Kan vara Springsteens svagaste Ullevi-konsert

Uppdaterad 23:31 | Publicerad 23:23

Dela artikeln

KONSERT Bruce Springsteen gör aldrig några vanliga spelningar.

Glöm det.

Men den här kan vi stryka ett litet streck över.

helskärm



Bruce Springsteen And The E Street Band

Plats: Ullevi, Göteborg. Publik: 64 425. Längd: 3 timmar och 7 minuter. Bäst: ”Born to run”, ”Bobby Jean” och ”I’ll see you in my dreams”. Sämst: Att ”Kitty’s back” slarvas bort. Och att de verkar ha kopplat bort ”Rosalita” ur setet. Fråga: Hur ska Springsteens röst hålla två konserter till?



Känslan är underlig.

Det finns ett vemod i showen som inte har funnits där tidigare.

Bruce Springsteen kopplar ofta ihop gamla klassiker med nya spår från senaste albumet ”Letter to you”.

Låtarna kommenterar nästan varandra, trots att vissa av dem skrevs och gavs ut med över 40 års mellanrum.

”No surrender” går in i ”Ghosts”. ”Letter to you” är i princip samma brev till fansen som ”Prove it all night” var 1978. Minnet av Springsteens första band The Castilles i ”Last man standing” blir i sin tur en sorts inledning till ”Romeo & Julia”-sagan ”Backstreets”.

Allt det fyller setet med en tillbakablickande och djupblå färg.

helskärm

Den här gången har konserterna inte varit lika oförutsägbara som förut. Setlistan förändras, med Springsteens mått mätt, blygsamt mycket från kväll till kväll.

Helt uppenbart vill Bruce och The E Street Band göra något annat. Men det är också något som försvinner och går förlorat utan de explosiva överraskningarna.

Tempot och energin är stelare, äldre och mer trevande än under de mest gyllene årgångarna på Ullevi.

Med tanke att musiken mullrar och studsar lite som det vill i jättegrytan kan ljudet variera beroende på var man sitter och står.

Men såvitt jag kan bedöma så låter flera nummer halvrisiga. Bruce och Steve Van Zandt kör bort sig under gitarrsolona mot slutet av ”Lucky town”. Munspelet i ”The promised land” går väl sådär. Och ”Kitty’s back”, numret där hela bandet får sträcka ut sig ordentligt i en lång och stökig och kokande storstadskakofoni, tappar andan i början och hämtar sig inte på över tio minuter.

helskärm

Det är som att limmet mellan bandets olika delar lossnar. Den fantastiska låten från skivan ”The wild, the innocent & The E Street shuffle” haltar fram. Det är kanske tur att de inte också försöker sig på den lika sjövilda ”The E Street shuffle”.

I ärlighetens namn sjunger Bruce själv inget vidare mellan varven. Det låter oväntat ansträngt och skrovligt. Det är också konstigt att även det inrepade lilla talet innan ”Last man standing” har svensk textning som inte riktigt är i rätt synk.

Långa stunder känns konserten mest som en ojämn repetition och inte som en världsturné som har rullat sen februari. Man kan nästan se i bandmedlemmarnas ansikten att något inte stämmer.

helskärm

Visst finns det stunder som är unika för den här artisten och det här barbandet. Visst finns det alltid en ”Because the night”, en ”Badlands”, ”Land of hope and dreams” och en, med tanke på hur mycket delar av spelningen svajade, smått sanslös ”Born to run” som lyfter konserten över mängden.

Och ”Bobby Jean”, alltid ”Bobby Jean”.

Men jämfört med Springsteens historia i Göteborg är det... peanuts.

Årets ständiga finallåt, akustiska ”I’ll see you in my dreams”, lämnar det djupaste avtrycket. Det är ju anledningen till att så många spekulerar om att turnén kan vara ett avsked av The E Street Band.

Det är ett både lågmält och omskakande hej då. Tiden börjar att rinna ut även för den här makalösa, och på många sätt, oöverträffade livemaskinen.

Förut ville man aldrig gå hem från en E Street Band-konsert för att det inte gick att landa.

Idag trodde jag att man inte vill gå hem för att det här kanske aldrig händer igen, att en lång era börjar att ta slut.

Men i kväll finns det märkligt få anledningar att stanna kvar längre än nödvändigt, och ännu mindre att minnas.

Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram och Twitter för full koll på allt inom musik

helskärm

Plus på alla låtarna



The ties that bind

Inledningen av albumet ”The river” i tämligen lugn tappning där publiken, som vanligt, låter dubbelt så högt som bandet.





No surrender

Springsteen var 34 år när han gav ut låten. Den fyra minuter långa rocknovellen om att tre minuter långa popsinglar kan lära en människa mer än skolan får definitivt ett starkare melankoli när en 73-åring sjunger samma text.





