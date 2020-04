Så drabbar corona konsertåret

Stor guide till spelningarna som är inställda – och de som faktiskt blir av

avHåkan Steen

Publicerad: 25 mars 2020 kl. 12.05

Uppdaterad: 11 april 2020 kl. 13.56

Foto: Elvira Pihl / AFTONBLADET / 85768 Johnossi har flyttat hela sin planerade vårturné till i höst.

KONSERTGUIDE Coronaviruset ställer till det inte minst för konsertbranschen. På kort tid har massor av spelningar flyttats eller ställts in, och fler lär det högst sannolikt bli.

I ett försök att skapa åtminstone lite ordning i kaoset har vi satt ihop en guide till de konserter som är inställda eller flyttade och de som faktiskt ser ut att bli av som planerat.

Listan sträcker sig än så länge till och med den 30 juni då konserter i juli och framåt så här långt i princip inte är påverkade, förutom den inställda Roskildefestivalen och Lars Winnerbäcks delvis framflyttade sommarturné.

Arrangörerna bakom Sweden Rock och Håkan Hellströms Ullevi-konserter undersöker om de kan flytta sina evenemang från juni till senare i sommar men inget är ännu bestämt.

Allt kan givetvis ändras, och vi uppdaterar listan kontinuerligt. Sitter du på information som saknas här, hör väldigt gärna av dig!



APRIL

VECKA 15

lördag 11 april

Basshunter Sälen (XS) NYTT DATUM 29/12

Magnum Karlstad (Nöjesfabriken) NYTT DATUM 5/12

The Haunted Karlstad (Nöjesfabriken) INSTÄLLT

Candlemass Stockholm (Södra Teatern) NYTT DATUM 15/8

Tjuvjakt Nyköping (Domino) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



söndag 12 april

Candlemass Stockholm (Södra Teatern) NYTT DATUM 16/8

The Haunted Borås (Pumphuset) NYTT DATUM 11/9

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



VECKA 16

måndag 13 april

Russian Circles + Tourché Stockholm (Slaktkyrkan) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Magnum Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 1/12



tisdag 14 april

Johnossi Stockholm (Cirkus) NYTT DATUM 17/11

Nada Surf Stockholm (Nalen) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Magnum Malmö (Babel) NYTT DATUM 7/12



onsdag 15 april

Heavy Lungs Stockholm (Obaren)

Isak Danielsson Tranås (Plan B) NYTT DATUM 30/9

Conny Bloom Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 8 /9

Svenska Akademien Stockholm (Nalen) NYTT DATUM 12/11

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



torsdag 16 april

Thomas Di Leva Stockholm (Rival) NYTT DATUM 20/9

Jonathan Johansson Lund (Mejeriet) NYTT DATUM 2/10

Johnossi Örebro (Frimis Salonger) NYTT DATUM 31/10

Eric Gadd Stockholm (Scalateatern) NYTT DATUM 15/8

Danko Jones Uppsala (Katalin) NYTT DATUM 28/1 2021

Ozzy Malmö (Malmö Live) INSTÄLLT

Avantgardet Åre (Bygget) INSTÄLLT

Conny Bloom Stockholm (Nalen) NYTT DATUM 7/10

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021

Foto: AFTONBLADET Bo Kaspers Orkester har flyttat fram huvuddelen av sin påbörjade vårturné till i höst.



fredag 17 april

Bo Kaspers Orkester Örebro (Conventum) NYTT DATUM 3/10

Jonathan Johansson Uppsala (Katalin) NYTT DATUM 30/10

Howard Jones Malmö (KB) NYTT DATUM 2/3 2021

Jireel Sundsvall (Aveny) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Arvingarna Malmö (Slagthuset) NYTT DATUM 17/9

Johnossi Södertälje (Estrad) NYTT DATUM 28/11

Arre! Arre! Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 5/6

Sven-Ingvars Stockholm (Rival) NYTT DATUM 23/9

Good Harvest Stockholm (Nalen Klubb) NYTT DATUM 9/7

Thomas Di Leva Norrköping (De Geer-hallen) NYTT DATUM 16/9

Eric Gadd Stockholm (Scalateatern) NYTT DATUM 16/8

Hannes Göteborg (Oceanen) NYTT DATUM 10/10

Avantgardet Örebro (Frimis) NYTT DATUM 26/9

Plura Göteborg (Kajskjul 8) NYTT DATUM 4/9

Danko Jones Eskilstuna (Lokomotivet) NYTT DATUM 20/2 2021

Ozzy Stockholm (Södra Teatern)

Franska Trion Skärhamn (Nordiska Akvarellmuseet) NYTT DATUM 6/11

The Hanged Man Stockholm (Hus 7) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



lördag 18 april

We Love The 2000s (Wyclef Jean, T.a.t.u., Bomfunk MC’s m fl) Malmö (Malmö Arena) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Bo Kaspers Orkester Skövde (Skövde Arena) NYTT DATUM 19/9

