”Jag fortsätter bara göra musik”

Damon Albarn om vurmen för Skandinavien, Gorillaz kommande film och Blurs framtid

Publicerad: I dag 07.00 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm På Damon Albarns nya album, inspirerat av Islands natur, blir regn till snö och pandemi till hopp.

När kriget mellan Blur och Oasis kulminerade flydde Damon Albarn till Island. 25 år senare kommer hans musikaliska kärleksförklaring till ön.

I en exklusiv intervju pratar popstjärnan om sin vurm för Skandinavien, Gorillaz kommande film och Blurs framtid.

20 minuter sen dyker Damon Albarn upp i Zoom-fönstret. Grå skjorta mot grå vägg.

– Jag försöker smälta in i gråheten, säger han med ett grin.

När han får en fråga lutar han sig tillbaka i stolen, kisar ut genom fönstret och fipplar lite med en rosa tändare. Svaren är trevliga irrfärder som sällan tar den mest väntade vägen. Den rakaste fråga kan mynna ut i resonemang om förbränning, den senaste operan han satt upp på Châtelet i Paris eller de esoteriska aspekterna av en spelning.

Damon Albarns musik ter sig som en direkt spegling av hans person. Sympatisk, skarpsinnig och lätt melankolisk. I tonade Ray-Bans och slarvigt skägg är den kedjerökande 53-åringen också ett bevis på att 90-talsränderna aldrig riktigt går ur. Han framstår fortfarande som tvättäkta popstjärna, vare sig han vill eller ej.

På tre decennier har Albarn gått från högst tongivande sådan i Blur, skapare av planetens största virtuella band Gorillaz till renässansman i popmusik med kinesiskan operor och musikaliska världsomseglingar till Mali på sin lyra.

I fjol landade han åter på sitt älskade Island, där han fann en fristad när fejden med bröderna Gallagher och den brittiska pressen drev honom till panikångest i slutet av 90-talet. ”Damon var fångad i landets mest kända ansikte och kunde inte köpa en flaska rödbetsjuice utan att skapa sensation”, skrev Blur-basisten och ostmakaren Alex James i självbiografin ”Inget annat sätt: Blur, britpop och jag”.

Nya albumet ”The nearer the fountain, more pure the stream flows”, döpt efter en dikt av John Clare, tog form på ön och är Albarns ledmotiv till landskapet.

– Skönheten med Island? Det faktum att det var en så svår plats att upprätthålla under så lång tid. Det fanns punkter på medeltiden då det var nere på 50 personer – på hela ön! Så motståndskraften hos människorna. Den överväldigande skönheten i naturen. Och bara ett pragmatiskt samhälle som jag alltid känt samhörighet med. Min mammas familj är ursprungligen dansk så det finns en kulturell koppling där. Och ja – jag är isländsk nu – så officiellt nordisk!

Jag hade en väldigt stark idé: en bild av att vara på ett nedlagt kryssningsfartyg som en del av besättningens band, som precis ankrat ute till havs.

Berätta om ditt hus på Island, där hjärtat av albumet kom till.

– Jag har en fantastisk vy. Ishavsbukten, Esja-bergen, Snæfellsnes-halvön med vulkanen och glaciären. I bland kan det vara krispig, blå himmel och i bland rena apokalypsen. Det kan bokstavligen talat förändras på några timmar. Jag har alltid tyckt om att spela piano och titta ut genom fönstret. Den här gången tog jag det ett steg längre och bjöd in tjugo musiker och gjorde ungefär samma sak med dem.

Man kan höra att musiken är gjord mitt i ingenstans. Det finns en ensamhet i den.

– Allting saktar ner, det blir mer av en meditation. Ingenting urbant spelar någon som helst roll. Det är en annan grej bara, att stirra ut genom fönstret på vildmarken. Jag älskar det.

När pandemin slog till var du tvungen att avbryta allt och åka hem.

– Jag gick in i ett liknande sinnestillstånd på landsbygden, en mycket vacker del av England, södra Devon. Mitt hus är undangömt i en liten vik, med en fyr. Så jag gick från Norra ishavet till Atlanten. Fler kor och grönare, på sätt och vis. En annan sorts grön, fler träd.

– Jag spelade in albumet i en lada, utan uppvärmning. Vi var tre personer i ladan, i stora rockar och handskar. Man kunde se oss andas i kylan. Inte en idealisk plats att spela in på – men nödvändig för att hålla kopplingen till vad jag ville göra.

Det finns ett par låtar på albumet som inte riktigt påminner om någonting du gjort förut, en sorts spökjazz.

