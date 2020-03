Så drabbar corona konsertvåren

Stor guide till spelningarna som är inställda – och de som faktiskt blir av

avHåkan Steen

Publicerad: 25 mars 2020 kl. 12.05

Uppdaterad: 25 mars 2020 kl. 13.39

KONSERTGUIDE Coronaviruset ställer till det inte minst för konsertbranschen. På kort tid har massor av spelningar flyttats eller ställts in, och fler lär det högst sannolikt bli.

I ett försök att skapa åtminstone lite ordning i kaoset har vi satt ihop en liten guide till konserterna som är inställda, flyttade och faktiskt blir av som planerat.

Listan sträcker sig just till och med den 30 april då konserter som ligger längre fram än så hittills bara i några enstaka fall har berörts (se slutet av listan).

Men vi kommer att uppdatera listan kontinuerligt. Och sitter du på information som saknas här, hör väldigt gärna av dig!

Foto: AFTONBLADET Bo Kaspers Orkester har flyttat fram resterande delen av sin påböjade vårturné till i höst.

MARS



VECKA 13

onsdag 25 mars

The Jesus And Mary Chain Göteborg (Trädgårn) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

GZA Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 15/9

Jonathan Johansson Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 24/9

Ebbot Lundberg Stockholm (Södra Teatern) NYTT DATUM 23/11

Bo Kaspers Orkester Stockholm (Rival) NYTT DATUM 6/9

Petter Östersund (ÖFH) NYTT DATUM 28/10

Tommy Nilsson Kiruna (Kiruna kyrka) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Smith & Tell Trollhättan (Hebeteatern) NYTT DATUM 23/9

Felin Stockholm (Slaktkyrkan)

Foto: MAGNUS SANDBERG Tove Lo flyttar sin konsert i Stockholm till september.

torsdag 26 mars

Tove Lo Stockholm (Annexet) NYTT DATUM 2/9

Ebbot Lundberg Stockholm (Södra Teatern) NYTT DATUM 24/11

Molly Sandén Halmstad (Halmstad Teater) NYTT DATUM 18/10

Bo Kaspers Orkester Stockholm (Rival) NYTT DATUM 7/9

Lisa Nilsson Linköping (Konsert & Kongress) NYTT DATUM 5/9

Petter Sundsvall (Tonhallen) NYTT DATUM 1/11

Miss Li Borås (Åhaga) NYTT DATUM 29/10

Tommy Nilsson Kalix (Kalix kyrka) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Smith & Tell Kristianstad (Kulturkvarteren) NYTT DATUM 24/9

Jonathan Johansson Malmö (Plan B) NYTT DATUM 25/9



fredag 27 mars

Hammerfall Göteborg (Partille Arena) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Lamb Of God (+ Kreator + Power Trip) Stockholm (Fryshuset) FRAMFLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Bo Kaspers Orkester Stockholm (Rival) NYTT DATUM 8/9

Arvingarna Skövde (Skövde Arena) NYTT DATUM 11/9

Thomas Di Leva Visby (Visby Strand) NYTT DATUM 6/10

Eric Gadd Göteborg (Kajskjul 8) NYTT DATUM 21/8

Lisa Nilsson Jönköping (Konserthuset) NYTT DATUM 4/9

Petter Umeå (Idunteatern) NYTT DATUM 31/10

Miss Li Västerås Konserthuset) NYTT DATUM 9/10

Jonathan Johansson Kristianstad (Kulturkvarteret) INSTÄLLT

Tjuvjakt Borlänge (Liljan)

Smith & Tell Halmstad (Halmstad Live) NYTT DATUM 25/9

Ebbot Lundberg Göteborg (Storan) NYTT DATUM 27/11

Haddaway + Drängarna Göteborg (Trädgårn) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Nordman Bollnäs (Kulturhuset) NYTT DATUM 17/10

Kaliffa Falun (Bowling & Krog)

Mike And The Moonpies Malmö (Folk & Rock) INSTÄLLT

Yung Lean Stockholm (Lilla Fållan) INSTÄLLT

Massive Wagons Lund (Mejeriet) INSTÄLLT

Klara & Jag Linköping (Platens Bar) NYTT DATUM 25/9

Uli Jon Roth Göteborg (Valand) INSTÄLLT

Chris Kläfford Piteå (Acusticum)

