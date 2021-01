Så blir konsertåret 2021 - om pandemin inte sätter stopp igen

Stor guide till alla viktiga spelningar 2021

2021 är bara några timmar gammalt men redan ligger en hel del av konsertåret bokat och klart.

Det beror givetvis på en viss pandemi. Väldigt mycket av det som skulle ha hänt i fjol händer i stället – förhoppningsvis – i år.

Vi kan nog således räkna kallt med att vissa av dessa gig ställs in eller flyttas på nytt. Ovanligt stor reservation för ändringar, med andra ord.

Foto: Steve Gullick The Jesus And Mary Chain skulle ha kommit hit och spelat klassiska albumet ”Darklands” i sin helhet i våras. Nu gör de ett nytt försök i februari.

JANUARI

Destroyer Stockholm (Slaktkyrkan) 26/1, Lund (Mejeriet) 28/1

Staffan Hellstand Stockholm (Mosebacke) 27/1

Luke Elliot Göteborg (Pustervik, turnépremiär) 28/1

Franska Trion Umeå (Studion, turnépremiär) 29/1

Hästpojken Göteborg (Pustervik) 29-30/1

Jens Lekman Malmö (Plan B, turnépremiär) 30-31/1



FEBRUARI

Smith & Thell Malmö (Slagthuset, turnépremiär) 5/2

Christian Kjellvander Nyköping (Culturum, turnépremiär) 5/2

The Jesus And Mary Chain Stockholm (Cirkus) 15/2, Göteborg (Pustervik) 16/2

The Handsome Family Stockholm (Bryggarsalen) 16/2, Göteborg (Musikens Hus) 17/2

Joel Alme Gävle (Konserthuset, turnépremiär) 19/2

Frazey Ford Stockholm (Nalen Klubb, turnépremiär) 22/2

Dan Reed Network Stockholm (Slaktkyrkan) 25/2

Tomas Andersson Wij Jönköping (Jönköpings Teater, turnépremiär) 26/2

Foto: CAROLINA BYRMO Jenny Wilson tvingades förvandla sin höstturné till en vårturné. Premiär blir förhoppningsvis på Debaser i Stockholm 6 mars.

MARS

Jonathan Johansson Bollnäs (Träkyrkan, turnépremiär) 5/3

Evergrey Stockholm (Södra Teatern) 5/3

Jonas Lundqvist Göteborg (Pustervik) 6/3,Stockholm (Slaktkyrkan) 12-13/3

Mayhem + Mortiis Norrköping (Arbis) 6/3, Malmö (KB) 3/4

Chris Kläfford Jönköping (Konserthuset, turnépremiär) 6/3

Jenny Wilson Stockholm (Debaser, turnépremiär) 6/3

Johnossi Göteborg (Pustervik, turnépremiär) 8/3

Weeping Willows Stockholm (Fotografiska) 10–13 + 17–20/3

GBH Stockholm (Slaktkyrkan) 10/3

Daði Freyr Göteborg (Pustervik) 11/3, Stockholm (Nalen) 14/3

Fatoumata Diawara Stockholm (Stadsteatern) 14/3

Koray Avci Stockholm (Cirkus) 14/3

Albin Lee Meldau Mariehamn (Alandica, turnépremiär) 16/3

Slowgold Jönköping (Sofiehof, turnépremiär) 20/3

Fontaines DC Stockholm (Debaser) 24/3

Tony MacAlpine Stockholm (Nalen) 24/3

GZA Göteborg (Pustervik) 29/3, Stockholm (Debaser) 30/3

Foto: Peter Wixtröm Brett Anderson och Suede på Dramaten i Stockholm vid senaste Sverige-besöket hösten 2018. I april är de tillbaka, den här gången på Annexet.

