DMX hyllas av musikvärlden

Publicerad: 10 april 2021 kl. 14.50

Foto: Mary Altaffer Fans hyllar DMX efter hans bortgång.

"En tung förlust för hiphopfamiljen", sammanfattar Missy Elliott musikvärldens känslor efter beskedet om att artisten DMX har gått bort.

Hon är en av många som nu hyllar rapparen.

Biz Markie slår fast: "Ingen utstrålade mer ångest, smärta och atomenergi", medan Nas förlänade honom epitetet "Guds poet". Snoop Dogg, som förra året mötte DMX i en sammandrabbning på Instagram-serien "Verzuz" skriver: "Vad de trodde var en kamp blev en familjeåterförening".

Även hans skivbolag, det legendariska Def Jam Records, hyllar artisten i ett uttalande där de skriver att "hans budskap om triumfen över kampen, hans sökande efter ljuset som leder ut ur mörkret och hans jakt på sanning och skönhet förde oss närmare vår egen mänsklighet".

DMX debuterade 1998 och förknippas med hits som "X gon' give it to ya" och "Party up (up in here)". Inom hiphopvärlden ansågs han vara en av de mest inflytelserika rapparna under 1990-talet och det tidiga 2000-talet.

Den 50-årige musikern, vars riktiga namn var Earl Simmons, vårdades på sjukhus i New York efter en hjärtattack i samband med en överdos den 2 april och avled senare.

Foto: Dominic Favre / AP KEYSTONE Missy Elliott.

