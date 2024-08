Moder Jord är vårens nya popstjärna

expand-left helskärm Brian Eno, Aurora, David Bowie och Ellie Goulding samarbetar med naturen i ett nytt musikprojekt.

Vårens, för att inte säga historiens, främsta artist är här.

Naturen har klivit in på streamingplattformarna, och samarbetar nu med stjärnor som David Bowie, Ellie Goulding och Aurora.

”Respect Mother Earth and her healing ways/or trade away our children’s days” sjöng Neil Young på albumet ”Ragged glory” 1990. Men på det stora hela har Moder Jord fått skamlöst lite kredd i popmusiken genom åren.

Trots att hon tvivelsutan är själva urinspirationen till all musik.

Åtskilliga artister har lånat skamöst från naturen – inte bara textmetaforer om vindar, hav, solsken, berg och dalar utan även direkta stölder som ljudet av regndroppar, åska och otaliga fåglar.

Det är onekligen hög tid att musikindustrin ger både kredd och något tillbaka. Särskilt som klotet vi bor på tveklöst har mått bättre.

Således glädjande att naturen nu åtminstone har fått officiell artiststatus på streamingtjänsterna. Det skedde inför den årliga Earth Day nyligen och på initiativ från FN-satsningen Sounds Right. Med slogans som ”it’s not every day a rock becomes a star” och ”sometimes you can’t see talent for the trees” lanseras spellistor som ”Ecosystem sounds”.

Tanken är att potentiella hits som ”Victoria thunder beats” och ”Kenya rainforest melodies” ska generera intäkter till klimatforskning och skydd av ekosystem.

Inte minst finns spellistan ”Feat. Nature” där artister som Ellie Goulding, Aurora, London Grammar och MØ på olika sätt samarbetar med naturen i sin musik.

Det både tyngsta och bästa bidraget kommer från David Bowie, vars 29 år gamla singel-b-sida ”Get real” i legendariske producenten Brian Enos händer har försetts med suggestiva körer från hyenor och vildsvin.

Eno säger till musikpodden Midnight Chats att han är övertygad om att Bowie hade älskat idén.

– Det är en mäktig låt. Väldigt bra text. Och med den här nya inramningen blir det en låt om vår relation till jorden.

Eno är involverad i Sounds Right via sin organisation Earth Percent, som i sin tur har engagerat en annan popveteran, Jarvis Cocker. I den egensinniga Powerpoint-presentationen ”Biophobia”, som han bland annat kommer att hålla på popfestivaler, redogör Pulp-sångaren för sin rädsla inför såväl naturen som klimatförändringarna.

Cyniker som vill kan antagligen göra sig lustiga över den här sortens satsningar som verkningslösa jippon och raljera om självupptagna musiker med påklistrade världssamveten. Så brukar det låta.

För egen del blir jag nu för tiden uteslutande tacksam över alla som orkar göra något för att flytta fokus mot mänsklighetens största problem.

Under produktionen av den här texten visar sig dessutom skotska havsljud och fågelsång från Papua Nya Guinea vara föredömligt bra skrivmusik.



4 tips: svensk countrysoul och hipp LA-jazz

expand-left helskärm Magnus Carlsons nya singel handlar girighet och dess konsekvenser.

Soulig varning från Magnus Carlson

Och på tal om klimatet. Weeping Willows gjorde 2019 albumet ”After us”, med klimat och miljö som bärande teman. I dag släpper Magnus Carlson singeln ”För sent”, en låt om vad människans egoism och girighet kan leda till i en förlängning. Låten är ännu ett lysande soulcountrysamarbete med Jesper Lindell från ”Brunnsvik sounds”-sessionerna. 14 juni kommer fyra till på ep:n ”Tillbaka i Brunnsvik”.

expand-left helskärm Tony Thorén har en fast stammisplats på krogen Harvest Home i Stockholm. Där är den här bilden tagen och där har en hel del av tankarna i boken ”Mellandagar” tagit form.

Tony reflekterar

Tony Thorén hävdar själv att han skriver ”osäljbara” böcker men jag tycker mycket om den senaste, ”Mellandagar”. Visst, särskilt mycket skvaller från ett liv som Eldkvarn-basist blir det inte, men skildringen av strupcancern som berövade honom talförmågan är stark. Framför allt gillar jag hur Thorén lyckas behålla livslusten genom motgångarna. Boken är en nyfiken serie reflektioner om musiken, samhället, katterna och hela existensen.

Camera Obscura har det fortfarande

”Let’s get out of this country” med Glasgow-bandet Camera Obscura var en personlig indiepopfavorit 2006. Självaste Jari Haapalainen producerade och Tracyann Campbell sjöng sin förtjusande ”Lloyd, I’m ready to be heartbroken” om idolen Lloyd Cole. I dag kommer ”Look to the east, look to the west”, Camera Obscuras första album på elva år och åter med Haapalainen vid reglarna. Låtar som ”Big love” eller ”Only a dream” visar att tiden bara har gjort dem gott.

expand-left helskärm Den fenomenale jazzinnovatören Kamasi Washington släpper nya albumet ”Fearless movement” idag.

Jazz att förlora sig i

Vid sidan av britten Shabaka Hutchings och hans olika projekt har ingen på senare år gjort mer än Los Angeles-saxofonisten Kamasi Washington för att hippa till jazzen och sälja in den hos pop- och rockpubliken. Femte albumet ”Fearless movement” landar i dag, med tunga gäster som André 3000, Thundercat och George Clinton. Några sekunder av inledande niominutaren ”Lesanu” räcker för att åter förlora sig i Kamasi-världen. I november gästar han Stockholm och Malmö.



