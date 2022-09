Mejla Natasha Azarmi

LISTAN: Thåström bäddar för höstens stora konsertupplevelse

Natasha Azarmi väljer fem saker i musikvärlden

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan lyssnar Natasha Azarmi på hänförande covers och ser fram emot sex spelningar som kan bli framtida klassiker.

helskärm Thåström avslutade Way Out West inför storpublik i somras.

1. Thåström bäddar för höstens konsertupplevelse

Det är alltid svårt att hålla förväntningarna i schack när det gäller en liveartist som Thåström. På scen är han alltid full av nerv och känsla, alltid lika fascinerande att se på. Men hans kommande klubbturné i november och december känns nästan för bra för att vara sann.

Sångaren, som vanligtvis spelar på arenor och de största festivalscenerna, avslutar turnén med sex kvällar på Orionteatern i Stockholm. För att sätta det hela i perspektiv: teatern har en kapacitet på max 500 personer och får avståndet mellan artist och publik att kännas närmast obefintligt.

Det är nästan svårt att föreställa sig intensiteten som kommer att uppstå i mötet mellan Joakim Thåström och publiken när han ser dem i ögonen och gestikulerar fram sina stora ord.

Senast Thåström stod på teaterns scen var tillsammans med Imperiet 1985, en konsert som spelades in av SVT och har blivit en klassiker. De som var där brukar säga att det är något av det bästa de har sett live. Jag skulle inte bli förvånad om höstens spelningar blir lika minnesvärda.

helskärm Pierre Kwenders har, med all rätt, tilldelats Kanadas finaste musikpris för sitt senaste album.

2. Från Kongo-Kinshasa till Kanada

I tio år har Pierre Kwenders uppmärksammats för sin förmåga att enkelt blanda västerländsk popmusik med afrikanska influenser. Oavsett om han sjunger på franska, engelska och kikongo eller backas upp av saxofoner, elektroniska beats och rumbainfluerade rytmer får han alla beståndsdelar att samspela i ständig harmoni.

Häromveckan tilldelades 36-åringen med all rätt Polaris Music Prize, Kanadas finaste musikpris, för sitt eminenta tredje album ”José Louis and the paradox of love”.

helskärm Ny musik från Rihanna verkar äntligen vara på ingång.

3. Rihanna gör supershow

Rihanna-torkan är över. Det har blivit klart att stjärnan gör halvtidsshowen på Super Bowl nästa år. Uppdraget är en av årets mest omtalade musikhändelser och lär bli en extra stor snackis då framträdandet är Rihannas första på fem år och förhoppningsvis innebär ny och efterlängtad musik.

34-åringen har varit återhållsam med nytt material, trots att både fansen och musikvärlden skrikit efter ett nytt album sedan 2016 års mästerliga ”Anti”.

4. Cave och Ellis tonsätter Dahmer

Netflix-serien om Jeffrey Dahmer hör till årets bästa, brutal och absorberande på samma gång. De tio avsnitten är just nu streamingtjänstens mest sedda. Ändå verkar många ha missat soundtracket, skrivet och framfört av inga mindre än Nick Cave och Warren Ellis.

Genom 17 instrumentala spår fångar duon historien om Dahmer med en ljudbild som skriker av mörker och obehag. Det är så välgjort att man knappt vet vad man ska fokusera på: Ellis ståtliga fiol, Caves vemodiga piano eller de spöklika och sakrala körerna.

helskärm Stevie Nicks tar sig an en klassiker från 1966.

5. Storslagna covers

Trots att vi bara passerat september har hösten redan bjudit på flera ovanligt intressanta covers. Australiensiska Mallrat gör till exempel en avskalad och ömsint version av Mazzy Stars ”Fade into you” medan Nilüfer Yanya sjunger PJ Harveys ”Rid of me” med omskakande känsla.

Men allra finast blir det när Stevie Nicks tar sig an Buffalo Springfields 56 år gamla protestlåt ”For what it's worth”. Resultatet är fem tröstande minuter där Fleetwood Mac-medlemmens sång skiner lika starkt som låtens budskap.

helskärm Joesef är en av Storbritanniens mest lovande nykomlingar.

Fem låtar: lycklig och olycklig kärlek



”JOE”

Joesef

Den skotska artisten byter ut sina intima produktioner mot ett mer poppigt och fartfyllt sound. Men det blir inte mindre känslosamt för det. Singeln ”Joe” är en bitter kärlekshistoria där huvudpersonen ger allt av sig själv för att ändå stå tom och ensam kvar. Joesef har länge kallats en av Storbritanniens mest lovande akter och ett efterlängtat debutalbum kommer tidigt nästa år.



”SUNFLOWER”

Tamino feat. Angèle

Ensam är stark, eller vad man nu säger. Belgisk-egyptiske Tamino har sedan genombrottet för fyra år sedan endast delat rampljuset med sin gitarr och ibland emotionella stråkarrangemang. Men på sitt nya album bjuder han in den franska artisten Angèle för en innerlig gåshudsduett.



”COCOON”

Jadu Heart

Ett varmt stycke 90-talsinfluerad indierock. Den brittiska duons senaste singel börjar med försiktigt distade gitarrer som växer sig allt större för varje sekund. När sångaren Alex Headford når bristningsgränsen är det snudd på magiskt.

”DO YOU REMEMBER SALLY MOORE?”

Girl Scout

Stockholmbandets debutsingel är slagkraftig som bästa tänkbara high school-serie på Netflix. Texten om tjejen från gymnasiet som man aldrig lyckas glömma är lika charmerande som melodin, fylld av livfulla gitarrer.



”COMPLEX (DEMO)”

Katie Gregson-MacLeod

I somras laddade 21-åringen från Skottland upp en Phoebe Bridgers-cover på Tiktok. Den blev rätt så viral. Kort därefter delade hon med sig av en originallåt. Den blev extremt viral. Sångmässigt går det att hitta likheter med landsmannen Lewis Capaldi men berättandet ligger närmare Olivia Rodrigos ”Driver’s license”, vilket skapar en hänförande kombination.