Meute Stockholm (Debaser)

Laser & Bas Stockholm (Slaktkyrkan)



lördag 28 mars

Bo Kaspers Orkester Umeå (Idunteatern) NYTT DATUM 30/8

Eric Gadd Jönköping (Konserthuset) NYTT DATUM 4/10

Alphaville Göteborg (Trädgårn) NYTT DATUM 22/10

Hammerfall Stockholm (Annexet) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

L’Épeé Stockholm (Debaser) INSTÄLLT

Lisa Nilsson Helsingborg (Konserthuset) NYTT DATUM 6/9

Petter Luleå (Kulturens Hus) NYTT DATUM 30/10

Miss Li Falun (Magasinet) NYTT DATUM 6/11

Arvingarna Halmstad (Halmstad Teater) NYTT DATUM 13/9

Ludwig Hart Växjö (Palladium) INSTÄLLT

Tommy Nilsson Umeå (Stadskyrkan) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Smith & Tell Malmö (Slagthuset) NYTT DATUM 26/9

Ebbot Lundberg Göteborg (Storan) NYTT DATUM 28/11

Nordman Östersund (Folkets Hus) NYTT DATUM 23/10

Greyson Chance Stockholm (Klubben) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Uli Jon Roth Stockholm (Södra Teatern) INSTÄLLT!

Mike And The Moonpies Stockholm (Bryggarsalen) INSTÄLLT!

Jonathan Johansson Linköping (Konsert & Kongress) NYTT DATUM 8/10

Slowgold Stockholm (Nalen)

Refused (+ MaidaVale) Umeå (Väven)

Isak Danielsson Sundsvall (Q Bar)

Charta 77 Stockholm (Slaktkyrkan)

Anna Bergendahl Borgholm (Ölandsgalan)

Greyson Chance Stockholm (Fryshuset)

Thomas Stenström Sundsvall (Grönborg)

Tjuvjakt Skövde (Bogrens Salonger)



söndag 29 mars

Bo Kaspers Orkester Östersund (Sporthallen) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

Lisa Nilsson Malmö (Slagthuset) NYTT DATUM 7/9

Arvingarna Västerås (Konserthuset) NYTT DATUM 20/9

Tommy Nilsson Svenstavik (Bergs kyrka) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Smith & Tell Helsingborg (Konserthuset) NYTT DATUM 28/9

Nordman Gävle (Konserthuset) NYTT DATUM 24/9

Fatoumata Diawara Stockholm (Nalen) NYTT DATUM & NY LOKAL: STADSTEATERN 14/3 2021

Frank Gambale Stockholm (Fasching) INSTÄLLT

Massive Wagons Stockholm (Bar Brooklyn) INSTÄLLT

The Dead South Stockholm (Debaser) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Mike And The Moonpies Uddevalla (Kontoret) INSTÄLLT

Alphaville Umeå (Folkets Hus) INSTÄLLT

1900 Göteborg (Pustervik) INSTÄLLT



VECKA 14

måndag 30 mars

Mike And The Moonpies Göteborg (Oceanen) INSTÄLLT

Delain Malmö (KB)



tisdag 31 mars

Kevin Gates Stockholm (Debaser) INSTÄLLT

Jesse Malin Stockholm (Obaren) NYTT DATUM 10/11

Femi Kuti & Positive Force Stockholm (Slaktkyrkan)

Delain Göteborg (Pustervik)

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Santana flyttar sin konsert på Globen i Stockholm den 3 april till ett ännu inte bestämt senare datum.

