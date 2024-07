50 bästa låtarna 2023

Aftonbladets musikredaktion väljer pärlorna från året

Publicerad 2023-12-28

expand-left helskärm ”Enjoy your life” med Romy är årets låt enligt Aftonbladets musikredaktion.

ÅRETS LÅTAR Det släpptes miljontals nya låtar på streamingtjänsterna även i år men musikredaktionen har som vanligt lyckats vaska fram de 50 allra bästa.

I juryn: Markus Larsson (ML), Per Magnusson (PM) och Håkan Steen (HS).

1 ENJOY YOUR LIFE (ROMY)

Romy Madley Crofts debutalbum ”Mid air” är en hyllning till queerklubbarna som 34-åringen och The XX-medlemmen från London besökte när hon växte upp. I en tid där det politiska hatet och hoten mot HBTQI-personer växer igen, ännu en förbannad gång, blir ”Enjoy your life” ett kärleksbrev och en protestlåt. Ur det perspektivet kommer disco och låtar som ”Enjoy your life” alltid att erbjuda ett livsviktigt motstånd, ofta bara genom att synas, höras och finnas till. Musiken i ”Enjoy your life” landar friktionsfritt mellan Stardusts ”Music sounds better with you” och Sterling Voids oslagbara ”It’s alright”. Den bästa protestmusiken är alltid upplyftande, den skapar alltid ett dansgolv eller en klubb där folk förenas i musik, uppsträckta händer och glädjetårar. Budskapet är annorlunda men lika varmt som i ”Let it be” med The Beatles. Romy byter ut Paul McCartneys mother Mary mot sin egen mamma och de tre orden ”let it be” mot ”enjoy your life”. Det var ju oftast mammorna som skyddade och tröstade sina regnbågsbarn när resten av världen svek. Var dig själv. Låt inte de jävlarna ta dig. Enjoy your life. (ML)



2 BOY’S A LIAR PT 2 (PINK PANTHERESS, ICE SPICE)

På studentrummet i London lekte en tonåring med 2-step och drum’n’bass-samplingar. Den här ljuvligt ettriga låten gjorde henne till världsstjärna. (PM)



3 NOT STRONG ENOUGH (BOYGENIUS)

När tre förnämliga artister i sin egen rätt förenas i vänskap, glimrande gitarrer och sadgirl-noveller låter det som en gång kallades för ”indie” relevant igen. (PM)

expand-left helskärm Med hjälp av modern teknik kan The Beatles i dag ge ut sin allra sista singel ”Now and then”, 53 år efter att bandet splittrades.



4 NOW AND THEN (THE BEATLES)

Avdelningen astronomiska högoddsare: The Beatles släpper nytt 2023. Glöm all debatt om rätt och fel och äkthet och vad Lennon eventuellt hade tyckt och bara lyssna. Det är lysande popmusik. (HS)



5 NOTHING LEFT TO LOSE (EVERYTHING BUT THE GIRL)

Den brittiska duons första nya singel på 24 år tar vid exakt där världshiten ”Missing” slutade på 90-talet. Kylan efter ett kallt duggregn lämnar inte dansgolvet. (ML)

6 MIKE (DESERT ISLAND DUVET) (FRED AGAIN FEAT. THE STREETS & DERMOT KENNEDY)

Årets vackraste dikt, tonsatt av årets producent alla kategorier. Mike Skinner och Fred Gibson tar andan ur mig med flygande mattor, arabiska aromer och lyhörda beats. (PM)



7 MELLANMÅL (VILA I FRID KEWIN) (JELASSI)

Farsta-rapparens rader om hur hon förlorade sin barndomsvän i flodvågen i Thailand hör till årets mest drabbande, faktiskt chockerande, stunder. (PM)



8 HEAVEN (CLEO SOL)

Under det ogästvänliga 2023 fanns en särskild längtan efter popmusik som lugnande piller. Ingenting fungerade bättre att liksom linda in sig i än London-sångerskans soul. (PM)



