Stark musikalkonsert med himmelska stjärnor

Publicerad: I går 23.55

Malena Ernman i "En himmelsk musikalkonsert".

En himmelsk musikalkonsert

Skansen, Stockholm. Med bl a Philip Jalmelid, Tuva B Larsen, Anders Ekborg , Malena Ernman , Björn Kjellman , Morgan Alling, Sofia Pekkari, Beatrice Järås, Rikard Björk. Dirigent: Karl Johan Ankarblom. Längd: 2 timmar 30 minuter med paus. Publik: 2 300.

En kväll som understryker vilka starka svenska musikallåtar vi har.

Originalartisterna från musikalen ”Så som i himmelen” lyfter de sångerna, men också ess från tre av Björn och Bennys succéer. Vid sidan av evigt gröna nummer från Broadway och West End.

En snygg och proffsig uppvisning.

Första delen av showen ägnas åt låtar ur ”Så som i himmelen”, och alla de stora rollerna sjunger sina paradnummer. ”En sång till livet” är särskilt minnesvärd. Morgan Alling är bra som konferencier och ger fart och sammanhang åt allt. Den stora kören är oftast med på scen - det är en kväll som lyfter gemenskap och harmonier.

Det öppnar med kul distans: Ett nummer som berättar just vilken stor succé musikalen gjort.

Efter paus plockas det från olika musikaler, som en härligt svängig ”Let the sunshine in” från ”Hair”. Tuva B Larsen imponerar i ”Slå dig fri” (”Let it go”) från ”Frost” och Malena Ernman gör en mycket stark ”With one look” från ”Sunset boulevard”.

Björn Kjellman är perfekt och kul i ”Mister Cellophane” från ”Chicago”, en av alla läckert rytmiska melodier från låtskrivarduon Kander/Ebb.

Publiken hjälper till med allsång i ett medley ur ”Sound of music”.

Det finns svenska klassiker också. Philip Jalmelid vågar sig på ”Anthem” ur ”Chess” och klarar sig utmärkt. Publikens bravorop ekar. Sofia Pekkari var med i originaluppsättningen av ”Hjälp sökes” och gör den underbara ”Bortom sol och måne”, en av Benny Anderssons vackraste melodier. Anders Ekborg var med i första ”Chess” på svenska och sjunger den drabbande ”Vem ser ett barn” därifrån.

Han var också med i ur-”Kristina från Duvemåla”, men från den framförs ”Du måste finnas”. Med Sofia Pekkari som en av sex röster i en snyggt arrangerad version. Den stora orkestern är genomgående mycket bra.

En kärleksfull föreställning. Titeln ”En himmelsk musikalkonsert” är väl född som en ordlek, men den lever de gott upp till.

Björn Kjellman.