Uppgifter: Kiss kan komma till Sverige nästa sommar

avAlex Hartelius

3 november 2019 16:56

Kiss kan komma till Sverige nästa sommar.

Det avslöjade bandet på en Karibienkryssning, enligt GP.

Hårdrocksgruppen informerade att man spelar i Göteborg 23 juni och i Stockholm 25 juni.

Speldatumen har dock inte bekräftats.

Speldatumen har dock inte bekräftats. I ett mejl till GP skriver Anna-Clara Olofsson, marknadsansvarig på Live Nation, att de i nuläget inte har någon information att kommunicera:

”Så fort vi vet mer kommer vi också kunna gå ut med information”.

Kiss är just nu ute på avskedsturnén ”End of the road world tour”. I somras spelade de på Sweden Rock i Sölvesborg.

"Vi säger hej då med vår slutgiltiga turné, med vår största show hittills, och vi lägger av på samma sätt som vi började, oförlåtliga och omöjliga att stoppa", sade bandet i ett uttalande inför turnén.

Enligt sajten Loudwire säger Kiss frontfigur Paul Stanley att den sista spelningen på turnén äger rum i New York 17 juli, 2021.



1 av 2 | Foto: AP Gene Simmons.