APRIL

onsdag 1 april

An evening with Whitney: The Whitney Houston hologram tour” Stockholm (Cirkus) INSTÄLLT

Sabina Ddumba Stockholm (Strandvägen 1) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

Chelsea Wolfe Stockholm (Nalen)

Andy Shauf Stockholm (Nalen Klubb)



torsdag 2 april

Jesse Malin Göteborg (Pustervik) NYTT DATUM 12/11

Kvelertak Stockholm (Debaser) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

YBN Cordae Stockholm (Fryshuset) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

Jonathan Wilson Stockholm (Slaktkyrkan) INSTÄLLT

Ziggy Alberts Stockholm (Vasateatern) INSTÄLLT

Nordman Nyköping (Culturum) NYTT DATUM 4/10

Klara & Jag Stockholm (Södra Teatern) NYTT DATUM 29/5

Loney Dear Stockholm (Orionteatern)

Eric Gadd Umeå (Vävenscenen)

Night Flight Orchestra Stockholm (Nalen)



fredag 3 april

Santana Stockholm (Globen) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

GES: ”Stanna världen en stund” Göteborg (Gothia Towers Theatre) NY PLATS & NYTT DATUM FÖR SAMTLIGA PLANERADE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ GOTHIA: SCANDINAVIUM 5–7/3 2021

Bo Kaspers Orkester Malmö (Malmö Arena) NYTT DATUM 18/9

Kvelertak Malmö (KB) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

Greg Dulli Stockholm (Debaser) INSTÄLLT

Jonathan Wilson Göteborg (Pustervik) INSTÄLLT

Mwuana Stockholm (Fållan) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

Nordman Kungsbacka (Teatern) NYTT DATUM 3/10

Arvingarna: ”I takt med tiden” Örebro (Conventum) NYTT DATUM 12/9

Klara & Jag Helsingborg (The Tivoli) NYTT DATUM 28/8

Jonathan Johansson Örebro (Satin) NYTT DATUM 9/10

Molly Sandén Malmö (Malmö Live) NYTT DATUM 18/9

Dead By April Karlskrona (Circo) INSTÄLLT

Mike And The Moonpies Borlänge (Broken Dreams) INSTÄLLT

Sean Paul Stockholm (Annexet)

Vargas & Lagola Stockholm (Berns)

Alice Boman Göteborg (Pustervik)

Eric Gadd Skellefteå (Nordanåteatern)

Grand Slam Trollhättan (Backastage Bar)

Tjuvjakt Örebro (Ritz)

Misery Loves Company Linköping (Palatset)

Loney Dear Stockholm (Orionteatern)

Sylvester Schlegel Stockholm (Bar Brooklyn)



lördag 4 april

Bo Kaspers Orkester Kalmar (Kalmarsalen) NYTT DATUM 28/9

Cigarettes After Sex Stockholm (Vasateatern) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

Kvelertak Göteborg (Pustervik) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

Jonathan Johansson Bollnäs (Träkyrkan) NYTT DATUM 31/10

Basshunter Göteborg (Trädgårn) NYTT DATUM 28/11

Arvingarna Visby (Wisby Strand) NYTT DATUM 3/9

Klara & Jag Malmö (Babel) NYTT DATUM 11/9

Mike And The Moonpies Hultsfred (Hotell Hulingen) INSTÄLLT

Danny Saucedo Stockholm (Globen)

Alice Boman Stockholm (Dramaten) 4-5/4

Hans Edler Stockholm (Södra Teatern)

Eric Gadd Skellefteå (Nordanåteatern)

Tjuvjakt Sälen (XS)

Nause Gävle (Olivia)

Grand Slam Helsingborg (The Tivoli)

David Ritschard Stockholm (Bryggarsalen)

Supersuckers Stockholm (Bar Brooklyn)

Bragolin Stockholm (Slaktkyrkan)



söndag 5 april

Bo Kaspers Orkester Linköping (Konsert & Kongress) NYTT DATUM 8/10

Jay Som Stockholm (Bar Brooklyn) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

Ziggy Alberts Göteborg (Pustervik) INSTÄLLT

Molly Sandén Malmö (Malmö Live) NYTT DATUM 19/9

Eric Gadd Luleå (Kulturens Hus)

Redd Kross Göteborg (Pustervik

Imonolith Stockholm (Slaktkyrkan)



VECKA 15

måndag 6 april

Leif Vollebekk Stockholm (Nalen)

Loney Dear Stockholm (Orionteatern)



tisdag 7 april

Casey Lowry Stockholm (Obaren) INSTÄLLT

Delain Stockholm (Fryshuset)

Leif Vollebekk Göteborg (Pustervik)

Loney Dear Stockholm (Orionteatern)



onsdag 8 april

Redd Kross Stockholm (Debaser)

