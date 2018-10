Gyllene Tider är minigolf jämfört med Roxette

Foto: Karl Melander ”Majsan” och ”Gellner” funderar över tillvaron. Fotografiet är taget i november 1988, precis när raketen Roxette började lyfta på riktigt.

MUSIK 7 oktober 2018 15:49

ALBUM Efter att de hade lyssnat på ”Listen to your heart” i en anonym svensk studio vände sig Per Gessle till Marie Fredriksson och sa:

”Om vi inte slår med det här albumet blir vi kvar här.”

Roxette

Look sharp! – the 30th anniversay limited box set edition

Roxette Recordings/Warner

Innehåll: Originalskivan på vinyl, en cd med outtakes, demos och rariteter, dvd med privatfilmad dokumentär om inspelningarna, booklet.



Titeln måste vara ironisk.

I ”Look sharp!”-boxen, som firar att det är 30 år sedan albumet med samma namn släpptes den 21 oktober 1988, följer det med en dvd som heter ”Don’t forget you’re a rocker”.

Dokumentären består av hemvideor som Per Gessle och Marie Fredriksson gjorde med en primitiv handkamera under inspelningarna av deras internationella genombrott.

Originalfilmen var fyra timmar lång och delades ut i begränsad upplaga på VHS till sju personer i Roxettes innersta krets. Publiken får här se en 45 minuter kort version av den.

När Fredriksson ställer sig framför mikrofonen är det som att någon försöker spela in dynamit, men annars är det sannerligen inga rockstjärnor som sitter lutade över mixerbordet med stora ringar under ögonen. Tandkräm är tuffare.

De största stjärnorna är snarare ett piano och en palm i Trident Studios i London. Pianot användes när David Bowie spelade in ”Life on Mars”. Beatles tryckte på samma tangenter i ”Hey Jude”. Och palmen har tydligen stått hemma hos Roger Moore.

Resten är som att Lasse Åberg har regisserat en sällskapsresa av åtalbara frisyrer, tveksamma jeans uppdragna till en plats strax söder om nyckelbenet och töntiga smeknamn.

Det är ett rörande litet tidsdokument från en svunnen tid när Sverige fortfarande var ett popkulturellt u-land i akut behov av internationellt bistånd. Ingen vågade drömma att något som ens liknade ABBA skulle hända igen i vår neutrala lilla skitprovins Schweiz, förlåt, Sweden.

Alla utom Per Gessle. ”Gellner” brinner av ”make it or break it”-energi. Alla inblandande vet vad som växer fram under arbetet, inklusive ”Majsan” (Marie Fredriksson) och ”Harplinge-Hingsten” (Anders Herrlin, basist och chef över diverse mackapärer).

Sverige är för litet. De här låtarna ska erövra USA.

Vid ett tillfälle slår ”Majsan” vad. Om ”Look sharp!” inte säljer 170 000 exemplar i Sverige innan julen 1989 lovar hon att raka av sig håret.

Det visar sig att hon underskattar både musiken och sitt hår. ”Look sharp!” passerar 340 000 exemplar redan i december 1988.

”The look” och ”Listen to your heart” blir Roxettes första USA-ettor av totalt fyra i karriären. ”Dangerous” faller dock i slutspurten och blir ”bara” en tvåa.

Musiken bör placeras i ett större sammanhang. Genombrottsskivan släpptes mitt under ett svåröverträffat kreativt flöde.

Mellan gruppens första och bästa album ”Pearls of passion” från 1986 och uppsamlingen ”Tourism” från 1992 – gruppens gyllene år – släppte Roxette bland annat följande låtar:

”Soul deep”, ”Secrets that she keeps”, ”Goodbye to you”, ”I call your name”, ”Neverending love”, ”Call of the wild”, ”So far away”, ”The look”, ”Dressed for success”, ”Dangerous”, ”Changes”, ”Listen to your heart” – ”Listen to your heart”! – ”Joyride”, ”Fading like a flower”, ”The big L”, ”Spending my time”, ”Church of your heart”, ”Silver blue”, ”Never is a long time”, ”Queen of rain”, ”Here comes the weekend” och en alldeles, alldeles hjärtskärande akustisk liveversion av ”Things will never be the same”, inspelad i Zürich.

Och då har vi inte ens nämnt ”It must have been love”. Jämfört med allt det är Gyllene Tider minigolf.

”Look sharp!” är anledningen till att Roxette i dag har sålt över 75 miljoner skivor världen över. Det är också förklaringen till att Tom Petty lutade sig ut genom fönster i Amsterdam när han såg Roxette passera utanför och ropade:

”I love your record!”

Skivan släpptes när låtskrivaren ”Gellner” stod i zenit. Och minst lika viktigt – när ”Majsan” var en av Sveriges coolaste rockstjärnor någonsin.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”Listen to your heart”. Roxettes försök att skriva den ultimata amerikanska radiorocklåten är förmodligen gruppens finaste evergreen. VISSTE DU ATT... ”The best of everything” med Tom Petty & The Heartbreakers spökar som inspirationskälla i ”Listen to your heart”? LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”Tourism”. Ofta förbisedd skiva med nya låtar, gamla låtar och livespår. Versionen av ”So far away”, inspelad i ett hotellrum i Buenos Aires, borde rankas lika högt som ”It must have been love”. LÄS MER

