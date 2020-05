Veckans spellista: tro, hopp och hårdrock

avSofia Bergström

Publicerad: 13 maj 2020 kl. 18.03

Foto: Pressbild Det senaste hårdrockutbudet borde få amerikanarna i Havok att dra på smilbanden.

SPELLISTA När det mesta i världen känns ovisst kan man i alla fall lita på hårdrocken. Även ny sådan.



”SANCTUM”

Secrets of the Moon

Tysk gothrock som du inte visste att du ville ha.



”RACE WITH THE DEVIL”

Glitter Wizard

Amerikanska Glitter Wizard går i Judas Priests och Girlschools fotspår genom att tolka kortlivade The Guns stora 60-talshit.



”INTERFACE WITH THE INFINITE”

Havok

Välklingande hyss från thrash-tungviktarna Havok och deras senaste alster ”V”.



”THE RED ALTAR”

Witchskull

Starkt distad stoner som är som balsam för härdade öron.



”THE HOUSE OF PEOR”

Head of the Demon

Stämningsfull doom med sparsmakad sång, som sig bör ibland.



”Monsters”

Rews

Irländska Shauna Tohill vet hur man skapar rock som fängslar och förför.



”VIGILANCE AND ATROPHY”

… And Oceans

Ännu en storslagen metalsång sprungen ur finsk svärta.



”NIHILISTIC ESTRANGEMENT”

Forgotten Tomb

Även italienarna i Forgotten Tomb kan ett och annat om vemod och smärta.



”THE DEAD”

Alkymist

Delikat dansk doom med spår av sludge – om flickan själv får välja.



”LIKE POISON FOR THE SOUL”

Naglfar

Om det här är gift för själen så roffar jag gärna åt mig så mycket som det bara går.