Thomas Di Leva Kungsbacka (Konserthuset) NYTT DATUM 17/9

Arvingarna Jönköping (Konserthuset) NYTT DATUM 14/9

Jonathan Johansson Stockholm (Berns) NYTT DATUM 17/10

Johnossi Karlstad (Nöjesfabriken) NYTT DATUM 7/11

Howard Jones Göteborg (Trägårn) NYTT DATUM 27/2 2021

The Mission Stockholm (Nalen) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Kim Wilde Kristianstad (Södra Kasern) NYTT DATUM 6/3 2021

Sven-Ingvars Stockholm (Rival) NYTT DATUM 27/9

Plura Göteborg (Kajskjul 8) NYTT DATUM 4/9

M Huncho Stockholm (Fryshuset) NYTT DATUM 8/8

Malik Bentalha Stockholm (Södra Teatern) INSTÄLLT

Hannes Lund (Mejeriet) NYTT DATUM 9/10

Avantgardet Uppsala (Katalin) NYTT DATUM 2/10

Danko Jones Helsingborg (The Tivoli) NYTT DATUM 13/2 2021

Ozzy Göteborg (Pustervik)

Nause Göteborg (Trädgårn)

Kaliffa Vara (Konserthuset) NYTT DATUM 18/9

Isak Danielsson Malmö (Victoriateatern) NYTT DATUM 22/9

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



söndag 19 april

The Mission Stockholm (Nalen) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Bo Kaspers Orkester Växjö (Konserthuset) NYTT DATUM 29/9

Howard Jones Stockholm (Berns) NYTT DATUM 28/2 2021

Kim Wilde Malmö (KB) NYTT DATUM 7/3 2021

Thomas Di Leva Stockholm (Rival) NYTT DATUM 20/9

Bbno$ Stockholm (Fryshuset) NYTT DATUM 26/10

RA The Rugged Man Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 24/10

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



VECKA 17

måndag 20 april

Thomas Di Leva Stockholm (Rival) NYTT DATUM 21/9

The Sonics Stockholm (Slaktkyrkan) INSTÄLLT



tisdag 21 april

Hyukoh Stockholm (Debaser) INSTÄLLT

The Slow Readers Club Stockholm (Nalen Klubb) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART



onsdag 22 april

Thomas Di Leva Linköping (Konsert & Kongress) NYTT DATUM 30/9

Dawn Landes Stockholm (Twang) INSTÄLLT

The Handsome Family Göteborg (Musikens Hus) NYTT DATUM 17/2 2021

Highasakite Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 22/9

Isak Danielsson Stockholm (Södra Teatern) NYTT DATUM 16/9

Danko Jones Örebro (Frimis) NYTT DATUM 18/2 2021

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



Foto: Pressbild Slowgold har ställt in en del av sina spelningar i vår men några ser åtminstone just nu ut att bli av. Bland annat en på hemmaplan i Göteborg den 25 april.

torsdag 23 april

Thomas Di Leva Vara (Konserthuset) NYTT DATUM 1/10

Johnossi Åre (Bygget) INSTÄLLT

Ron Pope Göteborg (Pustervik) INSTÄLLT

Red Stockholm (Fållan) NYTT DATUM 19/10

Dawn Landes Umeå (Droskan) INSTÄLLT

Sven-Ingvars Göteborg (Loernsbergsteatern) NYTT DATUM 3/9

Eric Gadd Saltsjö-Boo (The Old Smokehouse) INSTÄLLT

The Handsome Family Stockholm (Bryggarsalen) NYTT DATUM 16/2 2021

Tindersticks Stockholm (Dramaten) INSTÄLLT

Petter Stockholm (Rival) NYTT DATUM 3/9

The Hanged Man Göteborg (Oceanen)

Ghostemane Stockholm (Fryshuset) NYTT DATUM 2/11

Moonica Mac Stockholm (Södra Teatern) NYTT DATUM 6/11

Loreen Katrineholm (Floda Kyrka) NYTT DATUM 19/9

Thaiboy Digital Stockholm (Slaktkyrkan) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Songs Of Boda Stockholm (Slaktkyrkan)

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



fredag 24 april

We Love The 2000s (Wyclef Jean, T.a.t.u., Bomfunk MC’s m fl) Göteborg (Scandinavium) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Thomas Di Leva Jönköping (Konserthuset) NYTT DATUM 28/9

Conception Stockholm (Fryshuset) NYTT DATUM 24/4 2021

Basshunter Gävle (Olivia) NYTT DATUM 20/11

Jonathan Johansson Kalmar (Söderport) NYTT DATUM 3/10

Sven-Ingvars Malmö (Malmö Arena) NYTT DATUM 16/10

Dawn Landes Luleå (Kulturens Hus) INSTÄLLT

Tindersticks Göteborg (Storan) INSTÄLLT

Algiers Stockholm (Nalen Klubb) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Toni Holgersson Stockholm (Södra Teatern) NYTT DATUM 6/9

