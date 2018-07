Fabeln Ed Sheeran fortsätter att förbrylla

Musik + FÖLJ

MUSIK 14 juli 2018 22:35

KONSERT Ed Sheeran och hans pedal gör succé i Stockholm som de gjorde succé i Göteborg. Och som de gjort succé i resten av världen.

Men fortfarande: hur blev han så här stor?

+++

Ed Sheeran

Plats: Friends arena, Stockholm. Publik: 55 540 (utsålt). Längd: 1 timme och 45 minuter. Bäst: ”Bloodstream” och ”Thinking out loud”. Sämst: När Ed Sheeran rappar är det en bra tid att ta läskpaus.



Fjolårets mest spelade artist på Spotify med 6,3 miljarder strömningar.

Enligt The Sunday Times god för 927 miljoner kronor, den näst rikaste musikern i Storbritannien under 30.

Och bara i Sverige ser tre fulla fotbollsarenor hans ”Divide tour” en tropisk julivecka.

Visst, skivbolag köper plats på spellistor. När Drake släppte sitt nya album häromveckan var det till exempel svårt att lyssna på någon annan musik överhuvudtaget, ens om man försökte.

Men igen: SÅ stor?















1 av 6 | Foto: Peter Wixtrom Ed Sheeran på Friends arena och den sista av tre konserter i Sverige den här veckan.

I grunden är det en älskvärd variant av H.C. Andersens ”Den fula ankungen”. Hur Ed Sheeran gick från mobbat barn med flaskbottenglasögon till Taylor Swifts bästis och någon som Beyoncé ber att få sjunga duett med. Att någon som saknar, säg, Justin Biebers eller Ariana Grandes benstruktur kan bli enorm i musikbranschen är naturligtvis hoppfullt.

Och någonstans där hittar man väl – vid sidan av en korrumperad musikbransch – en del av förklaringen till Ed Sheerans omåttliga popularitet. I en tid när popstjärnor är ouppnåeliga och megaproducerade finns det en dragningskraft i att en vanlig kille bara hänger på sig gitarren och drar några låtar. Sheeran har ju dessutom tagit trubaduren in i samtiden och gett honom en air av soulpop och r'n'b.

Det är snarare musiken i sig som är det bestående Agatha Christie-mysteriet. Det är lika svårt att bli provocerad av Ed Sheerans musik som det är att förbehållslöst älska den. Den är ju så oerhört – genomsnittlig.

Få av de 55 540 sheerios som välkomnar 27-åringen från Framlingham i sydöstra England till Solna med vågen verkar hålla med om den saken.

Ed Sheeran joggar in på scenen i kortärmad t-shirt över långärmad dito, en look han lånat från Jamie Oliver cirka 2001. Med sig in på den förhållandevis lilla scenen har han Den Berömda Loop-pedalen. Med hjälp av den bygger han – i samklang med sin slappa stil – lager på lager.

Han konstaterar med illa dold förtjusning att detta är hans största show i Sverige någonsin och innehållsdeklarerar tydligt att allt som spelas är live.

Sheeran har en fin röst, med en väl avvägd nypa soul som glänser som finast i de okonstlade balladerna. Han använder publiken som ett tredje instrument. Gång på gång förvandlar han nationalarenan till en stor, sjungande pub.

Det är inte svårt att förstå vad det är som appellerar i det varma varggrin som sprider sig över hans kroniskt orakade pojkansikte. Eller hur han konverserar ledigt och putslustigt med publiken som vore det över te.

Men jag saknar någonting som stör. Lagom är ju egentligen en underskattad konstform. Artister som John Mayer och Norah Jones behärskar den till hundra procent. Men Ed Sheeran gör det så fruktansvärt lätt för sig i sina sånger.

Undantag: den infraröda r'n'b-popen ”Bloodstream” och balladen ”Thinking out loud” som får Friends att förvandlas till ett enda stort par tindrande ögon.

