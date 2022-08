Ed Sheeran charmar Ullevi men berör bara glimtvis

1. Tides 1. Blow 3. I’m a mess 4. Shivers 5. The A team 6. Castle on the hill 7. Don’t 8. Give me love 9. Visiting hours 10. Own it/Peru/Beautiful people/I don’t care 11. Overpass graffiti 12. Galway girl 13. Thinking out loud 14. Love yourself 15. Sing 16. Photograph 17. 2step 18. Perfect 19. Bloodstream 20. Afterglow Extranummer: 21. Shape of you 22. Bad habits 23. You need me, I don’t need you