Brass Against Malmö (KB) NYTT DATUM 17/12

Kris Allen & David Cook Stockholm (Nalen) NYTT DATUM 9/9

Hannes Stockholm (Hus 7) NYTT DATUM 16/10

Avantgardet Borås (Klubb Undergrunden) NYTT DATUM 25/9

Vasas Flora Och Fauna Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 30/9

Petter Stockholm (Rival) NYTT DATUM 4/9

Danko Jones Karlstad (Nöjesfabriken) NYTT DATUM 19/2 2021

Moonica Mac Malmö (Babel) NYTT DATUM 5/12

Alfahanne Linköping (The Crypt) INSTÄLLT

Bröderna Johansson Visby (Domkyrkan) NYTT DATUM 2/10

KSMB Uppsala (Katalin) NYTT DATUM 14/11

Franska Trion Göteborg (Nefertiti) NYTT DATUM 22/8

The Hanged Man Malmö (Grand Öl & Mat) INSTÄLLT

Louise Hoffsten Falköping (Vilhelmsro Gårdscafé) NYTT DATUM 19/9

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021

The Barbwires + Los Plantronics Stockholm (Debaser) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART



lördag 25 april

We Love The 2000s (Wyclef Jean, T.a.t.u., Bomfunk MC’s m fl) Stockholm (Tele2 Arena) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Bo Kaspers Orkester Luleå (Luleå Energi Arena) NYTT DATUM 10/10

Basshunter Överlida (Kullaberg) NYTT DATUM 7/11

Ron Pope Stockholm (Södra Teatern) INSTÄLLT

Johnossi Sundsvall (Aveny) NYTT DATUM 20/11

Jonathan Johansson Karlskrona (Rydows Salong) INSTÄLLT

Sven-Ingvars Trollhättan (Arena Älvhögsborg) NYTT DATUM 25/9

Danny Saucedo Örebro (Conventum) NYTT DATUM 3/6

Chris Kläfford Lycksele (Hotell Lappland) NYTT DATUM 7/11

Algiers Lund (Mejeriet) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Slowgold Göteborg (Pustervik)

Brass Against Göteborg (Sticky Fingers) NYTT DATUM & NY PLATS: VALAND 16/12

Thomas Stenström Stockholm (Cirkus) NYTT DATUM 5/9

Brian Fallon & The Howling Weather Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 13/2 2021

Primordial (+ Moonsorrow) Göteborg (Valand) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Danko Jones Sälen (Ski Rock) INSTÄLLT

The Dogs Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 20/2 2021

Vasas Flora Och Fauna Stockholm (Nalen) NYTT DATUM 29/9

Avantgardet Jönköping (Sofiehof) NYTT DATUM 10/10

Petter Stockholm (Rival) NYTT DATUM 5/9

Isak Danielsson Gävle (Konserthuset) NYTT DATUM 18/9

Franska Trion Göteborg (Nefertiti) NYTT DATUM 22/8

Louise Hoffsten Söderköping (Söderköpings Brunn) NYTT DATUM 18/9

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



söndag 26 april

Sven-Ingvars Vara (Konserthuset) NYTT DATUM 24/9

Dawn Landes Östersund (Jazzköket) INSTÄLLT

Brian Fallon & The Howling Weather Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 14/2 2021

Primordial (+ Moonsorrow) Stockholm (Slaktkyrkan)

William DuVall Stockholm (Södra Teatern)

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021

Foto: Pressbild Sabina Ddumba är en av artisterna som skulle ha spelat på Åre Sessions. Nu skjuts festivalen fram till senare datum.

VECKA 18

måndag 27 april

Destroyer Stockholm (Slaktkyrkan) FLYTTAD TILL 2021, NYTT DATUM EJ KLART

Bombino Göteborg (Pustervik) INSTÄLLT

Conan Gray Stockholm (Debaser) INSTÄLLT



tisdag 28 april

Red Göteborg (Valand) NYTT DATUM 18/10

Kjellvandertonbruket Stockholm (Södra Teatern)



onsdag 29 april

Tamikrest Stockholm (Fasching) NYTT DATUM 2/12

City Of The Sun Stockholm (Debaser) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

John Grant Stockholm (Göta Lejon) NYTT DATUM 16/12

Destroyer Lund (Mejeriet) FLYTTAD TILL 2021, NYTT DATUM EJ KLART

Danko Jones Linköping (The Crypt) NYTT DATUM 4/2 2021

Brothers Osborne Stockholm (Slaktkyrkan)

Isak Danielsson Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 7/10

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



torsdag 30 april

Åre Sessions (The Hellacopters, Miriam Bryant, Sabina Ddumba, Jonathan Johansson m fl) Åre 30/4-3/5 FLYTTAD, NYTT DATUM MEDDELAS SENARE

Johnossi Norrköping (Arbis) NYTT DATUM 6/11

Basshunter Täby (The Public) NYTT DATUM 4/12

Joe Satriani Stockholm (Fryshuset) NYTT DATUM 15/4 2021

Danko Jones Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 30/1 2021

Airto Moreira & Flora Purim Stockholm (Fasching)

Kaliffa Söderhamn (The Red Room)

The Adicts Stockholm (Slaktkyrkan) INSTÄLLT

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN Harry Styles flyttar fram sin Globen-konsert till 1 mars nästa år.