APRIL

The Mission Stockholm (Nalen) 2-3/4

Mayhem + Mortiis Malmö (KB) 3/4

SARS Stockholm (Fryshuset) 3/4

James Vincent McMorrow Stockholm (Vasateatern) 3/4

Porridge Radio Lund (Mejeriet) 6/4

Lisa Nilsson Jönköping (Konserthuset, turnépremiär) 10/4

Avantgardet Malmö (Plan B, turnépremiär) 10/4

Infected Mushroom Göteborg (Trädgårn) 10/4

Joe Satriani Stockholm (Fryshuset Arenan) 15/4

Loney Dear Stockholm (Orionteatern) 16-19/4

Rhye Stockholm (Berns) 16/4

Vasas Flora Och Fauna Göteborg (Pustervik) 21/4, Stockholm (Nalen) 23/4

Bryan Adams Stockholm (Globen) 22/4, Göteborg (Scandinavium) 23/4, Malmö (Malmö Arena) 25/4

Psychedelic Furs Malmö (KB) 22/4

Jack Vreeswijk & Brolle Ystad (Teatern, turnépremiär) 22/4

The Zombies Mölnlycke (Råda Rum) 23/4, Stockholm (Nalen) 24/4, Malmö (KB) 25/4

Paul Van Dyk Göteborg (Trädgårn) 23/4

Axel Rudi Pell Stockholm (Fryshuset) 23/4, Malmö (KB) 24/4, Göteborg (Pustervik) 25/4

Big Country Göteborg (Pustervik) 23/4

Redd Kross Stockholm (Debaser) 24/4, Malmö (Plan B) 25/4

Teenage Fanclub Göteborg (Pustervik) 26/4

Suede Stockholm (Annexet) 27/4

Billy Ocean Stockholm (Vasateatern) 30/4

Meute Stockholm (Debaser) 30/4

Foto: Laurent Gillieron / AP SCANPIX SWEDEN Nick Cave tvingades som så många skjuta upp sin turné i fjol. Nytt Sverige-datum är Globen i Stockholm 4 maj.

MAJ

Brockhampton Stockholm (Annexet) 1/5

Mattias Alkberg Göteborg (Storan, turnépremiär) 1/5

Bbno$ Stockholm (Fryshuset) 2/5

Yes Stockholm (Cirkus) 3/5

Nick Cave And The Bad Seeds Stockholm (Globen) 4/5

Skid Row Göteborg (Pustervik) 4/5

Set It Off (+ Broadside + Cemetery Sun) Stockholm (Fryshuset) 5/5

Lloyd Cole Stockholm (Göta Lejon) 6/5, Göteborg (Stenhammarsalen) 8/5, Malmö (Palladium) 9/5

Rocket From The Crypt Stockholm (Debaser) 7/5

Kleerup Göteborg (Pustervik) Malmö (Moriskan) 7/5, Stockholm (Debaser) 21/5

Thomas Stenström Stockholm (Cirkus) 8/5

Max Raabe & Palast Orchester Stockholm (Cirkus) 11–12/5, Malmö (Malmö Live) 11/6, Göteborg (Konserthuset) 13/6

Midge Ure Stockholm (Slaktkyrkan) 12-13/5, Göteborg (Pustervik) 14/5, Malmö (KB) 15/5

The Sounds Stockholm (Debaser) 13/5, Göteborg (Pustervik) 15/5

Melanie C Stockholm (Nalen) 14/5

Jethro Tull Umeå (Folkets Hus) 12/5, Göteborg (Konserthuset) 14/5, Stockholm (Cirkus) 16/5

