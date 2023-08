Vad? Internationellt aktat punkrockband från Fagersta.

Vilka? Howlin’ Pelle Almqvist (sång), Nicholaus Arson (gitarr), Vigilante Carlstroem (gitarr), Chris Dangerous (trummor), The Johan And Only (bas).

Karriär i korthet: Bildades 1993 och släppte sin debut-ep ”Oh Lord! When? How?” 1996. Slog igenom internationellt under det tidiga 00-talets garagerockvåg med albumet ”Veni vidi vicious” och hiten ”Hate to say I told you so”, inte minst tack vare bandets energiska scenshow, de ständigt svartvita scenkostymerna och Howlin’ Pelle Almqvists hejdlöst skrytsamma scenstil. Belönades både med svenska Grammisar och britttiska NME Awards. Skrev 2004 ett guldkantat skivkontrakt med amerikanska Universal och fick under de kommande åren fler hits med singlar som ”Walk idiot walk” och ”Tick tick boom”. 2008 släppte de jullåten ”A Christmas duel”, en duett med Cyndi Lauper. 2013 hoppade originalbasisten Dr Matt Destruction av bandet av hälsoskäl och ersattes av Johan Gustafsson från punkrockbandet Randy, i The Hives fick han namnet The Johan And Only. The Hives har turnerat runt på världens största festivalscener sedan dess och gjorde tidigare i somras en lång förbandsturné till Arctic Monkeys i Storbritannien. Bandets högkvarter Hive Manor ligger fortfarande i Fagersta men bara Nicholaus bor kvar där. Pelle och Johan bor i Stockholm, Chris i Järvsö och Vigilante i Rättvik.

Album: ”Barely legal” (1997), ”Veni vidi vicious” (2000), ”Tyrannosaurus Hives” (2004), ”The black and white album” (2007), ”Lex Hives” (2012).

Aktuella: Nya albumet ”The death of Randy Fitzsimmons” släpps i dag. Spelar med The Sounds och Mando Diao på Dalhalla i Rättvik 18–19 augusti och turnerar sedan i Europa, USA, Kanada och Sydamerika under hela hösten.