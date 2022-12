Nytt album från Yung Lean – rör sig mot lo-fi och indie

Av: TT

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Den svenske emorapparen Yung Lean har ett nytt album på gång. Den 3 februari kommer ”Sugar world” som han släpper under sitt artistnamn ”jonatan leandoer96”.

Albumet föregås av singeln ”Blue light” som nu är släppt.

Yung Lean, vars riktiga namn är Jonathan Leandoer Håstad, slog igenom redan som tonåring med ”Ginseng strip 2002” och har sedan dess fått ett stort inflytande på den moderna hiphopen. Han är en av grundarna till musikkollektivet ”Sad boys”, och är en av Sveriges absolut mest framgångsrika hiphopartister internationellt.

helskärm Yung Lean. Arkivbild

För två år sedan kom dokumentären ”Yung Lean: In my head”, som skildrade hans artistresa. Musiken han gör under artistnamnet ”jonatan leandoer96” rör sig mer mot lo-fi och indie än hiphop.