Fat Nick Stockholm (Obaren)

Night Flight Orchestra Göteborg (Trädgårn)

The Tarantula Waltz Stockholm (Slaktkyrkan)



torsdag 9 april

Petter Åre (Bygget) INSTÄLLT

Basshunter Karlstad (Nöjesfabriken) NYTT DATUM 6/11

The Haunted Norrköping (Arbis) NYTT DATUM 12/9

Redd Kross Malmö (Plan B)

Magnum Huskvarna (Folkets Park)



fredag 10 april

E-Type Karlstad (Nöjesfabriken) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Basshunter Örebro (Villa Strömpis) NYTT DATUM 27/11

Dani M Göteborg (Trädgårn) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Jireel Gävle (Echo) FLYTTAD, DATUM EJ KLART

Trevor Daniel Stockholm (Bar Brooklyn) INSTÄLLT

The Haunted Uppsala (Katalin) NYTT DATUM 10/9

Newkid Stockholm (Berns)

Magnum Stockholm (Klubben)

Night Flight Orchestra Helsingborg (The Tivoli)



lördag 11 april

Basshunter Sälen (XS) NYTT DATUM 29/12

Magnum Karlstad (Nöjesfabriken) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

The Haunted Karlstad (Nöjesfabriken) INSTÄLLT

Candlemass Stockholm (Södra Teatern)

Tjuvjakt Nyköping (Domino)



söndag 12 april

Candlemass Stockholm (Södra Teatern)

The Haunted Borås (Pumphuset) NYTT DATUM 11/9

Foto: Elvira Pihl / AFTONBLADET / 85768 Johnossi har flyttat hela sin planerade vårturné till i höst.

VECKA 16

måndag 13 april

Russian Circles + Tourché Stockholm (Slaktkyrkan) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Magnum Göteborg (Pustervik)



tisdag 14 april

Johnossi Stockholm (Cirkus) NYTT DATUM 17/11

Nada Surf Stockholm (Nalen)

Magnum Malmö (Babel)



onsdag 15 april

Heavy Lungs Stockholm (Obaren)

Isak Danielsson Tranås (Plan B)

Conny Bloom Göteborg (Pustervik)

Svenska Akademien Stockholm (Nalen)



torsdag 16 april

Thomas Di Leva Stockholm (Rival) NYTT DATUM 20/9

Jonathan Johansson Lund (Mejeriet) NYTT DATUM 2/10

Johnossi Örebro (Frimis Salonger) NYTT DATUM 31/10

Eric Gadd Stockholm (Scalateatern)

Danko Jones Uppsala (Katalin)

Ozzy Malmö (Malmö Live)

Avantgardet Åre (Bygget)

Conny Bloom Stockholm (Nalen)



fredag 17 april

Bo Kaspers Orkester Örebro (Conventum) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Jonathan Johansson Uppsala (Katalin) NYTT DATUM 30/10

Howard Jones Malmö (KB) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Jireel Sundsvall (Aveny) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Arvingarna Malmö (Slagthuset) NYTT DATUM 17/9

Johnossi Södertälje (Estrad) NYTT DATUM 28/11

Arre! Arre! Stockholm (Debaser) NYTT DATUM 5/6

Sven-Ingvars Stockholm (Rival) NYTT DATUM 23/9

Good Harvest Stockholm (Nalen Klubb)

Thomas Di Leva Norrköping (De Geer-hallen)

Eric Gadd Stockholm (Scalateatern)

Hannes Göteborg (Oceanen)

Avantgardet Örebro (Frimis)

Ozzy Stockholm (Södra Teatern)

Franska Trion Skärhamn (Nordiska Akvarellmuseet)

The Hanged Man Stockholm (Hus 7)



lördag 18 april

We Love The 2000s (Wyclef Jean, T.a.t.u., Bomfunk MC’s m fl) Malmö (Malmö Arena) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Bo Kaspers Orkester Skövde (Skövde Arena) NYTT DATUM 19/9

Thomas Di Leva Kungsbacka (Konserthuset) NYTT DATUM 17/9

Arvingarna Jönköping (Konserthuset) NYTT DATUM 14/9

Jonathan Johansson Stockholm (Berns) NYTT DATUM 17/10

Johnossi Karlstad (Nöjesfabriken) NYTT DATUM 7/111

Howard Jones Göteborg (Trägårn) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

