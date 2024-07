Bländande show men Pink är bäst i balladerna

Akt 1: 1. Get the party started 2. Raise your glass 3. Who knew 4. Just like a pill 5. What about us Akt 2: 6. Turbulence 7. Make you feel my love (Bob Dylan-cover) 8. Just give me a reason 9. Fuckin’ perfect 10. Just like fire/Heartbreaker Akt 3: 11. Please don’t leave me 12. Don’t let me get me 13. When I get there 14. I am here 15. What’s up? (4 Non Blondes-cover) Akt 4: 16. Try 17. Trustfall 18. Blow me (one last kiss) 19. Never gonna not dance again Extranummer: 20. So what