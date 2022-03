Det glöder om Sabaton

helskärm På sitt tionde album stannar svenska metalbandet Sabaton kvar i första världskrigets skyttegravar.

ALBUM Med stor inlevelse och intensitet skildrar Sabaton farorna och hjältedåden under första världskriget.

”The war to end all wars” är falubandets vassaste och mest varierade skiva i karriären.



Sabaton

The war to end all wars

Nuclear Blast/Warner

METAL Sabatons karriär är en modern askungesaga. Falubandet har sedan debuten för drygt 20 år sedan vuxit från underskattad underdog till ett av Sveriges största band. I dag är deras militär- och krigshistoriska power metal ett självklart inslag på topplistor och världens största arenor och festivalscener.

På tionde albumet ”The war to end all wars” stannar Sabaton kvar i första världskriget. Efter arbetet med föregångaren ”The great war” blev bandet överösta med nya ämnesförslag från fans, varpå de insåg att de bara hade skrapat på ytan.

Inledande ”Sarajevo” och avslutande ”Versailles” handlar om upptakten till kriget respektive upplösningen, men däremellan bjuds en fascinerande blandning av ämnen.

”Lady of the dark” zoomar in på den serbiska krigshjältinnan Milunka Savić. I ”Hellfighters” flyttas fokuset till de afroamerikanska soldater som inte bara kastades in i ett brutalt och blodigt krig utan också föll offer för rasism och diskriminering. Och i ”The unkillable soldier” utforskas den hårfina gränsen mellan mod och dårskap genom historien om Adrian Carton de Wiart, en brittisk arméofficer som bland annat överlevde skott i ansiktet och huvudet och efteråt ska ha sagt: "frankly I had enjoyed the war”.

Bandets taktik är bekant. Låtarna presenteras ännu en gång i fläskiga arrangemang med stor intensitet och smittsam inlevelse.

”The valley of death” och ”Stormtroopers” fångar faran i skyttegravarna respektive på slagfältet genom kraftfulla stegringar och rasande intensiva riff.

Som kontrast har vi ”Christmas truce”, där inslag av piano, stråkar och julsången ”Carol of the bells” framhäver lugnet och gemenskapen som tillfälligt uppstod bland soldaterna vid julfreden 1914.

Samspelet mellan gitarristerna Chris Rörland och Tommy Johansson känns

dessutom mer självklart än någonsin. Mäktiga melodier varvas med solon som svävar högre än Yngwie Malmsteens ego.

Den inramande berättarrösten låter förvisso som ratat utbildningsmaterial, och ett och annat körsångsparti hade gått att klara sig utan. Men i övrigt är ”The war to end all wars” en av Sabatons vassaste och mest varierade skivor.



Fakta BONUS BÄSTA SPÅR: Hannes van Dahls storartade trumspel gör ”Dreadnought”, som är döpt efter en populär slagskeppstyp under första världskriget, till en mäktig lyssningsupplevelse. VISSTE DU ATT… Floor Jansen från Nightwish, som för övrigt är gift med Hannes van Dahl, lånar ut sin röst till ”Christmas truce”. I musikvideon till låten hörs mer av Jansen. LYSSNA OCKSÅ PÅ: Ukrainska black metal-bandet 1914, som har gjort flera djupdykningar i första världskriget. Titeln på senaste skivan – ”Where fear and weapons meet” – känns skrämmande relevant just nu. Läs mer