The Mission Stockholm (Nalen) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Kim Wilde Kristianstad (Södra Kasern) NYTT DATUM 6/3 2021

Sven-Ingvars Stockholm (Rival) NYTT DATUM 27/9

Plura Göteborg (Kajskjul 8)

M Huncho Stockholm (Fryshuset)

Malik Bentalha Stockholm (Södra Teatern)

Hannes Lund (Mejeriet)

Avantgardet Uppsala (Katalin)

Ozzy Göteborg (Pustervik)

Nause Göteborg (Trädgårn)

Kaliffa Vara (Konserthuset)

Isak Danielsson Malmö (Victoriateatern)



söndag 19 april

The Mission Stockholm (Nalen) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Bo Kaspers Orkester Växjö (Konserthuset) NYTT DATUM 29/9

Howard Jones Stockholm (Berns) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Kim Wilde Malmö (KB) NYTT DATUM 7/3 2021

Thomas Di Leva Stockholm (Rival)

Bbno$ Stockholm (Fryshuset)

RA The Rugged Man Stockholm (Debaser)



VECKA 17

måndag 20 april

Thomas Di Leva Stockholm (Rival) NYTT DATUM 21/9

The Sonics Stockholm (Slaktkyrkan) INSTÄLLT



tisdag 21 april

Hyukoh Stockholm (Debaser)

The Slow Readers Club Stockholm (Nalen Klubb)



onsdag 22 april

Thomas Di Leva Linköping (Konsert & Kongress) NYTT DATUM 30/9

Dawn Landes Stockholm (Twang) INSTÄLLT

The Handsome Family Göteborg (Musikens Hus)

Highasakite Göteborg (Pustervik)

Isak Danielsson Stockholm (Södra Teatern)

Foto: Pressbild Slowgold har ställt in en del av sina spelningar i vår men några ser åtminstone just nu ut att bli av. Bland annat en på hemmaplan i Göteborg den 25 april.

torsdag 23 april

Thomas Di Leva Vara (Konserthuset) NYTT DATUM 1/10

Johnossi Åre (Bygget) INSTÄLLT

Ron Pope Göteborg (Pustervik) INSTÄLLT

Red Stockholm (Fållan) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Dawn Landes Umeå (Droskan) INSTÄLLT

Sven-Ingvars Göteborg (Loernsbergsteatern) NYTT DATUM 3/9

Eric Gadd Saltsjö-Boo (The Old Smokehouse)

The Handsome Family Stockholm (Bryggarsalen)

Tindersticks Stockholm (Dramaten)

Petter Stockholm (Rival)

The Hanged Man Göteborg (Oceanen)

Ghostemane Stockholm (Fryshuset)

Moonica Mac Stockholm (Södra Teatern)

Loreen Katrineholm (Floda Kyrka)

Thaiboy Digital Stockholm (Slaktkyrkan)

Songs Of Boda Stockholm (Slaktkyrkan)



fredag 24 april

We Love The 2000s (Wyclef Jean, T.a.t.u., Bomfunk MC’s m fl) Göteborg (Scandinavium) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Thomas Di Leva Jönköping (Konserthuset) NYTT DATUM 28/9

Conception Stockholm (Fryshuset) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Basshunter Gävle (Olivia) NYTT DATUM 20/11

Jonathan Johansson Kalmar (Söderport) NYTT DATUM 3/10

Sven-Ingvars Malmö (Malmö Arena) NYTT DATUM 16/10

Dawn Landes Luleå (Kulturens Hus) INSTÄLLT

Tindersticks Göteborg (Storan)

Algiers Stockholm (Nalen Klubb)

Toni Holgersson Stockholm (Södra Teatern)

Brass Against Malmö (KB)

Kris Allen & David Cook Stockholm (Nalen)

Hannes Stockholm (Hus 7)

Avantgardet Borås (Klubb Undergrunden)

Vasas Flora Och Fauna Göteborg (Pustervik)

Petter Stockholm (Rival)

Moonica Mac Malmö (Babel)

Alfahanne Linköping (The Crypt)