9 THE RETURNER (ALLISON RUSSELL)

Kanadensiska Allison Russell sjunger om att övervinna hinder och våga ge och ta emot kärlek. Allt i en klassisk soulgospel som aldrig blir pastisch utan känns som en evergreen redan vid första lyssningen. (HS)



10 DEATH WISH (JASON ISBELL & THE 400 UNIT)

En omedelbart drabbande sång om älska någon som inte mår bra och bli frustrerad över att inte räcka till. Möjligen är hon som Isbell sjunger om egentligen han själv. (HS)

expand-left helskärm David Ritschard.



11 DUPLANTIS BLUES (DAVID RITSCHARD)

”Ju högre mitt hopp desto hårdare fallet” sjunnger Ritschard i låten med årets bästa titel. Countrypopdramat blev ett nästan kusligt passande soundtrack till söder om Söder-croonerns år. Framför allt är det en av hans hittills bästa kompositioner. (HS)

12 TOO YOUNG TO DIE (M WARD FEAT. FIRST AID KIT)

Portland-singer-songwriterns samarbete med systrarna Söderberg får tiden att stå stilla. Dessutom passar den ännu bättre i decemberslasket än när den kom, i juni. (PM)



13 BOGUS OPERANDI (THE HIVES)

Vi kunde lika gärna ha valt ”Rigor mortis radio”, ”Countdown to shutdown” eller nästan vilken låt som helst från The Hives strålande comeback. Deras egen programförklaring känns mer korrekt än någonsin: ”punk rock avec kaboom”. (HS)



14 NATTBUSS (FRICKY)

Fricky resonerar så fint med sig själv i den här låten, som lyckas vara både fantastisk popmusik och berörande rapport från livet efter ungdomen. Det är en ynnest att få åka med. (PM)

expand-left helskärm Miley Cyrus.



15 FLOWERS (MILEY CYRUS)

På sina största singlar låter Miley Cyrus alltid som Stevie Nicks dotter. (ML)



16 ONCE UPON A POOLSIDE (THE NATIONAL FEAT SUFJAN STEVENS)

När sångaren Matt Berninger öppnar upp och sjunger om sin depression blir musiken paradoxalt nog en av de vackraste kortfilmerna som The National har gjort. (ML)



17 DID YOU KNOW THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD (LANA DEL REY)

Titelspåret på Lana Del Reys nionde studioalbum är inspirerat av en igenbommad tunnel under Jergins Trust Building i Long Beach, Kalifornien. Tack vare den förtrollade balladen kommer tunneln att öppnas igen 2027, denna gång som en speakeasy. (ML)



18 MAGIC STONE (SARAH KLANG)

Att fånga det som många beskriver som livets största stund, att få barn, är ingen liten sak. I den här låten skildrar Sarah Klang första mötet med dottern till resultatet av sublim popmusik. (PM)

19 BARBARIC (BLUR)

Mycket har sagts om Damon Albarn, men hans poetiska kvaliteter är fortfarande underskattade. Här beskriver han förlusten av förmågan att älska någon som ”barbarisk”. (PM)



20 CARBON DIOXIDE (FEVER RAY)

Det finns fortfarande artister som skyr samtidens ”content” och fortsätter att göra pop som känns lika giftig och farlig som för mycket koldioxid. (ML)



21 DRIVE ME CRAZY! (LIL’ YACHTY)

Det finns, förenklat, två typer av rappare: förvaltaren och förnyaren. Georgia-artisten hör till den senare. Utan ens ett uns av nostalgi flörtar han ohämmat med 70-talsrock, tv-spelsnaivism och jazzfunk. (PM)



22 HOUDINI (DUA LIPA)

Det är svårt att hitta en bättre länk mellan ”New music Friday”-listan på Spotify och 70-talets största discokulor än Dua Lipa. (ML)

