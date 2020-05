Veckans spellista: pop som antidepp

Av: Per Magnusson

Publicerad: 27 maj 2020 kl. 14.08

Foto: Chris Almeida ”I'd lick the grief right off your lips”, sjunger Arlo Parks på sin rörande singel ”Black dog”.

SPELLISTA En utsträckt hand från södra London, musik för dagens första kopp kaffe – och Drakes decenniumlånga flow, såklart.

”WHEN TO SAY WHEN”

Drake

På nya ”Dark lane demo tapes” släpper Drake ner axlarna och bara leker. Här samplar han Jay Z:s ”Song cry” och påminner om sitt old school-jag från tio år gamla debuten ”Thank me later”.



”TIME FLIES”

Drake

En mer reflektiv Drake i sportbil, med fluffig synt som för tankarna till sensibla kronjuvelen ”Take care”.



”BLACK DOG”

Arlo Parks

Sångerskan från södra London hjälper en vän som kämpar mot depression – och döper låten efter Winston Churchills metafor för sjukdomen.



”SPRING BREAK FOREVER”

Lorentz

”Jag har varit lost, yeah/Jag har varit gone, yeah/Fyra dar i rad lagt fyra i rad, yeah.”



”I JUST WANNA WISH YOU HAPPINESS”

Badly Drawn Boy

En nys i universum för de flesta kanske, men den vänliga Manchester-mössans återkomst gjorde någonting med mig.



”VILLAGE”

Paul Weller

I den här balladen känns det som om Paul Weller, nyss 62 fyllda, till slut försonats med sina ever changing moods.



”LAST NAME”

Future ft. Lil Durk

Future dominerar just nu världen med sin rusiga rap. När lät topplistemusik senast såhär avantgardistisk?



”STUCK WITH U”

Ariana Grande ft. Justin Bieber

Inte vilken duo som helst har blivit med gullig karantän-ballad.



”HEY, THAT’S NO WAY TO SAY GOODBYE”

Roberta Flack

Vampire Weekends Ezra Koenig har gjort en utmärkt spellista på temat chilla-med-en-kaffe-på-morgonen – och påminde mig samtidigt om den här.



”THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS”

Damon Albarn

En skäggig Damon Albarn bjöd nyligen på en streamad konsert där han framförde sitt nya projekt ”The nearer the fountain, more pure the stream flows”. Musiken är inspirerad av Albarns älskade Island och titeln tagen från John Clares dikt ”Love and memory”.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