Men Ed Sheeran är alltjämt misstänkt lik din lokala tunnelbanemusiker. Världens arenor råkade bara bli hans Central Line.





BETYG LÅT FÖR LÅT



+++

Castle on the hill

Ed Sheeran och loop-pedalen är här. Har en pedal någonsin blivit så omskriven, bortsett från i renodlade musikertidningar? Ed Sheerans pedal måste vara världens mest kända pedal. Med den skapar han sin egen lilla kakafoni i en nostalgisk hemvändarvisa som ekar av U2.



++

Eraser

Eminems ”The Marshall Mathers LP” blev en vändpunkt i den unge Sheerans liv. Den hjälpte honom bland annat att sluta stamma. Här rappar ”Eminem-Ed” i fotspåren på idolen. Men pedalen och arenaljudet är inte riktigt kompisar än.



+++

The A Team

Den sju år gamla debutsingeln – lägereldspop om hedonistisk, aristokratisk flicka – blir till en fin duett med publiken.



++

Don’t/New man

Den här typen av Eminem-i-brittisk-gubbkeps-musik är – oavsett vad man tycker om den – Ed Sheerans alldeles egen.



+++

Dive

27-åringen spelar rollen som brådmogen trubadur tolkandes Van Morrison. Hans fina röst får lysa i denna sång.



++++

Bloodstream

Så här borde ju Ed Sheeran alltid låta! Dekadent, suggestiv och snygg akustisk r'n'b-pop typ som den lät på Phoenix ”Alphabetical”. Heja!



+++

Happier

Sheeran går – som så många unga musikmän före honom – runt på New Yorks gator och känner sig ledsen över en tjej. Inte ett öga torrt, inte en telefon släckt.



++

I’m a mess

Strum-strum på gitarren. Låten från andra albumet ”X” låter som en demo som aldrig borde lämnat byrålådan, publikens idoga klappande till trots.



+++

Galway girl

Stol för stol reser sig publiken på Friends som under en medeltida ritual. Kuslig stämning. Historien om hur skivbolaget försökte hindra megahiten från att ens komma med på albumet och hur Ed insisterade att släppa den som singel är minst lika bra som låten.



++

Feeling good/I see fire

Den unge britten axlar en hög häst när han a capella-wailar sig igenom Nina Simones klassiker och sedan väver ihop den med soundtracket till en film om hobbitar.



++++

Thinking out loud

Retromysig och redan flitigt anlitad bröllopsballad om evig kärlek på samma tema som till exempel The Beatles ”When I'm sixty-four” och Lana Del Reys ”Young and beautiful”.



+++

One/Photograph

Allmänt falsettmys framför brasan. Minus brasan då, Friends är redan 39 grader varmt den här sommarkvällen.



+++

Perfect

En av Sheerans största hits är till punkt och pricka en pastisch på Eric Claptons ”You look wonderful tonight”. Clapton: ”And then she asks me, do I look all right?/And I say, ”Yes, you look wonderful tonight”. Sheeran: ”When you said you looked a mess/ I whispered underneath my breath/But you heard it, darling, you look perfect tonight”.



+

Nancy Mulligan

Hur förvandlades popsamtiden till ett enda stort studentspex i jättehög, grön hatt?



++

Sing

After ski-underhållare i Åre tolkar Pink Floyds ”Another brick in the wall” på sargad gitarr. Så låter ”Sing” i inspelad version. På scen växer den med publikens hjälp till ett edm-spektakel.



Extranummer

+++

Shape of you

Har spontant jättesvårt för låtar som innehåller ordet ”body”. Typexempel: ”Your body is a wonderland”. Är ”body” världens fulaste ord? Ett extraplus dock för att Ed bär svensk landslagströja.



+++

You need me, I don’t need you

Sheeran avslutar genom att rappa snabbare än den franska fotbollsspelaren Mbappé springer och vifta med svenska flaggan. Friends tackar honom genom stegrande ovationer. En supervanlig superstjärna lämnar scenen och Sverige för den här gången.

