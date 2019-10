Ålder: 41.

Från: Sollentuna.

Bor: New York och Stockholm.

Liv och karriär i korthet: Började spela gitarr och skriva låtar som tioåring men började satsa på musiken först när hon gick på gymnasiet. Gick därefter på konstskola och siktade på att bli arkitekt men en demo som hon skickade runt ledde till skivkontrakt och hon hoppade av arkitektstudierna efter en termin för att satsa på musiken. Redan titelspåret på andra ep:n ”To be gone” blev en radiohit. För debutalbumet ”Somebody outside”, som även innehöll Annas uppmärksammade cover på Broder Daniels ”Shoreline”, fick hon både Grammis och P3 Guld som årets nykomling. I höjd med tredje albumet ”Leaving on a Mayday” flyttade hon till New York för att hitta inspiration. Uppföljaralbumet ”The night visitor” spelades in i Nashville med amerikanska musiker. Anna har under åren även byggt upp en stor publik i länder som Tyskland och Holland, där hon turnerat mycket. Hon har också gjort filmmusik till bland annat ”Wallander”-serien och leder sedan 2016 P4-programmet ”Framåt midnatt” där hon intervjuar artistkollegor.

Album: ”Somebody outside” (2004), ”Separation road” (2006), ”Leaving on a Mayday” (2008), ”The night visitor” (2011), ”For the young” (2015), ”All the way to Rio” (2017), ”A space for lost time” (2019).

Aktuell med: Turnépremiär på Konserthuset i Göteborg i kväll. Spelar i Borås 26/10, Oslo 27/10, Stockholm 28/10, Huskvarna 29/11, Malmö 30/11, Köpenhamn 1/12. Fler konserter i Sverige väntar i vår och sommar.