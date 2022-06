Mejla Per Magnusson

LISTAN: Rövarhistorier med Peter Doherty

Per Magnusson väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan gläntar Per Magnusson på dörren till Peter Dohertys poetiska värld, lyssnar på ett stycke Louvren-pop och läser en bok om olika avslut.

helskärm Peter Doherty under en konsert på Vasateatern i Stockholm 2018.

1. Peter Doherty gläntar på dörren till en förlorad värld

En ny Peter Doherty-biografi, ”A likely lad”, har sett världens ljus. Huvudpersonen själv har inte läst den. Anledningen sägs vara att författaren Simon Spence utan Dohertys vetskap skrivit boken i första person.

Det finns gissningsvis fler anledningar till varför Doherty vill glömma det 00-tal han själv definierade. Rövarhistorierna är många – från att en The Strokes-medlem knycker hans kokain till en Thailandssemester med Kate Moss som slutade med att Doherty deporterades och vaknade på Heathrow i ett par thailändska polisshorts.

Boken blir emellertid en påminnelse om Dohertys poetiska värld som jag och så många i min generation förlorade oss i för tjugo år sedan. I en fantastisk intervju med The Guardian berättar den nygifta 43-åringen om sitt liv i Normandie i Frankrike, där han har ”bytt crack mot camembert”.

I våras släppte Doherty albumet ”The fantasy life of poetry & crime” tillsammans med franska kompositören Frédéric Lo. En samling saltstänkta dikter, till synes nedklottrade mellan eftermiddagslurar. Knappast kvalitetssäkrade enligt någon form av samtida mätsticka – just därför så älskvärda i sitt halvfärdiga format.

Peter Doherty är en ö av hopplös romantik i en värld som optimerar sig framåt. I oktober kommer The Libertines till Stockholm och Annexet för en konsert. Ännu en dörr på glänt till Dohertys förlorade värld.

helskärm Versailles-kvartetten Phoenix är tillbaka efter två års tystnad.

2. Louvren-pop

Å ena sidan låter Phoenix nya singel ”Alpha zulu” som en Tiktok-flörtande uppdatering av Lady Gagas femton år gamla hitpop. Å andra sidan påminner den om ett försök att översätta Mona Lisas leende till popmusik. Versailles-kvartetten har gjort till sitt signum att få sin musik att framstå som resultatet av noggrant förda anteckningar på Louvren. Phoenix sjunde album är under produktion och färdigställt snart, enligt sångaren Thomas Mars i en intervju med Apple Musics Zane Lowe.

helskärm Beyoncé överraskar med att inte överraska med sitt sjunde album.

3. Beyoncé skriver om regelboken igen

I förra veckan annonserades att Beyoncé släpper nya albumet ”Renaissance” 29 juli. Nyheten om uppföljaren till ”Lemonade” är naturligtvis uppseendeväckande i sig – men lika mycket det faktum att den påannonseras överhuvudtaget. Beyoncé har inte gjort en traditionell albumkampanj på tio år och varit vägledande för de överraskningssläppta album som blivit praxis för de största artisterna. Natten till tisdagen kom också en klassisk singel, 90-talsfoftande houselåten ”Break my soul”.

helskärm Drake är tillbaka med ett nytt album som präglas av dansmusik.

4. Dansmusik ovan molnen

Dagen efter Beyoncé-nyheten valde Drake dock att överraskningssläppa sitt nya album som om ingenting hänt. En av mina Drake-favoriter någonsin är fem år gamla ”Passionfruit”. Glädjande därför att ”Honestly, nevermind” kategoriseras som ”dance” på vissa strömningstjänster. Precis som ”Passionfruit” handlar det om bomullsmjuk dansmusik som går att spela nästan hur högt som helst utan att någonting sticker ut eller stör. Jag tänker på ”Currents”, ”Flight’s booked” och ”Down hill” som viktlös musik att lyssna på ensam i ett flygplan.

helskärm Författaren Geoff Dyer använder Roger Federer för att spegla olika avslut.

5. Känslan av ett slut

I boken ”The last days of Roger Federer” funderar den brittiska författaren Geoff Dyer över olika avslut. De sista matcherna, de sista föreställningarna, de sista verken. Men trots titeln är det knappast bara en bok om tennis, Roger Federer och hans förmodade och inte alltför avlägsna pension (även om den schweiziska ikonen sägs göra comeback i oktober efter trippla knäoperationer). Också Bob Dylan, John Coltrane och kanske framför allt författaren själv får spegla den oundvikliga känslan av ett slut.

helskärm Kacey Musgraves tolkar Elvis Presley på soundtracket till Baz Luhrmanns nya film ”Elvis”.

Fem låtar: tårgas och rapduor



”CAN’T HELP FALLING IN LOVE”

Kacey Musgraves

Att ge Elvis Presleys klassiker ”Can’t help falling in love” till Kacey Musgraves är som att spreja tårgas i ögonen på lyssnaren. Till bara ett piano så nära inspelat att man kan höra varenda tangent tryckas ned tonsätter Musgraves kärlekens outtömligt sorgliga underbara väsen. Låten är en del av soundtracket till Baz Luhrmanns film ”Elvis” som har biopremiär på onsdag.



”CHURCHILL DOWNS”

Jack Harlow feat. Drake

Där Drakes nya album nästan helt är befriat från rap för samarbetet med Kentucky-kollegan tankarna till kanadensarens old school-sida. Ibland är det som att andra artister tar fram det bästa ur Drake. Här låter han inspirerad som i fornstora dagar. Enligt en annan rappare, Lil Yachty, skrev Drake sin vers på elva minuter.



”ANGEL”

First Aid Kit

Klara och Johanna Söderberg är tillbaka med sin första egna musik sedan 2019, deras längsta paus hittills. Systrarnas röster är fortfarande klara som källvatten. ”Angel” kan vara First Aid Kits tydligaste popmusik i karriären. Texten påminner om en oreserverad bukett blommor. ”I love you, even if you can’t love me”, sjunger duon till stråkar och blås.

helskärm First Aid Kit har släppt sin kanske mest direkta popmusik hittills.

”SURPRISE”

Chlöe

Chlöe Bailey, även känd som ena hälften av systerduon Chloe x Halle, har släppt sin tredje solosingel. ”Surprise” är ett stycke långsam r’n’b som landar perfekt i sommaren. 23-åringen har ännu inte avslöjat planer på ett eventuellt debutalbum.



”LANDET I FJÄRRAN”

Cleo feat. Fricky

En väsentlig del av all ny popmusik handlar fortfarande om att vara ung, festa eller om hur bra allt går. Därför berör denna relationsbetraktelse om att bara ”ha varann”. ”När får vi vila, när få vi älska?” undrar Cleo och Fricky, rösterna tvinnade i varandra.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik