Rockens roligaste mix av snusk och skägg

1. Got me under pressure 2. I thank you 3. Waiting for the bus 4. Jesus just left Chicago 5. Gimme all your lovin’ 6. Pearl necklace 7. I’m bad, I’m nationwide 8. I gotsa get paid 9. My head’s in Mississippi 10. Sixteen tons 11. Just got paid 12. Sharp dressed man 13. Legs EXTRANUMMER 14. Brown sugar 15. Tube snake boogie 16. La grange