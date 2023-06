LISTAN: First Aid Kit och M Ward har gjort en av årets låtar

Den här veckan lyssnar Håkan Steen på en midsommartrudelutt med Håkan Hellström och ett strålande svenskamerikanskt samarbete.

helskärm First Aid Kit och M Ward har gjort en av årets bästa låtar.

1. First Aid Kit och M Ward har en av årets låtar

Jag brukade använda prefixet ”den förträfflige” när jag skrev om M Ward, mest för att allt han var involverad i länge kändes tämligen omistligt, såväl det nu 20 år gamla genombrottsalbumet ”Transfiguration of Vincent” som uppföljaren ”Transistor radio” men också skivorna med Zooey Deschanel under namnet She & Him och det han adderade till indiesupergruppen Monsters Of Folk.

På senare år har jag inte följt den 49-årige Portland-sångaren riktigt lika noga, men i dag släpper han sitt tolfte studioalbum ”Supernatural thing” och det finns åter väldigt många anledningar att lyssna.

Den i särklass främsta stavas First Aid Kit. Johanna och Klara Söderberg finns med på två spår varav det ena, ”Too young to die”, redan på första lyssningen känns som en av årets låtar.

M Ward bygger upp en typiskt återhållen och förtätad akustisk stämning medan Klara sjunger om att springa ut med en radio i natten och fånga upp en röst som säger ”teach a kid guitar, he’ll be broke for the rest of his life”.

Systrarna förgyller även den lite poppigare ”Engine 5”. Låtarna spelades in i Stockholm och M Ward var mycket imponerad:

– Deras sätt att läsa varandra och skapa musik utan att tänka är ganska mirakulöst, säger han till sajten Popmatters.

Som om inte det vore nog dyker även andra prominenta gäster som Neko Case och Jim James från My Morning Jacket upp på albumet. Den sistnämnde i en lika oväntad som lyckad nästan helt instrumental version av David Bowies ”I can’t give everything away”.

helskärm Håkan Hellström på turnépremiären i Helsingborg förra veckan. I dag släpper han en temporär ny låt.

2. Dagsexklusiv snapsvisa med Håkan

På senaste albumet ”Poetiska försök” höll Håkan Hellström en låt exklusiv för dem som köpte vinylen. Men i dag, och bara i dag, finns ”Snapsvisa” tillgänglig även på streamingtjänsterna. Den knappt två minuter långa dryckesvisan är tänkt att poppa upp och försvinna varje midsommar framöver, som en ny tradition. Vi får se hur det blir med det – särskilt som Håkan-fansen lär hålla låten uppladdad på Youtube även resten av året – men "Snapsvisa”, någonstans halvvägs mellan amerikansk och svensk folkpop, är en rätt fin liten sång på det Håkan-bekanta temat att festa som om morgondagen inte finns.

3. Utsökt sommarpop med Jenny Lewis

Jenny Lewis femte soloalbum ”Joy’all” är hennes första på ärevördiga bolaget Blue Note, dessutom producerat av den nutida americanascenens meste kvalitetsgarant, Dave Cobb. Och de tio låtarna – halvvägs mellan 70-talets mer radiotillvända countryrock och modern indie och r’n’b, med Stevie Nicks bitterljuva pop som själva ramen – lever upp till förväntningarna. En fint soft sångsvit av minimalistisk blues under solen. Hör bara titelspåret eller balladen ”Essence of life”. Att Jenny Lewis inte sällan släpper skivor på sommaren är sannolikt ingen slump. Det är då de låter bäst.

helskärm Magnus Carlson ger ut ett countrysoulalbum och åker på turné med Jesper Lindell och hans band.

4. Mer soul från Magnus Carlson

Jag har ännu inte hört en ton men bara nyheten om att Magnus Carlson släpper ett countrysoulalbum på svenska i höst gör mig omedelbart nyfiken. Han har redan det ypperliga northern soul-albumet ”Den långa vägen hem” i ryggen och alla Weeping Willows-fans vet hur självklart hans röst hittar hem även i country. Ingen albumtitel är ännu känd men det blir en 20 datum lång turné som börjar i Norrköping 5 oktober och rullar mellan konserthus och teatrar fram till 17 november. Att Carlson både på skiva och live backas upp av den utmärkte americanamannen Jesper Lindell och hans band dämpar givetvis inte förväntningarna.

helskärm Caroline Hjelt och Aino Jawo i Icona Pop är två av många artister som intervjuas i nya dokumentärserien ”Nordic beats”.

5. Nordiska beats på tv

Elektronisk dansmusik får sällan så mycket utrymme när jag gör den här sidan men det fina med gänget bakom serier som ”Det svenska popundret”, ”Hård rock på export” och ”Den svenska hiphopens pionjärer” är att de hittar intressanta historier i allting och alltid lyckas leverera lysande folkbildning. Så också i nya ”Nordic beats”, en nordisk samproduktion som berättar om dansmusikundret i Skandinavien och Finland. Illegala underjordiska fester, jättelika arenakonserter och isolerade studior i norsk fjällvärld. Intervjuer med namn som Röyksopp, Cari Lekebusch, Adam Beyer, E-Type, Icona Pop, Annie och Vito Ingrosso. Finns på SVT Play nu.

helskärm David Ritschard kan ha sommarens svenska singel i ”Duplantis blues”.

Fem låtar: sommarens svenska singel och åtta minuter symfonirock



”DUPLANTIS BLUES”

David Ritschard

Den här lät som en hit redan på en tidig demo som jag fick höra hemma i Davids vardagsrum i vintras. Den låter ännu mycket mer så i färdig form. Sommarens svenska singel i min värld, och eventuellt hela årets bästa låttitel.



”NUTIDSMASKINEN”

Bob Hund

I vintras kom ”Drömmen är en råvara”, första halvan av ett nytt Bob Hund-album. Nu finns andra halvan också. ”Verkligheten är en raffinerad produkt” bjuder på ytterligare sex låtar där Bob Hund tänjer ovanligt mycket på sitt redan vältänjda sound.

helskärm Allison Russell återvänder med en singel som passande nog heter ”The returner”.

”LAST NIGHT I DREAMT THAT I MET PHIL & DON”

Sun Years feat. Fruit Bats

Ovanligt countrytwangigt för att komma från en popsnitsare som Peter Morén, men det passar givetvis utmärkt i en låt om Everly Brothers. Kolla väldigt gärna in resten av hans Sun Years-album ”Come fetch my soul!”, med gäster som Ron Sexsmith och Kathryn Williams.



”THE RETURNER”

Allison Russell

Allison Russells ”Outside child” var en av 2021 års finaste debuter, soulig kanadensisk americana med en röst omöjlig att glömma. Ganska lite tyder på att uppföljaren ”The returner” blir mindre essentiell när den släpps i september.



”BENDING HECTIC”

The Smile

Om The Smiles fjolårsalbum på flera sätt hade kunnat passera som en ny Radiohead-platta hittar Thom Yorke och Jonny Greenwood en tydligare egen identitet för sitt sidoprojekt här. Åtta minuters fri kontemplation som drar från skir symfoni till distad kakofoni.



