Skivrecensioner + FÖLJ

Som vi har väntat på lindring, Robyn

Hjärtesorgens profet släpper nytt efter 8 år – så bra är ”Missing U”



1 av 2 Mindre ensamt. Hon har fått hjärtat att slå lugnare på de kämpigaste av dagar. Nu är Robyn tillbaka med en ny låt.

MUSIK 2 augusti 2018 09:12

SINGEL Robyn är tillbaka efter ­åtta års lång väntan.

Plötsligt känns de förkrossande nätterna lite mindre ensamma.

++++

Robyn

Missing U

Konichiwa/Universal



”Oh my God, Robyn! I’m in love again!”.

En åtta års lång väntan är över. När Robyn premiärspelade sin nya singel på brittisk radio i går lät hyllningarna inte vänta på sig.

Det är klart att saknaden efter henne har varit olidlig. Det är ju hon som gjort melodier som fått hjärtat att slå lugnare på de kämpigaste av dagar. Hon som skrivit texter som lindrat otaliga brustna tonårshjärtan och fått dem att känna sig mindre ensamma.

Jag vet inte om det var ”Dancing on my own” eller ”Indestructible” som spelades första gången jag grät på ett dansgolv. Det var ju så längesen nu.

Ändå är det ingenting som är annorlunda nu när Robyn är tillbaka. På ”Missing U” har artisten jobbat tillsammans med bland andra Klas Åhlund som producerade det självbetitlade albumet från 2005, såväl som ”Body talk”-trilogin.

Det är ett gott tecken. Här finns nämligen alla ­väsentliga delar som gör Robyn till Robyn.

Den nya singeln börjar med en genomträngande synthslinga. Ni vet, en ­sådan som gör att en låt som ”Hang with me” aldrig någonsin kommer att bli passé. Den vävs skickligt samman med det där tunga, livsviktiga beatet.

Och så har vi texten. Enligt Robyn ska låten handla om hennes förhållande till sina fans. Så är det ­säkert.

Men här finns något ­ännu större. Åter igen sätter hon ord på det som gjort henne till hjärtesorgens profet. Hon sjunger träffande om att stå ensam kvar. Det ­enda hon kan göra är att tänka på det som hade kunnat bli: ”All of the plans we made that never hap­pened/Now your scent on my pillow’s faded/At least you left me with ­something”.

Albumet kommer innan årets slut.

Så, mina hjärtekrossade vänner. Nu är vi tillbaka där, till de tårfyllda nätterna på dansgolvet.

Och som vi har väntat.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Hon sjöng titelmelodin i ”Lilla Sportspegeln”

✓ Robin ”Robyn” Carlsson, 39, föddes in i en skådespelarfamilj. Redan som -nioåring var hon statist på Dramaten och som tolvåring sjöng hon titelmelodin ”Du kan alltid bli nummer ett” till SVT:s ”Lilla Sportspegeln”.

✓ Tidigt 1990-tal upptäcktes hon av artisten Meja Beckman. 1995 kom debutsingeln ”You’ve got that somethin’”. Sedan följde det stora genombrottet med ”Do you really want me (show respect)”.

✓ 2008 uppträdde hon hos David Letterman, var förband åt -Madonna och medverkade på Snoop Dogg-låt. 2010 släppte hon ”Body talk”-trilogin med -superhiten ”Dancing on my own” som bland annat spelades i amerikanska HBO-serien ”Girls”.

✓ I fjol dök den nya -låten ”Honey” upp i ett annat avsnitt av ”Girls”. ”Tack Robyn, drottning av rymd och ljud” skrev ”Girls”-skaparen Lena Dunham på Instagram.

LÄS OCKSÅ Robyn aktuell med ny musik – då släpps låten

LÄS OCKSÅ Här överraskar Robyn publiken med ny musik

Här är de mest streamade låtarna på Spotify 00:60

2 augusti 2018 09:12