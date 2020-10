Uppriktigt och starkt av Christian Kjellvander

Av: Håkan Steen

Publicerad: 30 oktober 2020 kl. 14.34

Foto: Ritchy Fondermann Christian Kjellvander adderar ännu ett lysande album till en redan imponerande diskografi.

ALBUM ”About love and loving again” är även med Christian Kjellvander-mått mätt en ovanligt kompromisslös och ärlig skiva.

Christian Kjellvander

About love and loving again

ROCK Många artister säger att de gör musik för att de behöver. Betydligt färre menar det. Efter ett tag, efter ett visst mått av succé, när det plötsligt finns fler än en själv som är beroende av att det man spelar in även går att sälja, tenderar vissa kommersiella hänsyn att smyga sig in. Möjligen omedvetet, men ändå. Den som har lyckats ta sig upp en bit på karriärstegen vill inte ramla ned igen, och då är det lätt att ty sig till något som man vet ”funkar”.

Jag kan på rak arm inte minnas att jag har hört eller läst Christian Kjellvander prata så mycket om varför han gör musik, men det räcker att lyssna någon minut på den här skivan för att förstå att han gör precis de låtar han just i den här fasen av sitt liv behöver göra.

”About love and loving again”, hans åttonde album helt i eget namn, består av sju låtar varav fyra är längre än sju minuter och ingen kortare än 4.33. Precis som med förra plattan ”Wild hxmans” och vårens samarbete med Tonbruket är det svårt att beskriva det som något annat än Christian Kjellvander-musik. Rock så fritänkande att den i anslaget har lika mycket att göra med jazz och spoken word-poesi som 44-åringens välkänt djupa rötter i indierock, americana och Leonard Cohen-mörker.

Snabbt och spontant inspelad under coronavåren i en källare i Stockholm med trummisen Per Nordmark och keyboardisten Pelle Andersson som enda backning är det här en ovanligt uppriktig och sårbar skiva, till och med för denne dokumenterat uppriktige och sårbare sångare och låtskrivare.

Men så har låtarna också kommit till i en tid av förändring. Kjellvander bröt upp från sin fru och hittade ny kärlek i artistkollegan Frida Hyvönen (som för övrigt även har tagit omslagsfotot till albumet och är med och sjunger på ”Cultural Spain”). Här skildrar han tämligen filterlöst de olika känslor av sorg, saknad, förlikning, lycka, eufori, rädsla, osäkerhet och trygghet som den sortens resa innebär för en vuxen människa.

Detta i låtar som har självförtroende nog att vara sparsmakade och förlita sig på kraften i dramatiken som uppstår när en enslig elektrisk gitarr plötsligt sprakar till över ett stillsamt vispande trumbeat.

Och det är som alltid hos Kjellvander verkligen ett album, en berättande svit sånger som tillsammans blir större än summan av sina delar. Även om såväl inledande ”Baptist lodge (the galaxy)” som finalen ”Process of pyoneers” sannolikt också har förmåga att skaka om vilken spellista som helst.

Christian Kjellvander tar aldrig den enklaste vägen utan håller stadig kurs på sin egen. Det har resulterat i en av de senaste tjugo årens finaste svenska diskografier. ”About love and loving again” kommer precis som de tidigare albumen sannolikt att låta lika bra, eller ännu bättre, om ytterligare tjugo år.

Det är ett slags investering i kompromisslöshet som kan bli betydligt mycket mer värd på sikt än alla de där skivorna där någon tycker sig behöva göra något som ”funkar”.

BÄSTA SPÅR: ”Cultural Spain”.