MAJ



fredag 1 maj

Danny Saucedo Uppsala (IFU Arena) NYTT DATUM 5/6

Craig David Stockholm (Fållan) INSTÄLLT

Chris Kläfford Umeå (Aula Nordica) NYTT DATUM 9/10

Danko Jones Malmö (KB) NYTT DATUM 6/2 2021

Chelsea Cutler Stockholm (Obaren)

Graveyard Norrköping (Arbis) NYTT DATUM 16/10

KSMB Malmö (Babel) NYTT DATUM 31/10

Robert Pehrson’s Humbucker Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 21/8

Moserobie Stockholm (Fasching)

Cunninlynguists Stockholm (Slaktkyrkan)

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



lördag 2 maj

Harry Styles (+ King Princess) Stockholm (Globen) NYTT DATUM 1/3 2021

Pugh Rogefeldt: ”Ja dä ä dä 50 år” Göteborg (Konserthuset)

Danny Saucedo Uppsala (IFU Arena) NYTT DATUM 6/6

Bo Kaspers Orkester Stockholm (Rival)

Chris Kläfford Västerås (Konserthuset) NYTT DATUM 7/10

Easy Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 18/9

Danko Jones Huskvarna (Folkets Park) NYTT DATUM 12/2 2021

Graveyard Lund (Mejeriet) NYTT DATUM 17/10

Johnossi Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 25/11

Louise Hoffsten Bollnäs (Kulturhuset) NYTT DATUM 12/9

Jack Moy Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 4/9

Siniestro + Sibiir + Nekrokraft Stockholm (Slaktkyrkan)

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



söndag 3 maj

Bo Kaspers Orkester Stockholm (Rival)

Swans Stockholm (Nalen) NYTT DATUM 11/3 2021

Insomnium (+ Omnium Gatherum) Stockholm (Fryshuset) INSTÄLLT

Tusse Huskvarna (Folkets Park)

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



VECKA 19

måndag 4 maj

Insomnium (+ Omnium Gatherum) Göteborg (Pustervik) INSTÄLLT

Bob Log III Malmö (Folk & Rock) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART



tisdag 5 maj

Luke Elliot Stockholm (Södra Teatern) NYTT DATUM 1/9

Dean Wareham plays Galaxie 500 ”On fire” Stockholm (Debaser)

Okay Kaya Stockholm (Obaren)



onsdag 6 maj

Luke Elliot Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 2/9

Pugh Rogefeldt: ”Ja dä ä dä 50 år” Västerås (Konserthuset)

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



torsdag 7 maj

Saxon Stockholm (Gröna Lund) INSTÄLLT

Jessie Reyez Stockholm (Debaser)

Johnossi Malmö (KB) NYTT DATUM 12/11

Ludwig Hart Piteå (Kalles)

Explosioins In The Sky Göteborg (Pustervik)

Bob Log III Stockholm (Nalen Klubb) INSTÄLLT

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021

Foto: Ariel Schalit / AP TT NYHETSBYRÅN The Hives ryktas ha ett nytt album på gång. Så om coronaviruset tillåter kan vi måhända få höra lite helt ny musik på Gröna Lund i Stockholm 8 maj.

fredag 8 maj

The Hives Stockholm (Gröna Lund)

Whitesnake (+ Europe) Stockholm (Hovet) INSTÄLLT

Rocket From The Crypt Stockholm (Debaser)

Chris Kläfford Norrköping (De Geer-hallen) NYTT DATUM 4/10

Ludwig Hart Luleå (Kulturens Hus)

Johnossi Lund (Mejeriet) NYTT DATUM 13/11

Sven-Ingvars Karlstad (Löfbergs Arena) NYTT DATUM 9/10

Biff Byford Malmö (KB) INSTÄLLT

Danko Jones Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 5/2 2021

No Fun At All Stockholm (Slaktkyrkan)

1 Cuz Stockholm (Fållan) INSTÄLLT

Bob Log III Linköping (Palatset) INSTÄLLT

The Haunted Jönköping (Denim & Leather) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Franska Trion Karlstad (Plaza) NYTT DATUM 24/10

Fatboy Stockholm (Fasching)

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021



lördag 9 maj

Al Di Meola Stockholm (Lilla Cirkus) NYTT DATUM 15/11

Danny Saucedo Linköping (Saab Arena) NYTT DATUM 13/6

Chris Kläfford Uppsala (Konsert & Kongress) NYTT DATUM 19/10

Ludwig Hart Umeå (Vävenscenen)

Luke Elliot Malmö (KB) NYTT DATUM 5/9

Johnossi Helsingborg (The Tivoli) NYTT DATUM 14/11

Sven-Ingvars Karlstad (Löfbergs Arena) NYTT DATUM 10/10

Biff Byford Trollhättan (N3 Stage Box) INSTÄLLT

Explosioins In The Sky Stockholm (Münchenbryggeriet)

Danko Jones Sundsvall (Club Deströyer) NYTT DATUM 29/1 2021

Ethnic Heritage Ensemble Stockholm (Nalen Klubb)

