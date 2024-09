Snälla hårdrockare med höns är det nya svarta

expand-left helskärm Bullet-gitarristen Hampus Klangs kärlek till hårdrock och hönsuppfödande möts i den charmiga dokumentären ”Party queens”.

Hampus Klang är mest känd som gitarrist i det småländska heavy metal-bandet Bullet, men han är också en hängiven hönsuppfödare.

I en ny dokumentär möts de två världarna.

”Party queens” är en rar och bitvis rörande berättelse om hårdrock, höns, passion och att våga följa sina drömmar.



Hampus Klang, gitarrist i heavy metal-bandet Bullet, har alltid varit en samlare.

Länge kretsade hans liv kring skivor, Flying V-gitarrer och bilar, men en fjäderfäutställning på 60-talsfolkparken Tyrolen utanför Alvesta väckte liv i en ny besatthet – höns.

Dokumentären ”Party queens”, som just nu visas på utvalda filmfestivaler, handlar om hur den 44-årige smålänningen kombinerar livet på vägarna i Bullets turnébuss med hönsuppfödande och livet på landet. Informativa rundturer i hönshus korsklipps mot headbangande hårdrockare på Skogsröjet, och ljudet av rogivande fågelkvitter och kacklande höns varvas med hårresande riff och Bullet-sångaren Dag Hofers höga toner.

Namnet ”Party queens” kommer från en ny hönsras som Hampus håller på att ta fram. Visionen är höns med naken hals, gråspräcklig färg på fjädrarna och en stor vit hätta, men Hampus är några generationer från sitt slutmål.

Dokumentären kulminerar i en hönsutställning i Huseby, arrangerad av Sveriges fjäderfäklubb.

– Årets höjdpunkt, säger Hampus och gör sig redo att tävla med en höna av rasen paduan. Med stor omsorg tvättar han och schamponerar hönan i diskhon i köket. Efteråt fönar han fjädrarna med hårtork. Hampus hoppas på ett personligt rekord och en pallplats och tänker inte lämna något åt slumpen. Man kan inte undgå att beundra hängivenheten.

”Party queens” är en rar och sympatisk skildring av hårdrock och höns. Men dokumentären handlar lika mycket om att våga gå sin egen väg och prioritera passion framför pengar. Med stor beundran i rösten beskriver Bullet-basisten Gustav Hector sin bandkamrat som en ”levnadskonstnär”.

Snyggt foto i härliga sommarmiljöer, starka karaktärer och en uppsjö av avväpnande anekdoter gör också att ”Party queens” sticker ut i det ständigt växande utbudet av artistdokumentärer.

I en scen berättar Hampus att Chris Holmes, tidigare gitarrist i hårdrockbandet WASP, också har skaffat höns. Han scrollar igenom Holmes Instagram-flöde och tittar storögt på idolens hönsbilder (en poster på Holmes hänger för övrigt på väggen ovanför Hampus äggkläckningsmaskin).

– Då måste det betyda att det är tufft att ha höns, konstaterar han nöjt.

Efter att ha sett ”Party queens” är jag benägen att hålla med.



4 x tips: festivallängtan och lovande debutanter

expand-left helskärm Glada nyheter! Första helgen i juni gör heavy metal-akten Tower sin första Sverigespelning på festivalen Muskelrock på Tyrolen.

Heavy metal-festival spänner musklerna

Dokumentären ”Party queens” får mig att längta efter sommar och Muskelrock på Tyrolen. Festivalen har nyligen bokat Tower, ett strålande heavy metal-band från New York som tog mig med storm 2021 tack vare skivan ”Shock to the system”. Spelningen i Blädinge utanför Alvesta första helgen i juni blir bandets efterlängtade Sverige-debut. Jag tror att grannarna hörde mitt euforiska glädjetjut när bokningen tillkännagavs på sociala medier häromveckan.

expand-left helskärm Med hunger och stor talang blåser svenska Bloodstain nytt liv i 80-talsdoftande thrash metal.

Unga begåvningar i Bloodstain

Bloodstain är ett talangfullt thrash metal-band som bland annat inspireras av tidiga Metallica och Glenn Tiptons och KK Downings odödliga tvillinggitarrattacker i Judas Priest. I dag debuterar Stockholmskvartetten med den explosiva ep:n ”I am death”. Det är riktigt svårt att greppa att tre av bandets fyra medlemmar bara var sjutton år när materialet spelades in. Det gåshudsframkallande gitarrsolot i ”Still alive” hade lika gärna kunnat vara skrivet och framfört av Richie Faulkner (Judas Priest).

expand-left helskärm Blues Pills sångerska Elin Larsson är ett energiknippe på både scen och skiva. Bilden är från bandets spelning på Sweden Rock Festival förra året.

Blues Pills ryter ifrån

Blues Pills souliga rock har varit en trygg kompanjon i tio år. Sångerskan Elin Larsson har dessutom vuxit till en vågad och vass låtskrivare som ofta lyfter frågor om jämställdhet och feminism. ”Birthday”, första singeln från ett kommande album med samma namn, är ett laddat brev till den manlige servitören som trakasserade Larsson under ett besök i Mexiko. ”You masochistic dinosaur”, som hon kallar honom.

expand-left helskärm Dödsrit-medlemmarnas dystra uppsyn matchar sinnesstämningen på nya albumet ”Nocturnal will”.

Dödsrit är på krigsstigen

Sedan den självbetitlade debuten 2017 har semisvenska Dödsrit blandat melodisk black metal med rasande crustpunk. I dag släpps albumet ”Nocturnal will” och i sedvanlig ordning hittar kvartetten stor skönhet i mörker och misär. Flera av låtarna verkar utspela sig på blodiga stridsfält och tackla teman som hämnd och hjältemod. Och ännu en gång sjunger Christoffer Öster som om han stod vid ruinens brant.



