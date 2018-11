Skivrecensioner + FÖLJ

Lil Peep tar den ansiktstatuerade rappens sorgligaste farväl

Foto: Miller Rodríguez ”Come over when you’re sober pt 2” släpps ett år efter Lil Peeps död.

MUSIK 12 november 2018 16:22

ALBUM Lil Peeps postuma album är som de sorgliga dagboksanteckningarna vi fick läsa när det redan var försent.

+++

Lil Peep

Come over when you’re sober pt 2

Autnmy/Sony



POP När Lil Peep tog en överdos av fentanyl och xanax på en turné i november förra året var han på väg mot popstjärnedom.

Med sin sjungande rap och symfoni av ansiktstatueringar var svenskättade Gustav Ahr – som han egentligen hette – redan en kultfigur som klippt och skuren för Soundcloud-eran. Hans konserter började fyllas av allsång och genrens största rockstjärna Post Malone tatuerade in Lil Peeps ansikte på sin arm efter dödsbeskedet.

Kvar i 21-åringens kombinerade sovrum och studio – med skateboardaffischer från Thrasher Magazine och Supreme på väggarna – fanns hans laptop. Mamma Liza Womack tog till vara på innehållet.

Postuma utgivningar är ofta problematiska, präglade av strömningssugen skivbolagscynism. ”Come over when you’re sober pt 2” är ett fint undantag.

Efter Lil Peeps bortgång brottades trogne producenten Smokeasac med självmordstankar. Men känslan av att inte kunna lämna deras gemensamma verk bakom sig blev en drivkraft att fortsätta. Producenten tatuerade in ”PEEP” under sitt vänstra öga och började gå igenom vännens Garageband-inspelningar, tillsammans med Drake-kollaboratören ILoveMakonnen.

Den fusion av sentimental emo, modern rap och 90-talsgrunge som kommer ut är någonting så sällsynt som rätt och slätt orörd musik. Är du över 17 är risken stor för att du inte förstår ett smack.

I det mörka, musikaliska universum som är Lil Peeps och XXXTentacions – de två möts likt autotunade andar i ett av albumets bonusspår – är Kurt Cobain, Future och Blink-182 lika viktiga som inspirationskällor.

Det deprimerade anslaget är en direkt spegelbild av Donald Trumps trasiga USA. En dekadent nihilism som får Pete Doherty att framstå som Sats-människa och Henrik Berggren som peppig livscoach.

Men Lil Peep draperar sina dystopiska rader om internetdroger, destruktiv sex och självmordstankar i fjäderlätta melodier och moderna produktioner.

Mer musik från Lil Peep är att vänta – liksom en dokumentär – och det återstår att se hur hans arv hanteras i framtiden.

”Come over when you’re sober pt.2” är som de sorgliga dagboksanteckningarna vi fick läsa när det redan var försent.

BÄSTA SPÅR: ”Life is beautiful”.



