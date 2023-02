På svenska är Molly Hammar okrossbar

1. Love me blind 2. Tell her 3. Regnar och regnar 4. Så nära 5. Words 6. All my friends/Bathtub moments 7. Douchebag 8. Blossom 9. På riktigt 10. Set fire to the rain/Shortcuts (I can’t wait) 11. Gasoline 12. Friends 13. Get to know me first Extranummer: 14. Ingen annan rör mig som du



Här kan ni se Molly Hammar: Örebro 24/2, Karlstad 25/2, Malmö 3/3, Helsingborg 4/3, Nyköping 5/3, Göteborg 12/3, Gävle 30/3, Halmstad 31/3, Vara 1/4, Västerås 21/4, Falun 22/4, Uppsala 23/4