Veckans spellista: tio låtar du mår bra av

avHåkan Steen

Publicerad: 22 april 2020 kl. 09.59

Uppdaterad: 22 april 2020 kl. 12.07

Foto: Frank Ockenfels En av de bästa vi har just nu: Phoebe Bridgers.

SPELLISTA Ny och på lite olika sätt helande musik.

”I WANT MY OWN CROSS”

Atomic Swing

Efter en lyckad comebackturné i fjol kommer första nya låten på 14 år. Som visar sig vara deras bästa sedan ”Bossanova swap meet”.



”KYOTO”

Phoebe Bridgers

Rita in 19 juni i almanackan. Då ger det här geniet ut nya albumet ”Punisher”.



”BURLAP STRING”

Courtney Marie Andrews

Rita in 5 juni också. Då släpper den här superbegåvningen ”Old flowers”.



”PDLIF”

Bon Iver

”Please don’t live in fear” vädjar Justin Vernon på en låt värd att sätta på repeat. Intäkterna går nämligen till vårdpersonal runt om i världen som sliter under coronapandemin.



”FIRST EVERLASTING”

Fake Names

Ny ”supergrupp” med folk från Bad Religion och Embrace samt Dennis Lyxzén från Refused. Andra singeln är tilltalande powerpoppig punkrock.



”STRANGE TO EXPLAIN”

Woods

Mycket bra har kommit ur New York-bandet Woods, som Kevin Morbys solokarriär och fina samarbeten med Dungen och Purple Mountains. I titellåten från kommande albumet gör de folkig vårpop av ljuvligaste sort.



”IN A GOOD WAY”

Faye Webster

22-åring från Atlanta sjunger månadens mest behagliga ballad.



”COSMONAUTS”

Fiona Apple

Kanske inte lika totalsåld på nya skivan ”Fetch the bolt cutters” som vissa kollegor, men den här jazzskeva alternativbluesen är förträfflig.



”ALADDIN SANE (CHANGESNOWBOWIE VERSION)”

David Bowie

Till en BBC-special på hans 50-årsdag 1997 spelade Bowie in nedstrippade versioner av nio favoriter ur den egna katalogen. Nu finns de på albumet ”ChangesNowBowie”.



”CLOAK OF THE NIGHT”

EOB feat. Laura Marling

För er som inte får nog av Laura Marling: hon gört ett lysande inhopp på Radiohead-mannen Ed O’Briens solodebut.