Bröderna Johansson Visby (Domkyrkan)

KSMB Uppsala (Katalin)

Franska Trion Göteborg (Nefertiti)

The Hanged Man Malmö (Grand Öl & Mat)

Sumie Vara (Konserthuset)

Louise Hoffsten Falköping (Vilhelmsro Gårdscafé)



lördag 25 april

We Love The 2000s (Wyclef Jean, T.a.t.u., Bomfunk MC’s m fl) Stockholm (Tele2 Arena) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Bo Kaspers Orkester Luleå (Luleå Energi Arena) NYTT DATUM 10/10

Basshunter Överlida (Kullaberg) NYTT DATUM 7/11

Ron Pope Stockholm (Södra Teatern) INSTÄLLT

Johnossi Sundsvall (Aveny) NYTT DATUM 20/11

Jonathan Johansson Karlskrona (Rydows Salong) INSTÄLLT

Sven-Ingvars Trollhättan (Arena Älvhögsborg) NYTT DATUM 25/9

Danny Saucedo Örebro (Conventum)

Chris Kläfford Lycksele (Hotell Lappland)

Algiers Lund (Mejeriet)

Slowgold Göteborg (Pustervik)

Brass Against Göteborg (Sticky Fingers)

Thomas Stenström Stockholm (Cirkus)

Brian Fallon & The Howling Weather Stockholm (Debaser)

Primordial (+ Moonsorrow) Göteborg (Valand)

The Dogs Stockholm (Debaser)

Vasas Flora Och Fauna Stockholm (Nalen)

Avantgardet Jönköping (Sofiehof)

Petter Stockholm (Rival)

Isak Danielsson Gävle (Konserthuset)

Franska Trion Göteborg (Nefertiti)

Louise Hoffsten Söderköping (Söderköpings Brunn)



söndag 26 april

Sven-Ingvars Vara (Konserthuset) NYTT DATUM 24/9

Dawn Landes Östersund (Jazzköket) INSTÄLLT

Brian Fallon & The Howling Weather Göteborg (Pustervik)

Primordial (+ Moonsorrow) Stockholm (Slaktkyrkan)

William DuVall Stockholm (Södra Teatern)

Foto: Pressbild Sabina Ddumba är en av artisterna som skulle ha spelat på Åre Sessions. Nu skjuts festivalen fram till senare datum.

VECKA 18

måndag 27 april

Destroyer Stockholm (Slaktkyrkan)

Bombino Göteborg (Pustervik)

Conan Gray Stockholm (Debaser)



tisdag 28 april

Red Göteborg (Valand) FLYTTAD, NYTT DATUM EJ KLART

Kjellvandertonbruket Stockholm (Södra Teatern)



onsdag 29 april

Tamikrest Stockholm (Fasching) NYTT DATUM 2/12

City Of The Sun Stockholm (Debaser) FLYTTAD, NYTT DATUM MEDDELAS SENARE

John Grant Stockholm (Göta Lejon)

Destroyer Lund (Mejeriet)

Brothers Osborne Stockholm (Slaktkyrkan)

Isak Danielsson Göteborg (Pustervik)



torsdag 30 april

Åre Sessions (The Hellacopters, Miriam Bryant, Sabina Ddumba, Jonathan Johansson m fl) Åre 30/4-3/5 FLYTTAD, NYTT DATUM MEDDELAS SENARE

Johnossi Norrköping (Arbis) NYTT DATUM 6/11

Basshunter Täby (The Public) NYTT DATUM 4/12

Joe Satriani Stockholm (Fryshuset)

Danko Jones Stockholm (Debaser)

Airto Moreira & Flora Purim Stockholm (Fasching)

Kaliffa Söderhamn (The Red Room)

The Adicts Stockholm (Slaktkyrkan)



LÄNGRE FRAM:

Yes Stockholm (Cirkus) 14/5 FLYTTAD, NYTT DATUM MEDDELAS SENARE

Nick Cave Stockholm (Slaktkyrkan) 23/5 FLYTTAD, NYTT DATUM MEDDELAS SENARE

Brännbollsyran (Zara Larsson, Lil Pump, Martin Garrix, Veronica Maggio m fl) Umeå 28-30/5 NYTT DATUM 3–5/9





