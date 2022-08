Mejla Natasha Azarmi

LISTAN: Kändisar som Taylor Swift lever på vår bekostnad

Natasha Azarmi väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: I dag 07.00 Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

helskärm Taylor Swift har flugit flitigt i år.

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan lyssnar Natasha Azarmi på flera starka album och påminns om kändiselitens alltför privilegierade livsstil.

1. Kändisar som Taylor Swift lever på vår bekostnad

Medan vi andra fortsätter att suga på blöta papperssugrör har Taylor Swifts privatplan flugit 170 turer under 2022. Det innebär ett koldioxidutsläpp som är 1 185 gånger mer än vad gemene person förbrukar på ett år. Hennes team backar upp henne med ursäkten att det inte bara är Swift som flyger, hon lånar även ut sitt plan till sina vänner. Toppen.

Uppgifterna kom till ytan när hållbarhetsbyrån Yard avslöjade hur mycket kändisarna flyger med sina privatplan. På andra plats finns den före detta boxaren Floyd Mayweather. Kim Kardashian intog sjunde plats medan lillasyster Kylie Jenner hamnade på plats 19. Den 24-åriga miljardären fick nyligen kritik för sin vana att ta flygturer kortare än 20 minuter.

Familjen Kardashians varumärke präglas av lyx och flärd. Trots kritiken blev få förvånade över deras överdrivna och miljöskadliga levnadsvanor. Men att Swift, en av samtidens mest jordnära popstjärnor, toppade listan var desto mer chockerande. Delvis för att 32-åringen tydligt stått upp för kampen mot klimathotet. Men också för att hon genom sina detaljrika och träffande texter om kärlek och hjärtesorg presenterat sig mindre som en extravagant artist, och mer som en bästa vän att känna igen sig i.

Det är en hård påminnelse om hur även våra favoritkändisar lever lyxliv på vår bekostnad, oavsett hur mycket vi tror oss kunna relatera till dem.

helskärm King Princess slår två flugor i en smäll när hon hyllar Taylor Hawkins och släpper sitt bästa album.

2. Till minne av Taylor Hawkins

Innan sin död spelade Foo Fighters-medlemmen Taylor Hawkins på King Princess nya album. Nu dedikerar Mikaela Straus, som hon egentligen heter, musikvideon till låten ”Let us die” till den bortgångne trummisen. I videon skriver Straus in sig på sjukhus för ett brustet hjärta och spelar gitarr iklädd änglavingar. Låten skrevs innan Hawkins död, vilket får rader som ”It's not to say that I wanna live without you/But I will if I have to” att kännas kusligt träffande.

Albumet ”Hold on baby” släpptes häromveckan och är det bästa 23-åringen har gjort sedan hon slog igenom för fyra år sedan.

helskärm Från Iggy Pop till Norah Jones – alla verkar vilja hylla Leonard Cohen.

3. Leonard Cohen hyllas stort

Ett hyllningsalbum till Leonard Cohen är på väg. Och inte vilket som helst. ”Here it is: A tribute to Leonard Cohen” släpps i oktober och kommer att innehålla tolkningar från bland andra Mavis Staples, Peter Gabriel och Norah Jones.

Med på albumet finns även Iggy Pop som bjuder på en egen version av ”You want it darker”, titelspåret från Cohens sista album som släpptes kort innan hans bortgång 2016. Det ska onekligen bli spännande att höra resultatet.

helskärm Maxida Märak är en av de artister som sjunger för klimatet.

4. Konserter för klimatet

Senare i sommar anordnas tre konserter i tre olika städer: Malmö 19/8, Linköping 26/8 och Göteborg 1/9. Syftet är att belysa klimatkrisen med hjälp av artister och talare.

– Som same kommer jag från en kultur där vi aldrig tagit naturen för given, vi är de som måste anpassa oss. Inte tvärtom, säger artisten Maxida Märak, som uppträder i både Göteborg och Malmö, i ett pressmeddelande.

Bland övriga artister finns Joy, Isak Danielson, Louise Hoffsten och Samira Manners.

helskärm Yaya Beys debut ”Remember your north star” är en av årets snyggaste.

5. Snygg och rå debut

Yaya Bey har släppt ett av årets mest spännande debutalbum. Över 18 spår rör hon sig genom en rik ljudbild av r'n'b, jazz, soul och reggae. Melodierna flätas samman av råa berättelser om kärlek, smärta och läkande.

Starkaste stunden kommer med singeln ”Keisha” där New York-artisten sjunger för kvinnor som är trötta på att ge allt i förhållanden som inte ger någonting tillbaka. Att välja en höjdpunkt från ”Remember your north star” är dock långt ifrån enkelt, flera spår på albumet hör till årets snyggaste.

Fem låtar: glödande pennor från Manchester, Seoul och Göteborg



”GARDEN SONG (I PREFER A LOON)”

Thea Wang

Norska Thea Wang sjunger med fin stämma och skriver med ömsint penna om att inte känna sig bra nog för den man är kär i. Med sin dialogliknande text är låten som gjord för att tonsätta den viktigaste scenen i en gripande indiefilm.



”ARSON”

J-Hope

Medlemmarna i k-popbandet BTS har meddelat att de kommer att fokusera på solomaterial en tid framöver. Först ut är rapparen J-Hope som fyller debuten med ett mörkt sound och ett själfullt berättande om berömmelsens baksidor.



”UR SO PRETTY”

Wasia Project

Från barndomshemmet i Manchester gör syskonen Will och Olivia musik som sträcker sig från klassisk jazz till sovrumspop. Duons senaste ep fångar trånande ungdomskärlek med de mjukaste av känslor.

helskärm För den som gillar förtrollande pop är Paula Jivén ett namn att hålla koll på.

”CHANGE”

Djo

När Joe Keery, känd som Steve från Netflix-succén ”Stranger Things”, inte jagar monster i mörka parallella universum ägnar han sig åt musiken. Med projektet Djo levererar Keery psykedeliska gitarrslingor och medryckande refränger. På senare tid låter han som ett klockrent mellanting mellan The Strokes och Tame Impala.



”SOMEONE ALWAYS KNOWS”

Paula Jivén

Den 18-åriga Göteborgsartisten har redan landat i ett sound som låter förtrollande, melankoliskt och världsvant. Paula Jivén har spelat klassiska instrument som fiol och piano under större delen av livet. Det hörs tydligt och gifter sig fint med musikens elektroniska inslag. Om en vecka kan du se henne på Stay Out West.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik