no words to stop the bullets”.



”BE SWEET”

Japanese Breakfast

På första låten från sitt kommande album lämnar Michelle Zauner indierocken för explosiv och 80-talsinfluerad syntpop. Hon bemästrar båda lika galant.