23 ORAL (BJÖRK & ROSALÍA)

Björk har inte släppt en lika omedelbar poplåt på över 20 år. Och Björk skrev mycket riktigt låten mot slutet av 90-talet men gav aldrig ut den. När den äntligen släpptes i år var det en glimrande duett mellan två av 2000-talets största fenomen. (ML)



24 I REMEMBER EVERYTHING (ZACH BRYAN FEAT. KACEY MUSGRAVES)

Zach Bryan är en av de största stjärnorna på den nya och unga countryscenen i USA. På ”I remember everything” fortsätter han att hitta en egen grusväg mellan Jason Isbells americana och Nashville. (ML)



25 DISGUST FOR THE POOR (CHRISTIAN KJELLVANDER)

Rakt igenom nervdallrande mörkrock om priset som människor i de rika länderna inte riktigt orkar ta in att de betalar för the good life. (HS)



26 PSYCHEDELIC SWITCH (CARLY RAE JEPSEN)

Till fonden av french touch skildrar popstjärnan från British Columbia, Kanada som så många gånger förr euforin i en förälskelse med exakt precision. (PM)



27 VERTIGO (GRIFF)

Modern och noga uträknad stadiumpop som känns in i märgen – helt enkelt för att den unga brittiskan gör den från hjärtat. Inte undra på att Taylor Swift är imponerad. (PM)

28 8AM IN CHARLOTTE (DRAKE)

Beatet. Beatet? Beatet! (PM)



29 SWEET SOUNDS OF HEAVEN (ROLLING STONES FEAT. LADY GAGA)

Tänk att det fanns den här sortens gospelsoulig rockballad kvar i Stones, det är fortfarande svårt att ta in. Och var hittade Lady Gaga all den där sjudande glöden? (HS)



30 OLD HOMETOWN (DOUG PAISLEY)

Kampanjen för en av americanarockens finaste berättare går vidare. Hela kanadensarens senaste album ”Say what you like” är fyllt av samma sorts mix av vardagshistorier och finstilta melodier. (HS)



31 BUG LIKE AN ANGEL (MITSKI)

Ackordgången New York-sångerskan krafsar fram på sin akustiska gitarr har hörts i hundratals låtar. Men sättet att kontrastera texten om tröstdrinkar och dåligt sex med en rungande kör är helt hennes eget. (HS)



32 GLUE SONG (BEABADOOBEE)

I år firade tv-serien ”The OC” 20 år. Det uppmärksammade sångerskan med det omöjliga artistnamnet, medvetet eller ej, genom en låt som gjord för scenen när Ryan bär Marissa på stranden. (PM)



33 PAINT THE TOWN RED (DOJA CAT)

Genom att sampla Dionne Warwicks inspelning av ”Walk on by” från 1964 lyckades Doja Cat med att dra in över 100 miljoner strömmar snabbare än sin egen skugga. Eller, för att vara mer konkret, snabbare än någon annan kvinnlig rappare på 2000-talet. (ML)



34 PROMESA (ROSALÍA, RAUW ALEJANDRO)

Ah, ung kärlek. Vad kan bli mer 2023 än när ett ungt par ska förklara sin flammande kärlek för varandra i en digital bolero samtidigt som de försöker hinna till nattklubben? (ML)

35 I WISH I WAS SOMEONE ELSE (ALBA AUGUST)

Energin från 80-talets new wave passar oväntat bra för att beskriva en rastlös identitetskris 40 år senare i den svenska pophistorien. (ML)



36 AIRFORCE BLUE (WATERBABY)

Hon var med på listan redan i fjol, då som gäst på Hannes ”Stockholmsvy”. Men det är på egna debut-ep:n ”Foam” som Kendra Egerbladh verkligen presenterar sig, med personlig musik halvvägs mellan r’n’b och singer-songwriterpop. (HS)