Nause Luleå (Stuk)

Moonica Mac Uppsala (Katalin)

Bob Log III Trollhättan (Backstage Bar) INSTÄLLT

Louise Hoffsten Gustavsberg (Artipelag)

The Hanged Man Lund (Mejeriet)

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021

Alfahanne Mora (Lilla Helfvetet) INSTÄLLT



söndag 10 maj

Brockhampton Stockholm (Annexet) NYTT DATUM 1 MAJ 2021

Pugh Rogefeldt: ”Ja dä ä dä 50 år” Uppsala (Konsert & Kongress)

Front 242 Göteborg (Pustervik)

Thomas Di Leva Gävle (Konserthuset) NYTT DATUM 30/8

Biff Byford Stockholm (Nalen) INSTÄLLT

Jamelia Horn Stockholm (Fasching) INSTÄLLT



VECKA 20

måndag 11 maj

Joan As Policewoman Stockholm (Södra Teatern)

JP Saxe Stockholm (Obaren)

Nahko Stockholm (Nalen Klubb)



tisdag 12 maj

Dua Lipa Stockholm (Globen) 12/5 INSTÄLLT

Whitesnake (+ Europe) Göteborg (Partille Arena) 12/5 INSTÄLLT

Giant Rooks Stockholm (Nalen Klubb)



onsdag 13 maj

Pugh Rogefeldt: ”Ja dä ä dä 50 år” Linköping (Konsert & Kongress)

Smith & Tell Stockholm (Rival)

Sylvester Schlegel Stockholm (Debaser)

Medborgarna + Mikael Rickfors Stockholm (Slaktkyrkan) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART



torsdag 14 maj

Yes Stockholm (Cirkus) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Laura Marling Stockholm (Södra Teatern) INSTÄLLT

Molly Sandén Stockholm (Berwaldhallen)

Jung Stockholm (Gröna Lund)

The Tarantula Waltz Uppsala (Katalin)

Frazey Ford (+ Leeroy Stagger) Tranås (Plan B)

Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN Molly Sandén på årets P3 Guld-gala. I maj gör hon tre specialkonserter med Sveriges Radios symfoniorkester på Berwaldhallen i Stockholm.

fredag 15 maj

Tony Iommi: ”In conversation – the life and times of the ’Iron man’” Stockholm (Lilla Cirkus)

Bob Hund Stockholm (Gröna Lund)

Hurula Stockholm (Cirkus)

Molly Sandén Stockholm (Berwaldhallen)

Pugh Rogefeldt: ”Ja dä ä dä 50 år” Malmö (Slagthuset)

Johnossi Uppsala (Katalin) NYTT DATUM 19/11

Chris Kläfford Jönköping (Konserthuset) NYTT DATUM 25/10

Axel Rudi Pell Malmö (KB) NYTT DATUM 24/4 2021

Sun Kil Moon Lund (Mejeriet)

The Driver Era Stockholm (Nalen Klubb) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Turmion Kätilöt Stockholm (Fållan) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Holograms Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 29/8

Frazey Ford (+ Leeroy Stagger) Hyltebruk (Folkbiblioteket)

Schwefelgelb Stockholm (Slaktkyrkan)



lördag 16 maj

Danny Saucedo Malmö (Malmö Arena) NYTT DATUM 12/6

Molly Sandén Stockholm (Berwaldhallen)

Chris Kläfford Gävle (Konserthuset) NYTT DATUM 16/10

Eric Gadd Göteborg (Kajskjul 8) NYTT DATUM 21/8

Axel Rudi Pell Stockholm (Fryshuset) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Sun Kil Moon Göteborg (Storan)

Dolly Style Gävle (Furuviksparken)

Johnossi Gävle (Gasklockorna) NYTT DATUM 30/10

The Hanged Man Umeå (Ditt Kvarter)

Sara Parkman Svanö (Folkets Hus)

Dolce Göteborg (Pustervik)

1000mods Göteborg (Valand)

Alex Sombo Stockholm (Södra Teatern, Kristallen)

The Fleshtones Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 9/10

Frazey Ford (+ Leeroy Stagger) Borås (Klubb Undergrunden)

Oddjob Stockholm (Fasching)



söndag 17 maj

Randy Newman Stockholm (Lilla Cirkus)

Dolly Style Stockholm (Gröna Lund)

Chris Kläfford Sundsvall (Tonhallen) NYTT DATUM 10/10

Axel Rudi Pell Göteborg (Pustervik) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Frazey Ford (+ Leeroy Stagger) Halmstad (Café Strandgatan)



VECKA 21

måndag 18 maj

Sun Kil Moon Stockholm (Södra Teatern)



tisdag 19 maj

Aoife O’Donovan Stockholm (Bryggarsalen)

Sylvester Schlegel Göteborg (Pustervik)

Frazey Ford (+ Leeroy Stagger) Uppsala (Katalin)

Roy Ayers Stockholm (Fasching)



onsdag 20 maj

Midge Ure Stockholm (Slaktkyrkan) NYTT DATUM 12/5 2021

Nause Uppsala (Big Day)