Ghosts

Passar rent tematiskt ihop med ”No surrender”. Men den här fyrhjulsdrivna handklappsövningen är kanske inget större utropstecken i Springsteens katalog. Det spökar i mixerbordet. Sången hörs knappt där pressen sitter.





Prove it all night

Den har väl i ärlighetens namn träffat hårdare förut, även om själva slutet är en magnifik rullande åska.





Letter to you

I setet kopplas den ihop med ”Prove it all night” på samma sätt som ”Ghosts” och ”No surrender”. Det blir två hälsningar och löften till publiken. ”Letter to you” får dessutom svenska undertexter på skärmarna så att ingen ska missa budskapet.

helskärm





The promised land

Hörde jag ett ”sha la la”? En tung och nästan saktmodig version av den lyckliga och kolmörka kamplåten.





Out in the street

En av många låtar som kan kalla Ullevi för sitt hem. 1980 var den ett albumspår. I dag känns den som en av Springsteens största hits.





Lucky town

Det finns värre låtar på de, med viss rätt, utskällda albumen ”Human touch” och ”Lucky town”. Och det finns även bättre. Steve Van Zandts och Springsteens gitarrduell mot slutet innehåller en hel del, ehm, stolpträffar. Det låter rätt illa.





Kitty’s back

En märkligt darrig, otajt och färglös version där The E Street Band verkar tappa bort sig och stapplar över mållinjen.

helskärm





Nightshift

Plattan ”Only the strong survive”, där Springsteen tolkar kända och obskyra soullåtar, var ett överraskande blekt projekt. Och den här något tafatta covern på The Commodores borde de kunna mygga av.





Mary’s place

För den som såg ”Mary’s place” på samma arena 2003 är årets variant en kortare och betydligt svalare gudstjänst.





My hometown

Den här dubbeln kan inte...





The river

... misslyckas. ”The river” kan vara Springsteens vackraste och bästa låt. Men i kväll beror det kanske mer på publiken än han själv och bandet. Lite uddlöst.





Last man standing

Sorgsen ballad där Springsteen konstaterar att han i dag är den enda överlevande medlemmen av sitt första rockband The Castilles.

helskärm





Backstreets

The E Street Band låter fantastiska. Men tyvärr räcker inte rösten till här heller. Men, och det här kan vara veckans viktigaste ”men”, kvällens version innehåller ett talat ”Sad eyes”-parti mot slutet. Alla som en gång samlade på bootlegs från ”Darkness on the edge of town”-turnén hoppar groda av lycka i varsin säck.





Because the night

Nils Lofgrens solo blir som vanligt en flammande specialeffekt. Men här presenterar sig även soulkören sig på allvar: Anthony Almonte, Curtis King Jr, Lisa Lowell, Michelle Moore och Ada Dyer.





She’s the one

Intensiteten från ”Because the night” spiller inte riktigt över hit. Annars en hyggligt underhållande Bo Diddley-fest, som vanligt.





Wrecking ball

En arbetsseger. Inledningen behöver syrgas och bensin. Slutet är tack och lov starkare.





The rising

Den välmenande kolossen lyckas fortfarande med att vara mer intressant och spännande än på skiva.





Badlands

Den dagen då The E Street Band bara är ett minne kommer man att sakna den här unika, frigörande arenavulkanen.

helskärm





Land of hope and dreams

Den sista låten som Springsteen sjöng till Clarence Clemons vid sjuksängen. Om soulllegenden Curtis Mayfield hade kommit från New Jersey och spelat rock skulle han ha låtit så här.





Thunder road

Värdig och långsam och, tja, ljusår från de största versionerna under de bästa kvällarna.



Extranummer





Born in the USA

Gitarristen Nils Lofgren har ”Because the night”. Och det här är trummisen Max Weinbergs stora stund när han får slå handlederna av sig i låtens ”break”.





Born to run

Den dagen bandet misslyckas med den här är det dags att vika in hovarna och parkera muskelbilen för gott.





Bobby Jean

Känslan av att artisten på scenen och publiken på läktarna står och vinkar adjö till varandra har, hur dramatiskt det än låter, aldrig varit större.





helskärm



Glory days

Extranumren trampar obekymrat på enligt turnéns bestämda manus. Ett underhållande tjo och tjim.





Dancing in the dark

Tjim och tjo. Texten är en livskris. Musiken är en midsommarfest. Kören består just i det här fallet av drygt 65 000 personer. En rejäl snaps för själen.





Tenth avenue freeze-out

Som ”Kitty’s back” och ”Mary’s place” i kväll, fast tvärtom. En rasande och extremt bra uppvisning i arenasoul och stadiumgospel. Var höll den här versionen av E Street Band till i mitten av spelningen?





I’ll see you in my dreams

Till slut står Springsteen ensam kvar en ljuskägla med en akustisk gitarr och ett munspel. Ett litet, varmt, sorgset, enkelt, svårt och omtumlande hej då.