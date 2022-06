1. Mercyful Fate, Rock Stage, Fredag 10 juni, 00.00-01.30

När det ikoniska heavy metal-bandet med King Diamond i frontlinjen gör sin tredje spelning på den här sidan av millennieskiftet råder förstås obligatorisk närvaro för alla med lite ont blod i kroppen.

2. Wormwood, Silja Stage, Torsdag 9 juni, 19.00-20.00

Det svenska extrem metal-bandet Wormwood tar mörker och misär till en helt ny nivå. Även livesammanhang förvandlas kvintettens melankoliska melodier till hjärtslitande upplevelser.

3. The Halo Effect, Festival Stage, Lördag 11 juni, 13.15-14.15

The Halo Effect, som består av fem tidigare In Flames-medlemmar, gör sin debutspelning.på Sweden Rock. Av singlarna att döma väntar en timma sprängfylld av melodisk dödsmetall av yppersta kvalitet.