Miss Li är tveksam och strålande i Nyköping

1. Misstag 2. Komplicerad 3. Ålderdomshemmet 4. Beautiful 4. Love hurts 5. Oh boy 6. Dance all the way home 7. Maraton 8. Då börjar fåglar sjunga 9. The day I die (I want you to celebrate) 10. Här kommer natten 11. Porslin 12. Dangerous 13. Våran sång 14. Verktygslådan 15. Förlåt 16. Utan dig 17. Instruktionsboken EXTRANUMMER 18. Hälsa Gud 19. X 20. Lev nu dö sen



Här kan ni se Miss Li: Stockholm 15/6, Hässleholm 28/6, Västerås 29/6, Varberg 5/7, Karlstad 12/7, Borgholm 25/7, Smögen 26/7, Gotland 31/7, Landskrona 2/8, Göteborg 3/8, Östersund 9/8, Örnsköldsvik 10/8, Skellefteå 16/8, Dalhalla 17/8, Örebro 30/8, Huskvarna 31/8.