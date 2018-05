Så bra var Metallicas andra spelning i Globen – inför rekordpublik

MUSIK 7 maj 2018 23:16

Metallica var tillbaka i Globen på måndagskvällen, för en andra spelning på tre dagar.

I lördags slog de nytt publikrekord i arenan – 16 858.

I kväll fanns ännu fler på plats – hela 17 303.

I kväll fanns ännu fler på plats – hela 17 303.

BETYG LÅT FÖR LÅT

+++

1. Hardwired

Ultrasnabb och energisk start på kvällen.

++

2. Atlas, rise!

Åter igen är ljudet lite väl tunt. Det är svårt att höra James Hetfields annars slagkraftiga pipa. Lyckligtvis blir ljudet bättre allt eftersom låten (och konserten) fortskrider.

++++

3. Seek & destroy

Precis som i lördags är det nu publiken på riktigt vaknar. Gammalt är bäst, av publikens reaktioner att döma.

+++++

4. Hit the lights

Lars Ulrichs tunga truminsats är värd att applådera – likaså Kirk Hammetts klanderfria riffande.

Wow, så fint denna ”Kill ’em all”-dänga sitter!

++++

5. Welcome home (sanitarium)

Du är välkommen, åh du vackra ”Master of puppets”-låt.

++++

6. Now that we’re dead

Det märks att bandet får extra kraft och nytändning av att framföra sitt senaste material. Ulrich har nog aldrig spelat så här bra för övrigt. Sug på den, ni.

+++

7. Dream no more

”Sorry if its too heavy for Sweden”, retar Hetfield innan de river av detta tillbakalutade spår. Måndagspubliken är fortfarande pigg och alert.

+++++

8. For whom the bell tolls

Lär få kronisk gåshud efter detta.

++++

9. Halo on Fire

Får oväntat stark publikrespons för att vara från ”Hardwired… to self-destruct”.

Detsamma går att säga om Rob Trujillos fyra minuter och 15 sekunder i rampljuset under efterföljande ”(Anesthesia) pulling teeth”, som vanligtvis möts med gäspningar.

++++

10. Breadfan

Egentligen förstår jag inte varför Metallica envisas med att lira covers när det skulle vara mer efterlängtat med ett udda val ur katalogen. Typ ”Phantom lord” eller ”To live is to die”. Eller varför inte countryballaden ”Mama said”? Men jag måste medge att Budgies ”Breadfan” á la Metallica är riktigt trevlig.

+++

11. Fuel

Det är rykande het stämning inne i Globen vid det här laget. Både bildligt och bokstavligt talat eftersom ”Fuel” ackompanjeras av eldsflammor.

+++

12. Moth into flame

En blytung bit thrash om baksidan med berömmelse. Ljudet blir emellertid rörigt under låtens snabbaste partier.

++++

13. Sad but true

Samarbetet mellan bandet och publiken är vackert att bevittna.

++

14. One

Oj oj, här har Ulrich det kämpigt. Framförandet av ”One”, en av Metallicas bästa låtar om ni frågar mig, kommer inte riktigt till sin rätt.

++++

15. Master of puppets

En tros- och kalsongfuktare bortom denna värld. Se också kommentaren för låt nummer 13 – detsamma går att säga här.

Extranummer

+++

16. Fight fire with fire

Kvällens stora överraskning. I stället för ”Spit out the bone” drar Metallica till med uppskattat ”Ride the lightning”-material. Men precis som med ”Moth into flame” blir ljudbilden allt för grötig ibland.

++

17. Nothing else matters

Det är kanske dags att ta farväl av denna ballad i liverepertoaren? Jag är i alla fall redo att göra slut med sömniga ”Nothing else matters”, som för övrigt var min första vaggvisa som spädbarn.

+++++

18. Enter sandman

Metallica och publiken är i sitt esse. Ett konsertavslut kan knappast bli bättre än så här.

Det här är Metallica 00:31

