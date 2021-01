Bee Gees passar utmärkt som country

BÄSTA SPÅR: ”Words of a fool”.

VISSTE DU ATT... ingen som gillar Bee Gees bör missa nya dokumentärfilmen ”How can you mend a broken heart”?

LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”How can you mend a broken heart” med Al Green, ”Woman in love” med Barbara Streisand och Dionne Warwicks ”Heartbreaker”. Allihop är skrivna av bröderna Gibb.