The Fleshtones Stockholm (Debaser) 14/5

Helloween Göteborg (Partille Arena) 15/5

M Huncho Stockholm (Fryshuset) 15/5

Janne Schaffer Stockholm (Södra Teatern) 15/5

Front 242 Göteborg (Pustervik) 16/5

The Exploited Stockholm (Slaktkyrkan) 16/5

IAMX Stockholm (Vasateatern) 17/5

Los Lobos Göteborg (Pustervik) 20/5, Stockholm (Nalen) 21/5

Candlemass Stockholm (Södra Teatern) 21-22/5

Bryan Ferry Stockholm (Gröna Lund) 27/5, Gävle (Furuviksparken) 29/5

RA The Rugged Man Stockholm (Debaser) 27/5

Hov1 Stockholm (Skansen) 28/5

Joel Alme + Jakob Hellman Göteborg (Liseberg) 28/5

Myrkur Stockholm (Göta Lejon) 28/5

The National (+ Cat Power + Albin Lee Meldau) Stockholm (Skansen) 29/5

Foto: Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN Alicia Keys flyttade sina sommarkonserter ett år framåt i tiden. Nu väntas hon till Globen i Stockholm 15 juni.

JUNI

Green Day Stockholm (Tele2 Arena) 2/6

Brännbollsyran (Martin Garrix, Fricky, Molly Sandén m fl) Umeå 3-5/6

The Church Malmö (KB) 2/6, Göteborg (Valand) 3/6

Muskelrock (Acid, Bullet, Horisont, Omen, Girlschool m fl) Blädinge (Tyrolen) 3–5/6

The Driver Era Stockholm (Nalen Klubb) 3/6

Summerburst (Will Sparks, DJ Snake, Coone m fl) Göteborg (Ullevi) 4-5/6

Department Festival Stockholm (Slakthusområdet) 4–5/6

Chorus Night med The Mamas Rättvik (Dalhalla) 5/6

Kiana Ledé Stockholm (Slaktkyrkan) 8/6

Sweden Rock Festival (Guns N’ Roses, Volbeat, In Flames, Nightwish, Megadeth m fl) Sölvesborg 9-12/6

Good Riddance Malmö (KB) 9/6

Sthlm Americana (Lucinda Williams, Drive-By Truckers, Shooter Jennings, Colter Wall, Courtney Marie Andrews, Jade Bird, Milk Carton Kids m fl) Stockholm (Münchenbryggeriet) 11–12/6

Judas Priest Rättvik (Dalhalla) 12/6, Linköping (Saab Arena) 13/6

Sparks Stockholm (Annexet) 12/6

Celine Dion Stockholm (Friends Arena) 13/6

Punk In Drublic (NOFX, Frank Turner & The Sleeping Souls, Me First And The Gimme Gimmes, Face To Face, Satanic Surfers m fl) Malmö (Mölleplatsen) 13/6

Alicia Keys Stockholm (Globen) 15/6

Pet Shop Boys Stockholm (Globen) 16/6

Korn Stockholm (Gröna Lund) 16/6

Copenhell (Kiss, Judaas Priest, Sabaton, Korn, Merciful Fate m fl) Köpenhamn 16-19/6

Sting Göteborg (Trädgårdsföreningen) 18/6

Summer On (Veronica Maggio, Victor Leksell, R3hab m fl) Båstad 18-19/6

Black Pumas Stockholm (Berns) 19/6

Joan As Policewoman Stockholm (Södra Teatern) 22/6

Kiss Stockholm (Tele2 Arena) 19/6, Göteborg (Scandinavium) 23/6

Roskildefestivalen (The Strokes, Tyler The Creator, Faith No More, Haim, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Deftones, FKA Twigs, Megan Thee Stallion, TLC, Phoebe Bridgers m fl) Roskilde 30/6-3/7

Foto: Ian Gavan / Getty Images Europe Zara Larsson är ett av toppnamnen på andra upplagan av Lollapalooza Stockholm som äger rum på Gärdet 2–4 juli.