Psychedelic Furs Malmö (KB)



torsdag 21 maj

Bryan Adams Stockholm (Globen)

Midge Ure Stockholm (Slaktkyrkan) NYTT DATUM 13/5 2021

Los Lobos Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 20/5 2021

Jon Henrik Fjällgren: A celebration to Mother Earth Stockholm (Scalateatern)

L Devine Stockholm (Bar Brooklyn) INSTÄLLT

Social House Stockholm (Fryshuset)

Moto Boy Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 17/10

Frazey Ford (+ Leeroy Stagger) Malmö (Folk & Rock)

Foto: PONTUS ORRE Nick Cave tog det säkra före det osäkra och ställde in vårens Europa-turné, inklusive konserten på Globen i Stockholm 23 maj. Nytt datum blir 4 maj nästa år.

fredag 22 maj

Bryan Adams Göteborg (Scandinavium)

Kaliffa Stockholm (Gröna Lund)

Los Lobos Stockholm (Nalen) NYTT DATUM 21/5 2021

Midge Ure Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 14/5 2021

Backyard Babies Stockholm (Debaser)

Jon Henrik Fjällgren: A celebration to Mother Earth Bollnäs (Kulturhuset)

Kiana Ledé Stockholm (Slaktkyrkan)

Frazey Ford (+ Leeroy Stagger) Stockholm (Nalen Klubb)



lördag 23 maj

Nick Cave And The Bad Seeds Stockholm (Globen) NYTT DATUM 4/5 2021

Bryan Adams Malmö (Malmö Arena)

Midge Ure Malmö (KB) NYTT DATUM 15/5 2021

Van Der Graaf Generator Göteborg (Pustervik)

Jon Henrik Fjällgren: A celebration to Mother Earth Sundsvall (Tonhallen)

Kaliffa Gävle (Furuviksparken)

Markoolio Borlänge (Liljan)

VHS Vision X Stockholm (Slaktkyrkan)



söndag 24 maj

Raul Midón Stockholm (Nalen Klubb)

Jon Henrik Fjällgren: A celebration to Mother Earth Östersund (Storsjöteatern)



VECKA 22

måndag 25 maj



tisdag 26 maj

Lauv Stockholm (Fryshuset, Arenan)



onsdag 27 maj

JP Cooper Stockholm (Vasateatern)

Lime Cordiale Stockholm (Nalen Klubb)

LA Witch Stockholm (Slaktkyrkan)



torsdag 28 maj

Bryan Ferry Stockholm (Gröna Lund)

Brännbollsyran (Zara Larsson, Lil Pump, Martin Garrix, Veronica Maggio m fl) Umeå 28-30/5 NYTT DATUM 3–5/9

Machine Head Stockholm (Fryshuset)

Jethro Tull Umeå (Folkets Hus) NYTT DATUM 12/5 2021

Little Jinder Stockholm (Trädgården)

Foto: Pressbild Om det bara går att få coronaviruset i schack till dess inleder Green Day arenarocksommaren på Tele2 Arena i Stockholm 29 maj.



fredag 29 maj

Green Day (+ Manic Street Preachers + Frank Carter & The Rattlesnakes) Stockholm (Tele2 Arena)

Norlie & KKV Stockholm (Gröna Lund)

Miriam Bryant Göteborg (Liseberg)

Gather Weekender (The Blaze, The Avalanches, Sleaford Mods, Octavian m fl) Stockholm (Slakthusområdet) 29-30/5

Lucifer Stockholm (Debaser)

Perkele Göteborg (Pustervik)

Klara & Jag Stockholm (Södra Teatern)

Skraeckodlan + Rome Is Not A Town Stockholm (Slaktkyrkan)



lördag 30 maj

The National (+ Cat Power + Albin Lee Meldau) Stockholm (Skansen)

Keith Urban Stockholm (Annexet)

James Blunt Göteborg (Partille Arena)

Bryan Ferry Gävle (Furuviksparken)

Jethro Tull Stockholm (Cirkus) NYTT DATUM 16/5 2021

Park Sounds (Miriam Bryant, Millencolin, Ebbot Lundberg m fl) Huskvarna (Folkets Park)

JD McPherson Stockholm (Debaser) INSTÄLLT

Lucifer Göteborg (Pustervik)

Larkin Poe Göteborg (Trägårn)

Jambinai Stockholm (Bar Brooklyn)

Theatre Of Hate Stockholm (Nalen Klubb)





söndag 31 maj

Duran Duran Stockholm (Skansen)

Jethro Tull Göteborg (Konserthuset) NYTT DATUM 14/5 2021

Big Country Göteborg (Pustervik)

Ali Gatie Stockholm (Nalen Klubb)

The Other Favorites & Reina Del Cid Stockholm (Debaser)

Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN Slash och Axl Rose i Guns N’Roses på Ullevi i Göteborg 21 juli 2018. I juni är de – om coronaviruset tillåter – toppnamn på Sweden Rock Festival.