37 NÅT SOM VERKLIGEN ÄR BRA (LARS WINNERBÄCK)

När traditionalisten Winnerbäck ger halva Kent fria händer med sin svenskrock händer plötsligt stora saker. Inte minst i den här låten om att se till att ha någonting kvar, med fin Jocke Berg-blues i refrängen. (HS)



38 SYMFONIVISA (HÅKAN HELLSTRÖM)

”Poetiska försök” kan vara Håkan Hellströms minst övertygande album i karriären men den här schlagerfolkiga sommardrömmen med dragspel och fiol är en lite förbisedd pärla. (HS)



39 MORMOR (DINA ÖGON)

En liten duk av pop. Lika hemvirkad som virtuos, lika nostalgisk som modern, lika sval som uppriktig, lika svårmodigt svensk som internationellt gångbar. (PM)



40 SAVED BY A FRIENDLY REMINDER (I’M KINGFISHER)

Thomas Jonsson har harvat länge med begåvad värmländsk americana men i år föll musiken ned på en ny och väldigt personlig plats med albumet ”Glue”. Så hade han också ypperlig hjälp av bland andra Tom Waits-bekante blåsaren Bebe Risenfors. (HS)

41 PADAM PADAM (KYLIE MINOGUE)

Vem trodde att Kylie, som i princip ingen har brytt sig om sedan svenska herrlaget i fotboll var bra, skulle bli viral 2023? Musiken tar hennes version av disco från början av 00-talet vidare. Refrängen är mer TikTok än Hooja. (ML)



42 COOL WITH YOU (NEW JEANS)

För er som inte tar k-pop på allvar – lyssna på kvintettens underbart avväpnande och UK garage-inspirerade variant och tänk om. (PM)



43 I KNOW? (TRAVIS SCOTT)

Ytterligare ett bevis på att en av samtidens största artister i genren arenatrap kan anpassa sin röst och sitt flow till vilket beat som helst utan att tappa sitt unika, musikaliska fingeravtryck. (ML)



44 KILL BILL (SZA FEAT. DOJA CAT)

När SZA uttycker sina innersta mordfantasier blir resultatet lika rått och underhållande som filmerna som låten är döpt efter: Quentin Tarantinos hämndrullar ”Kill Bill volume 1–2”. (ML)



45 TEENAGE DREAM (OLIVIA RODRIGO)

Alla säger att det blir bättre när du blir äldre, men tänk om det inte blir det? En sann skildring av den livets trappavsats som det innebär att blåsa ut ljusen på sin nittonde födelsedag. (PM)



46 SUMMERLONG (LYDIA LOVELESS)

En försiktigt stråkgarnerad pianoballad om den där kärleken du lurar dig att du kommit över men fortsätter tänka på, även när du återfått fast mark under fötterna och borde gå vidare. Låten har precis samma kvardröjande effekt. (HS)

47 JEALOUSY (OFFSET & CARDI B)

När den amerikanska hiphopscenens Bonnie & Clyde rappar om svartsjuka bör man lyssna noggrant. I skrivande stund verkar paret ha gjort slut. (ML)



48 EVICTED (WILCO)

Få artister i dag skriver klassiska låtar med kursiva bokstäver bättre än Jeff Tweedy i det amerikanska rockbandet Wilco. Mycket har förändrats men Tweedy är fortfarande en evigt grön kvalitetsstämpel. (ML)



49 DU & JAG (MAGNUS CARLSON)

Årets lyckträff i svensk musik måste vara countrysoulmötet mellan Magnus Carlson och Jesper Lindell och hans band. ”Du & jag”, med Carlson och Lindell bakom varsin mick, gav publiken på höstens spelningar en sista liten låga hopp att ta med sig hem. (HS)



50 SOMMAREN (JOAKIM BERG & MARIA JANE SMITH)

”När vinden sliter i din märkesrock så är du först att byta håll”. Duetten mellan rösterna från Kent och Smith & Thell släpptes dagen före julafton i fjol, försent för alla årslistor, men tema och ton motiverar på flera sätt en placering i år istället. (HS)