JULI

Lollapalooza (Pearl Jam, The Killers, Kendrick Lamar, Post Malone, Zara Larsson, Veronica Maggio, Alesso m fl) Stockholm (Gärdet) 2-4/7

Tomas Ledin Helsingborg (Sofiero, turnépremiär) 2/7

High 5ive Summer Fest (While She Sleeps, Neck Deep, Crystal Lake m fl) Stockholm (Fryshuset) 2–3/7 2021

Iron Maiden (+ DAD + Airbourne) Göteborg (Ullevi) 3/7

The Ark Kiruna (Kirunafestivalen, turnépremiär) 3/7

Vi som älskar 90-talet Göteborg (Bananpiren, turnépremiär) 3/7

Diggiloo (Peter Jöback, David Lindgren, Jessica Andersson, Tommy Nilsson, Sarah Dawn Finer m fl) Malmö (Malmö Arena, turnépremiär?) 4/7

Lars Winnerbäck (+ Joel Alme) Helsingborg (Sofiero, turnépremiär) 9/7

Magnus Uggla Töreboda (Törebodafestivalen, turnépremiär) 9/7

Mares Göteborg (Trädgårdsföreningen) 9/7, Borgholm (Borgholms Slottsruin) 29/7

Woodstock Dalhalla (Mikael Rickfors, Dan Hylander m fl) Rättvik (Dalhalla) 9/7

The Hives + Mando Diao + The Sounds Helsingborg (Sofiero) 10/7, Rättvik (Dalhalla) 3-4/9

Magnus Uggla + Miss Li + Petter Vadstena (Vadstena slott, turnépremiär) 10/7

Avantasia Gävle (Gasklockorna) 14/7

Gefle Metal Festival (Amon Amarth, At The Gates, Mayhem, Soilwork m fl) Gävle 15–17/7

Bayside Festival Helsingborg 16–17/7

Ljungarocken (Takida, Stiftelsen m fl) Ljungaverk 16–17/7

Lukas Graham (+ Gammal) Göteborg (Liseberg) 28/7

Rammstein Göteborg (Ullevi) 30-31/7

Big Slap Festival (Black Eyed Peas, Rita Ora, Bad Bunny, Stefflon Don, Dimitri Vegas & Like Mike m fl) Malmö (Tallriken) 30-31/7

Storsjöyran (The Ark, Lars Winnerbäck, Magnus Uggla, Lukas Graham m fl) Östersund 30/7-1/8

Rhapsody In Rock Rättvik (Dalhalla) 31/7-1/8

Foto: ANNA TÄRNHUVUD Håkan Hellström skulle ha firat 20-årsjubileum för sin solokarriär med fyra utsålda Ullevi i somras. Nu blir det i stället 21-årsjubileum på samma arena, de två sista helgerna i augusti.

AUGUSTI

Slipknot Malmö (Pildammsparken) 1/8

Tom Jones Stockholm (Gröna Lund) 3/8, Göteborg (Liseberg) 5/8

Lagwagon Göteborg (Pustervik) 3/8

Sabaton Open Air (Sabaton m fl) Falun 4–7/8

Jill Johnson Stockholm (Mosebacke) 6/8

We Love The 2000s (Wyclef Jean, Tatu, Bomfunk MC’s m fl) Stockholm (Skansen) 7/8

Stone Hamlet Rockfest (Hardcore Superstar, Eleine, De Lyckliga Kompisarna m fl) Uppsala (Stenby) 7/8 2021

Lionel Richie (+ Tusse) Rättvik (Dalhalla) 8/8 2021

Toto Helsingborg (Sofiero) 10/8, Göteborg (Partille Arena) 15/8

Way Out West Göteborg (Slottsskogen) 12-14/8

Håkan Hellström Göteborg (Ullevi) 20-21 + 27-28/8

Louis Tomlinson Stockholm (Fryshuset) 21/8

Arvingarna Halmstad (Halmstad Teater, turnépremiär) 28/8

Clutch Malmö (KB) 28/8

Foto: Thomas Johansson Ane Brun flyttade sin höstturné till i vår, innan hon tog det säkra före det osäkra och flyttade den igen, till i höst. Premiär blir i Malmö 12 september.