JUNI



VECKA 23

måndag 1 juni

JD McPherson Göteborg (Pustervik) INSTÄLLT



tisdag 2 juni



onsdag 3 juni

Sweden Rock Festival (Guns N’ Roses, Volbeat, In Flames, Nightwish m fl) Sölvesborg 3-6/6

Danny Saucedo Örebro (Conventum)

The Church Malmö (KB)

Giant Rooks Stockholm (Nalen Klubb)

Matthew Whitaker Quartet Stockholm (Fasching)



torsdag 4 juni

Sweden Rock Festival (Guns N’ Roses, Volbeat, In Flames, Nightwish m fl) Sölvesborg 3-6/6

Danny Saucedo Stockholm (Globen)

Einár Stockholm (Gröna Lund)

The Zombies Mölnlycke (Råda Rum)

Walter Trout Göteborg (Valand)

Sara Parkman Stockholm (Fasching)

Arre! Arre! Göteborg (West Pride)

Foto: Aftonbladet Icona Pop finns med när dansfestivalen Summerburst firar tioårsjubileum på Ullevi i Göteborg 5–6 juni.

fredag 5 juni

Sweden Rock Festival (Guns N’ Roses, Volbeat, In Flames, Nightwish m fl) Sölvesborg 3-6/6

Summerburst (Icona Pop, DJ Snake m fl) Göteborg (Ullevi) 5-6/6

Social Distortion Stockholm (Gröna Lund)

The Dandy Warhols Stockholm (Mosebacketerrassen)

The Zombies Malmö (KB)

Soccer Mommy Stockholm (Slaktkyrkan)

Vargas & Lagola Stockholm (Berns)

Daniel Lemma & Hot This Year Band Göteborg (Pustervik)

Kokoko! Stockholm (Fasching)

Virvum + Alterbeast + Arkaik + Irreversable Mechanism Stockholm (Hus 7)



lördag 6 juni

Sweden Rock Festival (Guns N’ Roses, Volbeat, In Flames, Nightwish m fl) Sölvesborg 3-6/6

Summerburst (Icona Pop, DJ Snake m fl) Göteborg (Ullevi) 5-6/6

Danny Saucedo Uppsala (IFU Arena)

Hannah Wicklund & The Stepping Stones Malmö (KB)

Organismen Göteborg (Pustervik)

The Church Göteborg (Valand)

Chorus Night med The Mamas Rättvik (Dalhalla)

Black Uhuru Stockholm (Nalen) INSTÄLLT



söndag 7 juni

Punk In Drublic (NOFX, Pennywise, Frank Turner & The Sleeping Souls, Circle Jerks, Face To Face, Satanic Surfers, Days N’ Daze) Malmö (Mölleplatsen)



VECKA 24

måndag 8 juni

DJ Shadow Göteborg (Pustervik)

TR/ST Stockholm (Slaktkyrkan)

Hannah Wicklund & The Stepping Stones Stockholm (Södra Teatern Kristallen)



tisdag 9 juni



onsdag 10 juni

Lukas Nelson & Promise Of The Real Malmö (KB)

DJ Shadow Stockholm (Mosebacketerrassen)



torsdag 11 juni

Joel Alme + Jakob Hellman Göteborg (Liseberg)

Pugh Rogefeldt: ”Ja dä ä dä 50 år” Stockholm (Mosebacke)

Foto: ANDERS DEROS Håkan Hellström har för avsikt att fylla Ullevi i Göteborg hela fyra kvällar i sommar, varav de två första är 12–13 juni.

fredag 12 juni

Håkan Hellström Göteborg (Ullevi) 12-13/6

5 Seconds Of Summer Stockholm (Annexet)

Stiftelsen Stockholm (Gröna Lund)

Danny Saucedo Malmö (Malmö Arena)

School’s Out (Miriam Bryant, Anna Bergendahl, Sebastian Tadros, Tjuvjakt m fl) Söderhamn 12–13/6 NYA DATUM 4–7/9

Tjuvjakt Piteå (Festspelen)

Markoolio Krylbo (Torp)

Smith & Tell Västervik (Hojrock)

Vandoliers Malmö (Folk o Rock)



lördag 13 juni

Håkan Hellström Göteborg (Ullevi) 12-13/6

Judas Priest Rättvik (Dalhalla)

Sthlm Americana (Lucinda Williams, Drive-By Truckers, Passenger, Lukas Nelson & Promise Of The Real, Courtney Marie Andrews, Jade Bird, Milk Carton Kids, Shovels & Rope m fl) Stockholm (Münchenbryggeriet) 13-14/6

Dance The Park (Jimmy Somerville, Marc Almond & Magnus Carlsson) Stockholm (Haga Forum)

Danny Saucedo Linköping (Saab Arena)

Miriam Bryant Piteå (Festspelen)

Chris Kläfford Västervik (Hojrock)

Smith & Tell Örebro (Stadsträdgården)

Vandoliers Löderup (Solhällen)

Joel Lyssarides Stockholm (Fasching)



söndag 14 juni

Judas Priest Linköping (Saab Arena)



