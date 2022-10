Klara Hammarström om sin adhd: ”Många har fördomar”

Klara Hammarströms nya låt ”Bang my head” handlar till stor del om hur det är att leva med adhd.

Nu hoppas artisten att fler ska lära sig om diagnosen.

– Folk är väldigt okunniga om adhd. Man pratar om att det är en grupp människor som det är lite synd om, men så är det inte, säger hon.

Artisten Klara Hammarström, 22, har testat sina gränser i sommar. Efter Melodifestivalen 2022 har hon varit ute på sin första turné någonsin.

– Det är en överväldigande känsla att få komma ut utanför Mello och så har man 30 000 personer i publiken, säger hon.

Släpper ny låt

Nu släpper hon även nya låten ”Bang my head” tillsammans med Rasmus Gozzi.

– Den handlar om att få utlopp för sina känslor. Hur det är att ha mycket i huvudet, säger hon.

Och är det någon som vet hur det är att ha mycket i huvudet så är det Klara Hammarström . För några år sedan fick hon diagnosen adhd.

– På senare år växer man in i det och lär sig att hantera det. Men det har varit tufft från och till.

Hon berättar att hon har svårt att ta sig an saker som hon tycker är tråkiga eller oviktiga.

– Det blir jobbigt att ta tag i saker eller komma ihåg saker. När det blir jobbigt så försöker man putta undan det, man vill skydda sig ifrån det, säger hon och fortsätter:

– Många har fördomar om det, som att man bara är jobbig eller man blir den där jobbiga ungen i skolan. Medan man kanske inte alls är på det sättet som det visar sig utåt.

Klara Hammarström ryter ifrån

Hon har tidigare inte pratat så mycket om sin diagnos, men känner att det ändå är viktigt att göra det nu.

– Det är inte så vanligt att man hör om tjejer som har adhd, och det är också färre tjejer som har diagnosen. Man hör alltid om killar som har det och det visar sig också på ett lite annat sätt för killar. Många tjejer håller det inom sig istället för att visa det utåt och det kan bli väldigt jobbigt. Och det jag försöker säga med låten är att man bara ska få ut det, man måste få ut det på något sätt, säger Klara Hammarström.

Hon tycker också att kunskapen om adhd bör öka i samhället, och vill gärna vara med och bidra till det.

– Och en del barn med adhd hamnar i fack, de blir ”jobbiga ungar”. Men det kan handla om att folk i deras närhet inte har kunskap, tid, ork eller energi att hantera det.

Vad önskar du att folk visste om adhd?

– Adhd kan bli en väldigt stor fördel om man vet att man själv har det eller vet att någon annan har det. Man kanske inte ska skicka 52 mejl till någon med adhd utan sätt allt i ett och samma dokument. Man får inte tänka ”den här människan går inte att jobba med”. Lär du dig mer om adhd kan du istället få tänka ”oj vad snabb den här personen är, hon har redan gjort klart det”. Vi med adhd är ganska snabba, vi är produktiva och vill att det ska gå snabbt. Man måste kunna mötas någonstans, vi med diagnosen måste lära oss att hantera det, och de som inte har det måste få mer kunskap om det.

En karriär utan Melodifestivalen

En annan utmaning som hon nu ställs inför är om den nya låten kommer att slå lika stort som hennes Mello-låtar gjort. Både ”Run to the hills” och ”Beat of broken hearts” har legat på topplistorna.

– Det är nu det ställs på spel på riktigt. Kan jag göra en karriär utan Mello? Och jag tycker bara det känns kul. Man ska inte var artist om man är rädd för att misslyckas, säger Klara Hammarström