SEPTEMBER

GES ”Stanna världen en stund” Stockholm (Cirkus) 1/9-3/10

Statement Festival Göteborg (Bananpiren) 3–4/9 2021

Pugh Rogefeldt ”Ja dä ä dä 50 år” Stockholm (Mosebacketerrassen) 4/9

Whitney Rose (+ Vincent Vensal) Stockholm (Bryggarsalen) 7/9, Göteborg (Pustervik) 9/9

Magnum Stockholm (Fryshuset Klubben) 7/9, Huskvarna (Folkets Park) 9/9, Göteborg (Pustervik) 10/9, Malmö (Babel) 13/9

Ghostemane Stockholm (Fryshuset) 9/9

Karnivool Göteborg (Valand) 9/9, Stockholm (Nalen Klubb) 10/9, Malmö (KB) 11/9

Bo Kaspers Orkester Luleå (Luleå Energi Arena, turnépremiär) 10/9

The Wannadies Umeå (Väven, turnépremiär) 10/9

JoJo Stockholm (Fryshuset) 11/9

Ane Brun Malmö (Malmö Live, turnépremiär) 12/9

Thomas Di Leva Stockholm (Rival, turnépremiär) 12/9

Basia Bulat Stockholm (Slaktkyrkan) 14/9, Göteborg (Pustervik) 15/9

Mando Diao Uppsala (Konsert & Kongress, turnépremiär) 15/9

Enter Shikari Stockholm (Fryshuset) 16/9, Göteborg (Pustervik) 17/9

Elton John Stockholm (Tele2 Arena) 17-18/9

Einstürzende Neubauten Göteborg (Liseberg) 18/9

Passenger Göteborg (Trädgårn) 18/9

Midland Stockholm (Nalen) 18/9

Weeping Willows Rättvik (Dalhalla) 18/9

John Grant Stockholm (Göta Lejon) 23/9

Deep Purple Stockholm (Hovet) 25/9, Göteborg (Partille Arena) 26/9

Dalhalla Brinner (In Flames m fl) Rättvik (Dalhalla) 25/9

Laibach Stockholm (Lilla Cirkus) 26/9, Göteborg (Brewhouse) 1/10

Danko Jones Uppsala (Katalin, turnépremiär) 30/9

Sanctuary Stockholm (Slaktkyrkan) 30/9

Eivør Göteborg (Pustervik) 30/9, Stockholm (Slaktkyrkan) 1/10, Malmö (Slagthuset) 2/10

Foto: Aftonbladet The Weeknd gjorde med sin ”Blinding lights” en av fjolårets stora låtar. I oktober kommer han till Stockholm.

OKTOBER

Nordman Gävle (Konserthuset, turnépremiär) 1/10

Alphaville Göteborg (Trädgårn) 2/10

The Weeknd Stockholm (Globen) 4/10

Fu Manchu Göteborg (Pustervik) 4/10, Stockholm (Nalen) 6/10

Boy Pablo Stockholm (Nalen) 4/10

Jakob Hellman (+ Mattias Alkberg) Skellefteå (Sara Kulturhus, turnépremiär) 6/10

Darin Malmö (Palladium, turnépremiär) 6/10

Y&T Stockholm (Slaktkyrkan) 7/10, Göteborg (Pustervik) 8/10, Malmö (KB) 9/10

Clawfinger Örebro (Frimis Salonger) 9/10, Göteborg (Pustervik) 14/10, Stockholm (Fryshuset Klubben) 16/10

Lill Lindfors Sundsvall (Tonhallen, turnépremiär) 10/10

Crossroads – Symphonic rock in concert Malmö (Malmö Arena) 15/10, Linköping (Saab Arena) 16/10, Göteborg (Scandinavium) 22/10, Stockholm (Globen) 23/10

Samantha Fish Stockholm (Nalen) 15/10

Kansas Stockholm (Cirkus)18/10

Larkin Poe Göteborg (Trädgårn) 20/10

Tommy Emmanuel Stockholm (Göta Lejon) 21/10, Malmö (Malmö Live) 24/10, Göteborg (Lorensbergsteatern) 25/10, Jönköping (Konserthuset) 27/10

