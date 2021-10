Rösten är en säng av rosor

1. Ta mig tillbaka 2. Astronaut 3. Stockholm 4. I din hand 5. Tvillingen 6. Astrologen 7. Tänk dig 8. Nobody knows 9. Runaway 10.Step up 11. Why does it rain/You’re out of my life 12. Money for nothing 13. Can’t stay away 14. Apan som liknar dig EXTRANUMMER 15. Ja må du leva 16. Säng av rosor