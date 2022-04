Swedish House Mafia har aldrig låtit mer sammanhållna

helskärm Swedish House Mafias nya album gästas av bland andra The Weeknd, ASAP Rocky och Sting.

ALBUM Trots att Swedish House Mafia var förgrundsgestalter för en genre har de aldrig släppt ett faktiskt album.

Återkomsten ”Paradise again” är deras mest sammanhållna musik hittills.



Swedish House Mafia

Paradise again

Republic/Universal

POP ”We came, we raved, we loved”, annonserade Swedish House Mafia i juni 2012. Den stundande turnén skulle bli deras sista. Året därpå genomfördes avskedsspelningen på festivalen Ultra i Miami.

Tio år och ytterligare en återförening senare är Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angello tillbaka med sitt första album. Bortsett från samlingarna ”Until one” (2010) och ”Until now” (2012) har Swedish House Mafia faktiskt aldrig släppt en fullängdare förut.

I en flyktig popkontext kan det verka som evigheter sedan Swedish House Mafia var i ropet, men de synkar trots allt sin återkomst med att agera dragplåster på prestigefyllda Coachella-festivalen tillsammans med The Weeknd (sedan Kanye West hoppat av).

Musikaliskt känns trion igen. Det handlar fortfarande om salig popmusik med dansdriv. Refränger skräddarsydda för att träffa tiotusentals människor efter fem, sex drinkar. Albumets ledmotiv ”Heaven takes you home” talar sitt tydliga språk i versaler.

Att göra ett helgjutet album var alltid Swedish House Mafias dröm. Att gruppen tar formatet på allvar blir tydligt när ett mellanspel av klassiska pinaokompositören Jacob Mühlrad glider över i ödesmättade The Weeknd-hiten ”Moth to a flame”.

Gästlistan är stjärnspäckad. ”Frankenstein”, ett samarbete med ASAP Rocky, är en påminnelse om hur edm under några år genomsyrade precis all popmusik, inklusive rap. I ”Redlight” rullas en lång, röd matta ut för Sting och The Police-klassikern ”Roxanne”.

När trion jobbar med svenska soulsångerskor (Mapei, Seinabo Sey) doftar musiken Ibiza-disco. Tankarna går även till Avicii – de stunderna känns nästan som en hyllning till honom. Även gruppens stökigare sida från låtar som ”Antidote” finns med och kulminerar i spåret ”Mafia”.

Ett av två samarbeten med New Jersey-rapparen 070 Shake är albumets mest lyckade. Hennes uppdaterade 80-talsballad ”Another minute” gifter sig väl med Swedish House Mafia. Det var ju trots allt aldrig särskilt långt mellan Journey och arenahouse.

Swedish House Mafias position som ledande rockstjärnor för den elektroniska danspopen är naturligtvis ett minne blott – liksom genren i sig – men de återvänder ändå med sin mest ambitiösa och sammanhållna musik hittills.

”Paradise again” släpps fredag 15 april.



Fakta BONUS BÄSTA SPÅR: ”Home” är dansmusik för vardagsrummet. Ett stopp mellan turnéer. Någonting i sammanhanget så sällsynt som en paus. VISSTE DU ATT… Sting sjöng in ”Roxanne” igen för att komma runt rättigheterna till låten. Axel ”Axwell” Hedfors avslöjade detta på ett digitalt lyssningsevent för albumet. LYSSNA OCKSÅ PÅ: The Weeknds senaste album ”Dawn FM”, där Swedish House Mafia medverkar på två spår. Läs mer

