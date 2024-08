Sampha och Big Thief till Way Out West

TT

Publicerad 2024-02-01

share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Sampha spelar på årets Way Out West. Arkivbild.

Förra veckan blev det klart att The National spelar på sommarens Way Out West.

Nu fylls festivalen i Göteborg på med bandet Big Thief och artisten Sampha, enligt ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är det klart att Fred again, Queens of the Stone Age, Pulp, The National, PJ Harvey, The Smile, Loyle Carner, J Hus, Kenya Grace, Yaya Bey och Benjamin Ingrosso.

Way Out West äger rum mellan 8 och 10 augusti.