VECKA 25

måndag 15 juni



tisdag 16 juni

Alicia Keys Stockholm (Globen)



onsdag 17 juni

Pet Shop Boys Stockholm (Globen)

The Beach Boys Stockholm (Skansen)

Korn Stockholm (Gröna Lund)

Copenhell (Iron Maiden, Kiss, Judas Priest, Korn, Mercyful Fate m fl) Köpenhamn 17–20/6 INSTÄLLT



torsdag 18 juni

Copenhell (Iron Maiden, Kiss, Judas Priest, Korn, Mercyful Fate m fl) Köpenhamn 17–20/6 INSTÄLLT

Danny Saucedo Halmstad (Halmstad Arena)

Foto: Jonathan Hayward Gene Simmons och resten av Kiss är ute på vad de säger är deras allra sista turné. Om allt går som planerat når den Scandinavium i Göteborg den 23 juni och Tele2 Arena i Stockholm 25 juni.

fredag 19 juni

Copenhell (Iron Maiden, Kiss, Judas Priest, Korn, Mercyful Fate m fl) Köpenhamn 17–20/6 INSTÄLLT



lördag 20 juni



söndag 21 juni

Sting Göteborg (Trädgårdsföreningen)

Copenhell (Iron Maiden, Kiss, Judas Priest, Korn, Mercyful Fate m fl) Köpenhamn 17–20/6 INSTÄLLT



VECKA 26

måndag 22 juni



tisdag 23 juni

Kiss Göteborg (Scandinavium)

System Of A Down Stockholm (Globen)

Stefan Sundström Stockholm (Mosebacketerrassen)



onsdag 24 juni

Disturbed Stockholm (Gröna Lund)

Stefan Sundström Borgholm (Kackelstugan)



torsdag 25 juni

Kiss (+ Steel Panther) Stockholm (Tele2 Arena)

Tomas Ledin Helsingborg (Sofiero)

Faith No More Göteborg (Liseberg)

Tjuvjakt Västerås (Cityfestivalen)

Mikael Wiehe Borgholm (Kackelstugan)

Good Riddance Malmö (KB)

Foto: Evan Agostini/AP Taylor Swift skulle ha varit toppnamn på årets Roskildefestival, som nu är inställd. Återstår att se om konserten i Oslo 26 juni blir av.



fredag 26 juni

Lollapalooza (Pearl Jam, Post Malone, Kendrick Lamar, Zara Larsson, The Ark, The Killers, Ellie Goulding, Camila Cabello, Miriam Bryant m fl) Stockholm (Gärdet) 26-28/6 INSTÄLLT

Taylor Swift Oslo (Oslo Sommertid)

Mastodon (+ Graveyard) Göteborg (Liseberg)

Chris Kläfford Västra Näshulta (Kulturdagar)

Smith & Tell Hedemora (Dalarocken)

Stefan Sundström Skillinge (Teatern)

Mikael Wiehe Sala (Sätra Brunn)

Jakob Hellman Uppsala (Parksnäckan)

Anna Bergendahl Västra Näshulta (Kulturdagar)

Dirty Honey Stockholm (Harry B James)



lördag 27 juni

Iron Maiden (+ Alter Bridge + Airbourne) Göteborg (Ullevi)

Lollapalooza (Pearl Jam, Post Malone, Kendrick Lamar, Zara Larsson, The Ark, The Killers, Ellie Goulding, Camila Cabello, Miriam Bryant m fl) Stockholm (Gärdet) 26-28/6 INSTÄLLT

Ulf Lundell Kiruna (Kirunafestivalen)

Sepultura (+ Hatesphere) Helsingborg (The Tivoli)

Chris Kläfford Örebro (Stadsträdgården)

Miss Li Västerås (Cityfestivalen)

Anna Bergendahl Sundsvall (Sommarmusik i Galtström)

Albin Lee Meldau Dalum (Hermans Lada)

The Hanged Man Alvesta (Tyrolen)

The Refreshments Krylbo (Good Old Rock’n’roll Festival)



söndag 28 juni

Lollapalooza (Pearl Jam, Post Malone, Kendrick Lamar, Zara Larsson, The Ark, The Killers, Ellie Goulding, Camila Cabello, Miriam Bryant m fl) Stockholm (Gärdet) 26-28/6 INSTÄLLT

Melissa Horn Uppsala (Parksnäckan)

Albin Lee Meldau Borgholm (Kackelstugan)



VECKA 27

måndag 29 juni

Lionel Richie Helsingborg (Sofiero)

Nisse Hellberg Borgholm (Kackelstugan)

The Marcus King Band Stockholm (Slaktkyrkan)



tisdag 30 juni

Tyler Childers Stockholm (Slaktkyrkan)

High On Fire Stockholm (Nalen)

The Marcus King Band Göteborg (Pustervik)



LÄNGRE FRAM:

Roskildefestivalen (Taylor Swift, The Strokes, Tyler The Creator, Thom Yorke m fl) Roskilde, Danmark 1-4/7 INSTÄLLT



