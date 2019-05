Snyggt, starkt och sårbart med Darin

1. Microphone 2. Seasons fly 3. Love killer 4. Man över bord 5. Tvillingen 6. Breathing your love 7. Hög 8. Runaway 9. Finns inga ord 10. I can’t get you off my mind (duett med Miss Li) 11. Tänk dig 12. Fjärilar i magen 13. Money for nothing 14. Dream away (duett med Eagle-Eye Cherry) 15. Identitetslös 16. Astrologen 17. Mardröm (duett med Maria Jane Smith från Smith & Thell) 18. Juliet 19. Astronaut 20. Everything but the girl/Who’s that girl/Why does it rain 21. You’re out of my life 22. Playing with fire/Want ya/Give me tonight 23. Step up 24. Apan som liknar dig Extranummer: 25. Ta mig tillbaka 26. Ja må du leva 27. Nobody knows