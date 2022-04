Mejla Per Magnusson

LISTAN: Rihanna ökar spänningen med tystnad

Per Magnusson väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: I dag 07.00 Uppdaterad: Alldeles nyss

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan läser Per Magnusson en lyxig intervju med Rihanna, lyssnar på ett stycke sällsynt svensk vardagspop och känner att samplingsglädjen är den sanna glädjen.

helskärm Rihanna på Diors visning under modeveckan i Paris.

1. Rihanna ökar spänningen med tystnad

Intervjun utspelar sig i parisisk 1920-talsmiljö, på snofsiga restaurangen Caviar Kaspia under årets modevecka. Bakad potatis toppad med kaviar beställs vid midnatt, popstjärnan uppkrupen i ett hörn längst in i salongen.

Rihanna är på omslaget till Vogues maj-nummer. Hon ger sällan intervjuer. Varje gång det sker känns det som en händelse i sig – och en möjlig ledtråd till nästa steg. Med Annie Leibovitz fotografier av artisten i tredje trimestern är det ett lyxigt porträtt som spär på längtan efter ny musik från samtidens viktigaste popstjärna. Rihanna lyckas med konststycket att framstå som just det – men samtidigt mänsklig och jordnära.

Det är sex år sedan Rihanna gav ut ett album. ”Anti”, hennes kreativa topp så här långt, var ett av förra decenniets bästa. I intervjun snuddar Rihanna bara vagt vid uppföljaren – mer väsentligt i sammanhanget är naturligtvis det planerade besöket på designerbarnklädesbutiken Baby Dior – men hon berättar att hon tänker annorlunda kring sin musik nu. Hon vill att allt ska ske mer på hennes premisser. Rihanna med entourage har förstått dragningskraften i att vara sparsam med information och – viktigast av allt – ett album är aldrig så bra som innan det släppts.

I stället berättar Rihanna om när hon och blivande pappan ASAP Rocky grillade barfota på en roadtrip mellan Los Angeles och New York. Om hur mycket hennes mamma längtar efter att bli mormor hemma på Barbados. Via skribenten Alice Newbolds hand får vi till slut känna en liten spark från Rihannas mage.

helskärm Den svenska poptrion Tiger.

2. Bitterljuv vardagspop

Jag kan tycka att popmusiken räds det vardagliga. Eller, rättare sagt, den vardag som inte är deppig. Den som bara är. Kan på rak hand bara komma på ett svenskt band som omfamnat det där: Bo Kaspers Orkester. Stundtals även Anna Järvinen, när hon sjunger om att köpa ”nåt som är gott till kaffet”.

Välkommen in i bilden svenska poptrion Tiger. I strålande låten ”Mellan dej och mej” dricks det kaffe i morgonsolen. Det är sista dagen på landet, den första skälvande tiden i en kärleksrelation och ingen vill åka hem. Blommorna kan ju vissna.

helskärm Tillsammans med Daft Punk byggde dessa två producenter om dansmusiken kring sekelskiftet.

3. Samplingsglädje

I slutet av 90-talet dansade hela världens klubbar till franska trion Stardusts megahit ”Music sounds better with you”. När en av medlemmarna, Alan Braxe, för första gången samarbetar med kusinen DJ Falcon som Braxe & Falcon går tankarna till samma era. Det handlar om euforisk dansmusik, punkig lekfullhet och oförfalskad samplingsglädje. Deras lysande ”Creative source” kretsar kring en refräng från den amerikanska r’n’b-gruppen med samma namn.

helskärm Charles Stepney skulle ha fyllt 91 i mars.

4. Rar jazz

Producenten och kompositören Charles Stepney dog tragiskt i en hjärtattack, 45 år gammal. Som anställd på skivbolaget Chess låg han bakom stråkarrangemang för bland andra Earth Wind & Fire och Terry Callier. Stepney har även varit med och skrivit Minnie Ripertons otroliga ”Les Fleurs”. Nu släpps första låten i hans eget namn, framgrävd av hans tre döttrar. Cocktailjazziga ”Step on step” spelades in ensam i källaren i Chicago någon gång i slutet av 60-talet.

helskärm Planetens vänligaste popband: Teenage Fanclub.

5. Skotskt vårtecken

Det finns någonting rörande i att Teenage Fanclub fortfarande heter som de gör. Trots att de mer än någonsin ser ut som medelålders geografilärare (även om de, handen på hjärtat, alltid har gjort det). Förra helgen var Glasgow-bandet i Göteborg för en konsert. Nyligen kom vänligt döpta singeln ”I left a light on”, som indikerar att ännu ett album är på väg att adderas till deras sanslöst jämna diskografi. För mig är Fannies musik ett lika självklart vårtecken som lövsångaren.

helskärm No1-Noah.

Fem låtar: glittrande poolvatten och norsk pop



”BONJOUR”

No1-Noah feat. Summer Walker

Kärlekskrank r’n’b som hämtar titeln från raden ”we take a flight where the people like to say ’bonjour’”. Men det är först när unga artisten No1-Noahs skivbolagsboss, r’n’b-esset Summer Walker, äntrar låten som den liksom flyter i väg på glittrande poolvatten, likt Dustin Hoffman i ”Mandomsprovet”.



”WHY DO YOU BELIEVE IN LOVE”

Jez-ebel

Det var som att tv-serien ”Skam” gav hela Norges popkultur en knuff i ryggen. Plötsligt var våra grannar inte längre bara att räkna med i skidspåret. Till och med Kings Of Convenience vaknade efter en tolv år lång dvala. Artisten Jez-ebel är bara ännu ett exempel. Hon har gjort en vårligt tvivlande ballad att gå på tur med i skogen.



”FLYIN (LIKE A FAST TRAIN)”

Kurt Vile

Pennsylvania-sångarens senaste singel är en hyllning till pappa Charles, som under många år jobbade som tågkonduktör. Där gamla bandet The War On Drugs polerat sin rock till perfektion har Kurt Vile snarare flugit i motsatt riktning. Raden ”playin’ in my music room in my underwear” säger en hel del. Det handlar om lat rock med en andedräkt av Pabst Blue Ribbon.



”DREAMIN OF THE PAST”

Pusha T feat. Kanye West

Kanye West är – precis som på fyra år gamla och smått sensationella ”Daytona” – åter inblandad när Pusha T släpper album. ”It’s almost dry” heter det nya och i sentimentala ”Dreamin of the past” träffar duon mitt i prick igen – den här gången med en ljuvlig sampling av Donny Hathaways cover på John Lennons ”Jealous guy”.



”HIGH”

Jackie Blom

Ett av de bästa banden på den brisiga nollnoll- och tiotalsscenen kring svenska skivbolaget Sincerely Yours var jj. Hymnen ”Let go” håller jag fortfarande närmare örat än en snäcka med havsmusik. Nu solodebuterar Joakim Benon, ena halvan av duon, med en countrydoftande croonerballad. Missa inte den tillbakalutade motorcykelvideon.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



