John Mayer hittar oväntat rätt

1. Helpless 2. Clarity 3. I don’t trust myself (with loving you) 4. Who says 5. Carry me away 6. Belief 7. Changing 8. Waiting on the world to change 9. Edge of desire 10. I guess I just feel like (Paus) 11. Emoji of a wave 12. Daughters 13. Free fallin’ (Tom Petty-cover) 14. Moving on and getting over 15. Vultures 16. Rosie 17. Love is a verb 18. Love on the weekend 19. Slow dancing in a burning room 20. In the blood 21. Why Georgia 22. A face to call home Extranummer: 23. Gravity 24. New light