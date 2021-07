Veckans spellista: Lorde & Billie

Publicerad: 28 juli Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Två albumaktuella. Billie Eilish släpper albumet ”Happier than ever” 30 juli och Lorde släpper ”Solar power” 20 augusti.

SPELLISTA Innan sommarens slut har två av 2000-talets bästa popröster hunnit släppa album. Här är Lordes och Billie Eilishs mest underskattade låtar.

”WHITE TEETH TEENS”

Lorde

På den åtta år gamla debuten reflekterar Lorde ofta kring popularitet och hur viktig den är för unga. Ett tema som känns mer aktuellt än någonsin i dag, när självkänslan styrs av antal likes på Tiktok och Instagram.



”PARTY FAVOR”

Billie Eilish

Billie Eilishs mörka tonårshymner verkar bli allt hårdare med tiden. Men det här akustiska guldkornet från hennes debut-ep är det mjukaste hon har spelat in.



”STILL SANE”

Lorde

”I’m little but I’m coming for the crown”. Den då 16-åriga Ella Yelich-O’Connor sjöng tidigt om att ta över musikvärlden.



”WHEN I WAS OLDER”

Billie Eilish

Eilish är som bäst när hon lyckas skrämma upp och lugna ner lyssnaren på en och samma gång. Låten finns med på ledmotivet till ”Roma” och baseras på filmens bästa citat: ”När jag var äldre brukade jag vara sjöman men jag drunknade i en storm”.



”WRITER IN THE DARK”

Lorde

Kanske hennes finaste ballad hittills. Budskapet är enkelt: bli inte kär i någon som skriver om du inte vill bli förevigad.



”COME OUT AND PLAY”

Billie Eilish

Ännu en akustisk pärla. Eilish sätter skickligt ord på hur ångest och osäkerhet kan stå i vägen för de största av drömmar.



”BRAVADO”

Lorde

I början av karriären var Lorde blyg, reserverad och osäker. ”Bravado” är mäktig kammarmusik om att försöka överleva i en bransch där ego och självsäkerhet betyder allt.



”BITCHES BROKEN HEARTS”

Billie Eilish

Den fängslande visksången kryper in överallt under huden.



”LIABILITY (REPRISE)”

Lorde

Det tar sin tid. Men i slutet på sitt lysande andra album ”Melodrama” inser Lorde att hon inte behöver ändra sig för någon.



”GOODBYE”

Billie Eilish

Det sista spåret på ”When we all fall asleep, where do we go?” är en kombination av alla låtar på albumet. Ett perfekt avslut på ett fantastiskt debutalbum.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



