SINGEL Iron Maiden vågar sig på att bredda sin musikaliska horisont ännu en gång. ”The writing on the wall” träffar omedelbart en kittlande nerv.



The writing on the wall

Iron Maiden

Iron Maiden/Parlophone/Warner

HÅRDROCK Iron Maiden har inte släppt ny musik på sex år, men den ikoniska hårdrockgruppen har knappast legat på latsidan sedan sextonde skivan ”The book of souls” och efterföljande turné.

Den nostalgiska Legacy of the Beast-turnén och tv-spelssatsningarna med samma namn är bara två exempel på vad sextetten sysselsatt sig med de senaste åren. Dessutom har sångaren Bruce Dickinson turnerat flitigt med sin spoken word-turné, baserad på självbiografin ”What does this button do?”.

I flera veckors tid har britterna strösslat med smarriga ledtrådar som hintat om att ny musik är på g. Affischer och kryptiska bilder såväl som Dickinsons tröjmotiv i intervjuer har fått vuxna män och kvinnor världen över att kissa i brallan av spänning.

”The writing on the wall”, skriven av gitarristen Adrian Smith och Dickinson, är rent musikaliskt ett våghalsigt val som singel. Den börjar med bluesig rock av balladkaraktär. Ljudbilden är ljusår från det bombastiska anslaget på ”The book of souls”, även om låten omedelbart träffar en kittlande nerv.

Sedan växer den i både dramatik och dynamik. Drygt fyra minuter in väntar en gudabenådad brygga med trippelgitarrer och gruppens omisskännliga melodispråk, för att därefter kulminera i ett drömskt gitarrduellerande som tar sinnet till fjärran land.

Dickinson har klokt nog anpassat tonläget efter dagsform och låtens djup.

Precis som en betydande del av Iron Maidens låtkatalog är singeln sprängfylld med historiska referenser. Titeln och texten hämtar intressant inspiration från Belsassars gästabud ur Gamla testamentet.

”The writing on the wall” har inte bara en biblisk innebörd utan är också ett uttryck för olycksbådande tecken av olika slag. Men i det här sammanhanget får titeln motsatt effekt. Singeln bådar onekligen gott.



