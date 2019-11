Stabil folkfest med Volbeat

1. Leviathan 2. Lola Montez 3. Pelvis on fire 4. Doc Holliday 5. Sorry sack of bones 6. The garden’s tale 7. Sad man’s tongue 8. Black rose 9. When we were kids 10. Slaytan 11. Dead but rising 12. Fallen 13. Die to live 14. Seal the deal 15. For evigt 16. Maybellene i hofteholder 17. Rewind the exit 18. Lonesome rider 19. Last day under the sun Extranummer: 20. The devil’s bleeding crown 21. Let it burn 22. 16 dollars 23. Still counting