New Model Army Malmö (KB) 21/10, Stockholm (Slaktkyrkan) 22/10

Kim Wilde Karlstad (Nöjesfabriken) 22/10, Kristianstad (Södra Kasern) 23/10, Malmö (KB) 24/10, Stockholm (Fållan) 28/10, Göteborg (Trädgårn) 29/10, Borås (Åhaga) 30/10

Howard Jones Malmö (KB) 22/10, Göteborg (Trädgårn) 23/10, Stockholm (Fållan) 24/10

Postmodern Jukebox Stockholm (Nalen) 24/10

Fish Göteborg (Pustervik) 25/10, Stockholm (Fryshuset) 26/10

Hurula Stockholm (Cirkus) 26/10

Van Der Graaf Generator Stockholm (Cirkus) 27/10, Göteborg (Pustervik) 28/10

Algiers Stockholm (Nalen) 29/10, Lund (Mejeriet) 30/10

Astrid S Stockholm (Nalen) 30/10

Biffy Clyro Stockholm (Fållan) 30/10

Electric Six Stockholm (Slaktkyrkan) 31/10

Foto: Terry Wyatt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Jason Isbell, här med sin fru och artistkollega Amanda Shires, spelar med sitt band The 400 Unit i Stockholm i november.

NOVEMBER

Kelly Lee Owens Stockholm (Fållan) 2/11

Fleshgod Apocalypse Stockholm (Slaktkyrkan) 2/11

Petter Göteborg (Konserthuset, turnépremiär) 5/11

Arch Enemy + Behemoth Stockholm (Annexet) 5/11

Jason Isbell & The 400 Unit Stockholm (Waterfront) 6/11

Black Stone Cherry Stockholm (Debaser) 6/11

Sven-Ingvars Göteborg (Lorensbergsteatern, turnépremiär) 8/11

Brian Fallon & The Howling Weather Stockholm (Debaser) 13/11, Göteborg (Pustervik) 14/11

Steve Hackett Stockholm (Nalen) 14/11, Göteborg (Pustervik) 18/11, Malmö (KB) 19/11

Jason Diakité ”A drop of midnight” Göteborg (Lorensbergsteatern) 18/11, Stockholm (Cirkus) 19 + 20/11, Uppsala (Stadsteatern) 23/11, Malmö (Slagthuset) 26-27/11, Lund (Sparbanken Skåne Arena) 28/11

Danny Saucedo Halmstad (Halmstad Arena, turnépremiär) 20/11

Jon Hopkins Stockholm (Göta Lejon) 25/11

Foto: Joel Ryan ”No more tours II” skulle ha blivit Ozzy Osbournes andra och sista (?) avskedsturné i fjol. Men på grund av pandemin får 72-åringen vänta med att ta farväl av sin svenska publik till i februari nästa år.

DECEMBER

Insomnium (+ Omnium Gatherum) Stockholm (Fryshuset Klubben)

Smash Into Pieces Stockholm (Nalen) 11/12 Theatre Of Hate Stockholm (Nalen Klubb) 18/12

2022

Sabaton Karlstad (Nöjesfabriken, turnépremiär) 7/1

Miss Li Göteborg (Konserthuset, turnépremiär) 28/1

Pugh Rogefeldt ”Ja dä ä dä 50 år” Göteborg (Konserthuset, turnépremiär) 6/2

Ozzy Osbourne ( + Judas Priest + Hardcore Superstar) Stockholm (Friends Arena) 19/2

Hans Zimmer Live Stockholm (Globen) 20/2

Apocalyltica + Epica Stockholm (Berns) 28/2

Kvelertak Göteborg (Pustervik) 7/3, Malmö (KB) 8/3, Stockholm (Debaser) 9/3



