Svenskarna lyssnar på epa-dunk och hiphop

Topp 10 mest spelade låtar i Sverige:

1. Bolaget: ”Kan inte gå”

2. Victor Leksell, Einár: ”Din låt”

3. Miss Li: ”X”

4. Loam, Adaam: ”Fakka ur”

5. Harry Styles: ”As It was”

6. Jireel: ”Mano”

7. Cornelia Jakobs: ”Hold me closer”

8. Medina: ”In i dimman”

9. Lost Frequencies, Calum Scott: ”Where are you now”

10. Ed Sheeran: ”Shivers”

Topp 10 mest spelade artisterna i Sverige:

1. Einár

2. Hov1

3. Ed Sheeran

4. Veronica Maggio

5. 23

6. The Weeknd

7. Adaam

8. Victor Leksell

9. Ant Wan

10. Yasin

Topp 10 mest spelade albumen i Sverige:

1. Ed Sheeran: ”Equals”

2. Harry Styles: ”Harry’s house”

3. Hov1: ”Barn av vår tid”

4. 1woe: ”Self made”

5. Ant Wan: ”The only wan”

6. Veronica Maggio: ”Satan i gatan”

7. Jireel: ”Moty”

8. Asme: ”Tusen flows 2”

9. The Weeknd: ”Dawn FM”

10. Einár: ”Unge med extra energi”

Topp 10 mest spelade poddarna i Sverige:

1. ”P3 Dokumentär”

2. ”Sommar & Vinter i P1”

3. ”Spotify dok”

4. ”The Joe Rogan experience”

5. ”Rättegångspodden”

6. ”Ursäkta”

7. ”P3 krim”

8. ”Framgångspodden”

9. ”Fallen jag aldrig glömmer”

10. ”P1 Dokumentär”

Topp 10 mest spelade låtar globalt:

1. Harry Styles: ”As it was”

2. Glass Animals: ”Heat waves”

3. The Kid Laroi, Justin Bieber: ”Stay”

4. Bad Bunny: ”Me porto bonito”

5. Bad Bunny: ”Tití Me Preguntó”

6. Elton John: ”Cold heart (PNAU remix)”

7. Bizarrap, Quevedo: ”Quevedo: Bzrp music sessions, vol. 52”

8. Imagine Dragons: ”Enemy (with JID)”

9. Bad Bunny: ”Ojitos lindos”

10. Kate Bush: ”Running up that hill (A deal with God)”

Topp 10 mest spelade artisterna globalt:

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

6. Ed Sheeran

7. Harry Styles

8. Justin Bieber

9. Kanye West

10. Eminem