– Spökjazz, ja! Jag hade en väldigt stark idé: en bild av att vara på ett nedlagt kryssningsfartyg som en del av besättningens band, som precis ankrat ute till havs. Ingen ombord förutom bandet, som bara spelar för en tom balsal varje kväll.

Medan andra artister upprepar sig och blir irrelevanta, fortsätter du bara att göra den mest fantastiska musik.

– Jag fortsätter bara att röra på mig, försöker att inte bli statisk. Jag gillar inte att tröttna på någonting jag gör. Det kanske är det: jag vägrar att tröttna.

Genom åren har du utvecklat en ödmjuk melankoli som jag skulle kalla din egen. Var kommer den ifrån?

– Dualiteten i att vara en naturmänniska som bor i staden, tror jag. Jag är liksom i ständig konflikt. Och dominansen av grå himmel i Storbritannien. Det är väldigt långa perioder av grått.

helskärm Island har varit Damon Albarns oas sedan 1997. Tidigare i år blev han isländsk medborgare.

Det finns en känsla av öppenhet i vad du gör. Jag tänkte på det när jag läste om den nakna breakdance som utspelade sig under arbetet med skivan.

– Haha, ja! Du borde prova det. Naken. Det är en väldigt isländsk grej, naken breakdance är bara någonting man gör. Alla blir så fyllda av energi under sommarmånaderna. Du fattar, den svenska vintern kan ju också vara oerhört betungande. Vår första midsommar med Blur var i Sverige. Den var underbar. Den hade en djupgående effekt på oss.

För några år sedan intervjuade jag din gamla vän Graham Coxon i London. Vi pratade om att svenskarna var de första som fattade Blur.

– Ja! Vår första utlandsspelning var i Sverige. Det var sen höst, vi tog färjan från Danmark till Malmö och havet var dimmigt, mistlurar ljöd; en väldigt exotisk upplevelse. Det var början på mina globala äventyr, antar jag.

Kommer Blur att spela ihop igen?

– Jag hoppas det. Jag menar… det vore fantastiskt. Jag skulle absolut inte vilja säga farväl till de sångerna, spelade tillsammans med de musikerna, för alltid.

Vad händer härnäst?

– Jag klurar lite på en balett. Och så gör jag en Gorillaz-film med Netflix. En riktigt fullängdsfilm. Fiktiv, animerad berättelse, ny och gammal musik. Jag tror den kommer att bli klar 2023-2024. Jag har en låt med Bad Bunny som kommer ut nästa år, lite andra intressanta saker… jag fortsätter bara att göra musik. Jag har egentligen inga storslagna planer längre.



Damon Albarns andra soloalbum ”The nearer the fountain, more pure the stream flows” släpps i dag. Gorillaz spelar på Skansen 4 augusti nästa sommar.

Damon Albarn om…



…en typisk arbetsdag:

– Jag går upp tidigt, gör yoga, dricker kaffe, tar hand om några hushållssysslor och går till jobbet till typ fem. Det är min idealiska arbetsdag. Jag går och lägger mig relativt tidigt. Jag gillar inte att jobba på kvällen.



…ny, osläppt Gorillaz-musik inspirerad av Notting Hill-karnevalen:

– Jag gjorde en liten salut till ännu ett år utan karneval, bara för att hålla den i folks medvetande. Det är en viktig och otroligt inflytelserik kulturell händelse i min del av London. Karnevalens överlevnad är avgörande för den spirituella hälsan hos oss som bor här.



…att stå på scen:

– Det handlar om att lära sig hantverket att knyta an – och de oundvikliga schematiska aspekterna av det. Ju mer man gör det, desto mer inser man konsekvenserna av den kopplingen. Adrenalinet efter spelningen, vad det är, var det kommer ifrån.

5 x den melankoliske Damon



”Out of time” (Blur, 2003)

När Graham Coxon hoppade av Blur åkte en nybliven trio till Marocko för att spela in denna helande hymn tillsammans med lokala musiker.



”A soldier’s tale” (The Good, The Bad & The Queen, 2007)

Supergruppens självbetitlade, första album hör till det starkaste Damon Albarn har gjort.



”On melancholy hill” (Gorillaz, 2010)

Ett diskret litet mästerverk som framstår som en programförklaring för den åldrande Albarns bitterljuva perspektiv



”Under the Westway” (Blur, 2012)

Blurs comeback-singel är ett svartvitt vykort från västra London med motiv av sjungande sirener och regntunga skyar.



”Everyday robots” (Damon Albarn, 2014)

På solodebuten fångar en av sin generations skarpaste samtidsskildrare ensamheten i mobiltelefonmänniskan.

Publisert: Publicerad: 12 november 2021 kl. 07.00