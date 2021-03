Reggaelegendaren Bunny Wailer är död

Var en av originalmedlemmarna i The Wailers

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 02 mars 2021 kl. 17.07

Uppdaterad: 02 mars 2021 kl. 18.16

Foto: COLLIN REID / TT NYHETSBYRÅN Bunny Wailer.

Bunny Wailer är död.

Reggaelegendaren blev 73 år gammal.

Jamaicas kulturminister Olivia Grange bekräftar dödsfallet.

Jamaicanska reggaeartisten Bunny Wailer, eller Neville O’Riley Livingston, som han egentligen hette har dött 73 år gammal, rapporterar Jamaica observer.

Han dog på tisdagsmorgonen på Medical Associates Hospital i Kingston, Jamaica. Kulturministern Olivia Grange bekräftar dödsfallet.

Tillsammans med Bob Marley, som även var hans styvbror, och Peter Tosh var han den yngsta originalmedlemmen i ikoniska reggaegruppen The Wailers. De bildades i Trenchtown i början av 60-talet och de ligger bakom tidiga hits som ”Simmer down”, ”Lonesome feeling” och ”Thank you lord”.

Trefaldig Grammyvinnare

1974 lämnade Bunny Wailer The Wailers för en solokarriär som kom att bli framgångsrik. Han har släppt tio soloalbum och 1991 tilldelades han en Grammy i kategorin bästa reggaealbum för sitt album ”Time will tell: A tribute to Bob Marley”. Även ytterligare två Grammy följde åren 1995 för ”Crucial! Roots classics” och 1997 vann han för ”Hall of fame: A tribute to Bob Marley’s 50th Anniversary”.

2019 tilldelades han en Reggae gold award av Jamaicas regering för sin betydelsefulla musikinsats.

Drabbades av stroke

2018 drabbades Bunny Wailer av en stroke och han fick svårt med talet. I juli 2020 drabbades han av ytterligare en. Dödsorsaken är fortfarande okänd.

Bunny Wailer blev 73 år gammal.

Foto: David McFadden / TT NYHETSBYRÅN Bunny Wailer.

